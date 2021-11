La fusión de Tito Ramírez inaugura el V ciclo Eat to the Beat

El rock y el pop volverán a sonar con fuerza en el Auditorio Alfredo Kraus con la quinta edición del ciclo Eat to the Beat, El cartel de este año está compuesto por Tito Ramírez (26 de noviembre), Guadalupe Plata (27 de noviembre) y The Lehmanns Brothers (11 de diciembre). Tito Ramírez será el encargado de abrir Eat to the Beat hoy viernes 26 de noviembre a las 20.30 horas en la Sala Jerónimo Saavedra. El artista viene a presentar su primer LP The Kink of Mambo, un enérgico repertorio de rhythm & blues, rock & roll, soul, mambo, boogaloo y chachachá. Tito Ramírez es el alter ego de Peter Boogie Parker, el guitarrista de Los Granadians del Espacio Exterior, la banda de Granada obsesionada con la recuperación de sonidos jamaicanos. Con su primera canción, que fue todo un éxito, el artista se posicionó en lo más alto de la escena musical. El controvertido músico jugó al despiste con su identidad creando verdadero furor alrededor de su persona.

Mañana sábado 27 de noviembre a las 20.30 horas, la Sala Jerónimo vuelve a iluminarse para acoger el concierto de Guadalupe Plata, la banda de Jaén se caracteriza por su peculiar forma de fusionar el blues con el rock, el jazz, la psicodelia e incluso el flamenco. El grupo lleva desde 2007 editando canciones que han acabado cimentando seis álbumes sin título que han acumulado el reconocimiento general. Los de Baeza cuentan con un Premio Ojo Crítico, un Premio Impala y varios Premios de la Música Independiente, y han llegado a convertirse en el capricho del mismísimo Iggy Pop.