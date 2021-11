«Lo mío es como un sacerdocio»

Raphael llegó a Canarias para recoger, junto a Rosario, una de las dos distinciones a la Trayectoria que se entregaron anoche en la gala de los Premios Dial, en Tenerife. El artista, una leyenda universal de la música en español, celebra sus 60 años de carrera con una gira que recalará el viernes 26 en el Gran Canaria Arena.

El cantante linarense es incombustible y después de seis décadas arrasando no está dispuesto a bajarse aún de los escenarios. «Mi estímulo para seguir es que soy un apasionado. Me encanta lo que hago. No sé qué hubiera sido de mi vida si no me llego a dedicar a esto. Me encanta hacer disfrutar a la gente. Lo mío es como el sacerdocio pero un poco más divertido, aunque he de reconocer que es muy esclavo», explicó ayer en la rueda de prensa que ofreció ante los medios de comunicación.

«Soy un apasionado; no sé qué hubiera sido de mi vida si no me llego a dedicar a esto»

Ese amor por lo que hace mantiene a Raphael más activo que nunca y publicando nuevas canciones. De hecho, este mismo viernes saldrá a la venta el disco basado en su gira de aniversario –Raphael 6.0– que fue grabado el año pasado en directo. «Por suerte, tengo un público que me sigue permitiendo estrenar cosas y lanzar novedades. Este disco se grabó en vivo en diciembre pasado en Madrid, entre dos conciertos», recordó.

«Me encantan que vengan chicos y chicas jóvenes a verme, tengo mucha suerte»

Sobre el galardón que recogió ayer en la gala, el intérprete agradeció el gesto a Cadena Dial, que ya hace tres años le concedió otra de sus estatuillas. «Tengo mucha suerte y este año estoy recogiendo muchos premios. Todos los días me dan uno», bromeó. «Con esto de que cumplo 60 años de carrera me están haciendo muchos reconocimientos», añadió. De hecho, Raphael adelantó que la revista Vanity Fair va a nombrarle Hombre del año el próximo día 1. Asimismo, confirmó que su gira de aniversario continuará recorriendo los escenarios durante el próximo año.

Entradas

El concierto del viernes arrancará a las 21.00 horas, pero la organización tiene previsto abrir las puertas a las 19.00 horas para garantizar una entrada ordenada y que cumpla con todas las medidas sanitarias. Las entradas para el espectáculo se pueden comprar aún a través de www.newevent.es y en www.entradas.com.

Raphael también presumió de su público. No solo cuenta con una legión de seguidores en prácticamente todos los rincones en mundo sino que abarcan varias generaciones y cada día se incorporan a ella otros más jóvenes. «Me encantan que vengan chicos y chicas a verme y puedo decir, además, que tengo unos seguidores de lo más educados. Llevo tiempo haciendo conciertos y nunca ha pasado nada con el tema del Covid. Se levantan, aplauden, y se vuelven a sentar. Estoy muy orgulloso de todos».

«Le he dicho a Perales que me dé todas las canciones que componga desde ahora»

Raphael recordó a su amigo y compositor José Luis Perales, que recientemente ha anunciado que se retira. «Le he dicho que todas las canciones que componga a partir de ahora me las puede dar a mí», celebró.

Además, el cantante ofreció otra novedad a los medios presentes en la rueda de prensa: el joven fuengiroleño Pablo López, con el que ya ha colaborado ya en un tema, está componiendo su próximo disco. «Es la primera vez que le entrego la confianza así a un compositor que no sea Manuel Alejandro o Perales. Tiene un gran talento».

Mañana, Raphael volverá a deleitar a sus seguidores con un repaso de cada una de las décadas de su vida artística. Además, añadirá a su repertorio algunos temas que siempre quiso cantar pero que no llegó a grabar hasta ahora. «Hay canciones que no puedo dejar de cantar y lo sé, siempre estarán ahí y son muchas», concluyó.