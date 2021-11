Los cuatro integrantes del grupo lírico Il Divo se mostraron este domingo en Maspalomas felices por “recuperar en el paraíso sus conciertos en vivo” tras mucho tiempo sin actuar en directo ante el público a consecuencia de la pandemia. En un acto celebrado en el Hotel Riu Palace Oasis Maspalomas, la banda internacional se mostró también satisfecha de participar en unconcierto como el de la noche del domingo donde parte de los beneficios irán destinados a la compra de juguetes para los niños y niñas más desfavorecidos de San Bartolomé de Tirajana.

La importancia internacional de este grupo, que ha actuado ante personalidades como los ex-presidentes de EEUU George Bush, Bill Clinton o Barack Obama, o la Reina de Inglaterra y “su fama mundial, nos representa pues San Bartolomé de Tirajana es un lugar de encuentro de nacionalidades, de gentes de todo el mundo que vienen a disfrutar, a sentir, a vivir experiencias. Il Divo sólo actúa en plazas de renombre mundial, por eso, Il Divo ha venido al sur de Gran Canaria” ha afirmado Narváez.

El grupo de tenores regresa dentro de la gira Christmas Tour & Grandes Éxitos, planteando un concierto, para esta velada en Maspalomas, con canciones navideñas junto a sus piezas más conocidas. “Es el primer concierto después de todos estos meses de parón y es un honor empezar nuestra gira, de nuevo, en este paraíso que es Maspalomas”, ha añadido Carlos Marín, el componente español del grupo Il Divo. Sus compañeros se han sumado a los agradecimientos al consistorio por tener “el placer tan especial de comenzar nuestros conciertos en esta tierra”.

“Bienvenidos al paraíso”, han sido las palabras de bienvenida de la Alcaldesa a los cuatro miembros del grupo musical Il Divo. “Me siento feliz presentar a Il Divo, que es un referente mundial en un municipio también de referencia internacional en cuanto al turimo”, ha añadido Narváez.

En la comparecencia ante los medios de comunicación de esta mañana, la Alcaldesa ha resaltado “la ayuda que ha recibido el consistorio, tras el parón económico y turístico de estos meses atrás, de los cantantes y de la empresa DN7 Eventos”, que dirige David Navarro, promotor del espectáculo, “pues se han volcado en ayudar al comercio local con la campaña “El comercio local te invita al concierto de Navidad de Il Divo” y, por supuesto, a los Reyes Magos con la donación de juguetes destinados a los niños más desfavorecidos.

“Este evento ha generado economía y riqueza en nuestro municipio. Estimamos que la cifra de negocio está entorno a más de 120.000 euros de ventas en el comercio local, sin valorar los efectos multiplicadores en restauración y ocio. Los objetivos fijados por el Ayuntamiento fue la promoción del comercio local y, como consecuencia, la dinamización del tejido empresarial. Y lo hemos conseguido con la ayuda de Il Dico. Se ha incentivado e impulsado las compras en los comercios locales de forma inmediata y con la estrecha colaboración con propios comerciantes”, ha declarado Concepción Narváez.

Formado en el año 2004 por Urs Bühler, Sèbastien Izambard, Carlos Marín y David Miller, Il Divo ha sido pionero en el género pop operístico de crossover clásico vendiendo en 35 países diferentes, más de 30 millones de álbumes, y premiados con 160 discos de oro y platino. Durante el concierto de esta noche, organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y D7 Events, oiremos una mezcla de canto lírico con temas de múltiples géneros como la música latina, pop, boleros, folklore, tangos o la música sacra.

Hay que recordar sus adaptaciones de piezas clásicas como la canción Senza Catene, Solo otra vez (All By Myself), La fuerza mayor (The Power of Love), Wicked Game (Melanconia), Desde el día que te fuiste (Without You), Con te partirò (Time To Say Goodbye), My Way (A mi manera), Notte di luce (Nights in White Satin).

Il Divo ha publicado 8 álbumes de estudio: Il Divo (2004), Ancora (2005), The Christmas Album (2005), Siempre (2006), The Promise (2008) y Wicked Game (2011), A Musical Affair (2013) y en Amor y Pasión (2015) recopilaron las mejores canciones hispanas, con el que lograron alcanzar en su primera semana el número 1 de la lista Latin Albums Chart.

Además de sus álbumes de estudio IL Divo ha publicado un álbum especial de canciones de Navidad en 2005, denominado The Classic Christmas Album, un álbum recopilatorio «The Greatest Hits» en 2012 que contaba con 4 temas nuevos, así como ha publicado 2 álbumes más en directo: «An Evening With Il Divo: Live In Barcelona» (2009) y «Live in Japan» (2014), además numerosas ediciones especiales, duetos y colaboraciones con otros artistas como Celine Dion, Tony Braxton, Kristin Chenoweth o Michael Ball entre otros, y numerosos DVDs de sus conciertos en vivo alrededor de todo el mundo. Celebrando su 15º aniversario, IL Divo lanza TIMELESS, su 10º ábum.