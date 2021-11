«Quiero seguir componiendo y cantando; me divierte mucho»

El Festival Mar Abierto trae a Canarias a una de las cantantes más destacadas desde hace décadas. Bonnie Tyler aterriza por primera vez en las Islas con ‘Between the Earth and the stars’.

Es la primera vez que la cantante inglesa Bonnie Tyler incluye a Canarias en una de sus giras y lo hace nada menos que con la programación de dos conciertos, el primero de ellos tendrá lugar el viernes en el Gran Canaria Arena y el segundo, un día más tarde, será en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna. Ambas citas serán a las 21:00 horas y para las dos aún quedan entradas. La artista galesa reconoce «estar encantada» por poder visitar el Archipiélago para presentar su disco Between the Earth and the stars y cantar también algunos de los temas más destacados de su dilatada carrera artística. Por su parte, Said Muti será el artista invitado de Bonnie Tyler en ambos conciertos. El cantante español de origen jordano es una de las voces más reconocibles del rock nacional en la actualidad y presentará su gira acústica Los abrazos furtivos.

Sus conciertos en Canarias han tenido que retrasarse en diferentes ocasiones. ¿Qué ha preparado para el público canario que durante tanto la ha estado esperando?

Con toda la crisis sanitaria causada por la pandemia nos encontrábamos en una situación difícil y tuvimos que cambiar las fechas y por eso nos hemos demorado tanto en visitar Canarias. Pero ahora sabemos con certeza que vamos a hacer este concierto y estamos muy felices por ello. Finalmente somos capaces de cantar y darle al público lo que quiere: que pueda disfrutar de un buen concierto. En las dos citas de Canarias lo que haré es interpretar tanto las canciones más antiguas de mi carrera como los temas de mi nuevo álbum. Solo puedo decir que lo mejor está aún por llegar.

Ha cantado algunos de los himnos de varias generaciones pero ¿cuál es su tema favorito?

Sin lugar a dudas, Holding out for a hero y It’s a heartache. También me quedo con el famoso Total eclipse of the heart. Pero tengo muchas otras canciones favoritas además de estas, que son dos de las más recordadas.

Ha pasado un verano lleno de conciertos en España. ¿Es el público español uno de los más fieles para usted?

Sí, en los últimos años he notado que el público español quiere verme cada vez más subida al escenario y que disfruta mucho de la música que hago. Yo diría que ahora lo disfrutan más que nunca, y eso me encanta.

Tras tantos años en el mundo de la música en los que ha cantado tanto temas exitosos, ¿cómo definiría su último trabajo?

Se trata de un trabajo lleno de ritmo y con un estilo musical muy de la década de 1980. Para dar forma a este disco he trabajado con muchos artistas, como Eric Stewart, Graham Gouldman y muchos otros.

La gente busca siempre la emoción del amor y por eso mis temas no pasan de moda

¿Por qué sus canciones nunca pasan de moda?

Los temas que canto tratan sobre el amor y otras situaciones con las que todo el mundo puede identificarse, sea cual sea el momento de su vida en el que se encuentre. La gente anda buscando siempre esa emoción y tal vez eso sea por lo que mis canciones nunca pasan de moda, porque son sobre la vida y las emociones y eso nunca pasa de moda.

Tras años, con la pandemia ha tenido que estar más de un año sin actuar. ¿Cómo vivió tanto meses sin actuar?

La verdad es que, afortunadamente, mi situación es mucho mejor que la de otros. Soy consciente de ello y por eso soy una persona muy feliz. Cuando comenzó la pandemia, estaba con mi esposo en el Algarve portugués, donde tenemos una casa. Así que pasé los meses más duros de la pandemia allí, aprendiendo cosas nuevas, como nadar y disfrutar de la vida del modo más simple posible. Y todo eso me encantó. Sabía que la situación no duraría para siempre, así que me mantuve bastante positiva y me dediqué a trabajar mucho durante esos meses.

Rod Stewart, Cher o Andrea Bocelli son algunos de los cantantes con los que ha hecho dúos. Tras tan tiempo en la música, ¿le queda alguna colaboración pendiente?

Bueno, eso nunca lo sabremos. Yo estoy abierta a cualquier colaboración pero habrá que ver qué sucede en el futuro. Por ahora sé que todavía quiero seguir cantando, así que seguro que habrá más colaboraciones.

Durante su carrera ha coescrito también algunas canciones. ¿Con el paso de los años le apetece componer más?

Por supuesto. Es algo muy divertido y que a mí me gusta mucho hacer.