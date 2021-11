La mejor música, los éxitos más bailados de la década de los 90 llegan a Las Palmas de Gran Canaria con el festival De vuelta a los 90, el mayor festival de los 90 de Canarias, una cita única e inolvidable que tendrá lugar en el Recinto de Infecar el próximo 7 de diciembre. Temas como What is love, Saturday Night o The Rhythm of the Nigth serán sólo algunos de los grandes hits con los que el público experimentará un verdadero viaje en el tiempo para volver a disfrutar de las canciones que marcaron una época. De vuelta a los 90 ofrece un auténtico cartel de lujo: Corona, Haddaway, Proyecto Uno, Whigfield y Los Salvapantallas pasarán por el gran escenario cubierto del festival ofreciendo sus éxitos más inolvidables, acompañados por los DJs de más éxito en las salas más conocidas de los 90, Paco Medina, Marco Medina, Kike Suárez, DJ Julio y DJ Francis.

Uno de los atractivos de este festival es su oferta de ludoteca, para que los padres que lo deseen puedan dejar a sus hijos para disfrutar del concierto. Todos los menores de siete años acompañados de un adulto pueden entrar de forma gratuita. Amplia zona de gastronomía y barras, videojuegos, zonas temáticas y zona de descanso completan la oferta de esta cita con la música. Las puertas del Recinto de Infecar estarán abiertas desde las 17.00 horas. Las entradas están a la venta en El Corte Inglés, www.entrees.es y www.entradas.com. Corona, grupo italiano liderado por la cantante brasileña Olga de Souza, conocida como La Reina del Eurodance, llenaron pistas de baile con su música. Su mayor éxito, The Rhythm of the Night alcanzó el puesto número 11 en la Billboard Hot 100 y las primeras posiciones de las listas de éxitos de medio mundo. En De vuelta a los 90 nos hará recordar la mejor época del fenómeno eurodance. Haddaway nos hizo bailar a todos con su inolvidable What is love, canción que fue número 1 en numerosos países con millones de ventas. Su cantante, Nestor Alexander, se convertía en icono del house y el eurodance llenando salas y conciertos por toda Europa. El próximo 7 de diciembre animará al público de Infecar con un increíble espectáculo de luces y baile. Hablar de Proyecto Uno es hablar de El Tiburón, uno de los mayores éxitos musicales de los 90. Este grupo estadounidense de origen dominicano fue el primero en fusionar merengue con hip-hop, abriendo el camino a otras muchas que llegaron después. Tras triunfar en países como España, Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia o México, llegaron a dar el salto a Japón, Australia, Tailandia, Jerusalén o Palestina. Será, sin duda, uno de los grandes momentos de la cita con la música de los 90. En 1994 un sencillo nos hizo saltar a todos a las pistas de baile, Saturday night. ¿Su secreto? Un ritmo pegadizo, una letra sencilla y una pequeña coreografía fácil de aprender que animaba a moverse a cualquiera. Tras este hit se encontraba la cantante, compositora y productora danesa Sannie Charlotte Carlson, conocida artísticamente como Whigfield. Su Saturday nigth fue toda una revolución, Whigfield se convirtió en la primera artista no británica en debutar en el nº 1 en la primera semana del ranking del Reino Unido. En nuestro país permaneció 14 semanas como número 1 en las listas de ventas. Los Salvapantallas son sin duda una de las bandas canarias más conocidas y de mayor impacto. Su fórmula sencilla, rescatar los temas de mayor éxito de décadas pasadas, no les impide ofrecer un espectáculo sorprendente con una personalidad arrolladora y un gusto excepcional. También estarán presentes en De vuelta a los 90 para versionar los temas más recordados de esta década y dejar exhausto al público, que no parará de bailar y corear su música.