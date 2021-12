Albert Pla: "A los españoles nos gusta chulear hasta de franquistas"

Difícil de clasificar, subversivo y rebelde, Albert Pla (Sabadell,1966 ) va a contracorriente casi sin proponérselo. En el confinamiento gestó 'Os acordáis', tema de diez minutos que ha dado origen al espectáculo que mañana le trae a Alicante para abrir Bello Público (Aula de Cultura, 20.30h).

Dice que Os acordáis es una canción tan larga como el confinamiento. Explíquese.

Pues es una canción larga, que además no tiene fin. Cuando la canto llega hasta donde el cuerpo aguante. Van saliendo cosas nuevas, se me van ocurriendo… Fue durante ese encierro que yo creo que a todo el mundo le dio tiempo de sobra de acabar lo que tenía pendiente y hacer lo que quería hacer. Yo hice muchas cosas. Cocí un libro, un documental, un espectáculo nuevo… Lo malo va a ser colocarlo todo ahora.

¿Ese 'Os acordáis' se refiere a lo que teníamos o a lo que nos ha ocurrido?

Un poco todo. Cómo era todo antes, cuando éramos normales. Hay un montón de preguntas estúpidas así. Cada uno que haga lo que quiera, como si quieren asfaltar el Everest. Yo lo que hago es comentar la jugada, pero sin darle mucha importancia.

Su trabajo anterior fue 'Miedo' y ahora este. ¿No es un poco apocalíptico?

La verdad es que 'Os acordáis' es casi un concierto humorístico, por lo que escucho reír a al gente. Nadie diría que es un concierto apocalíptico. Yo intento ponerme serio pero la gente me toma por el pito del sereno. Cuanto más serio me pongo más se ríen.

Música, canción, monólogo y algo de teatro. ¿Es el mismo Albert Pla de siempre?

Supongo que sí. Voy haciendo lo que puedo. También soy más yo que nunca porque estoy solo. No hay más distracciones. El hecho de ir solo te permite improvisar mucho y dejarte llevar por sensaciones que tienes en ese momento, también según entra al juego el público. Te permite variar mucho y que no sea nunca el mismo concierto.

¿A qué reflexión le ha conducido toda esta crisis sanitaria por el covid?

Ha sido un auténtico fracaso de la humanidad. Otro gran fracaso. Yo soy optimista por naturaleza y lo he vivido como he podido. Los que vivimos en el campo lo hemos tenido más fácil.

¿La cultura lo ha hecho bien en esta crisis?

Yo creo que desde la Revolución Francesa la cultura no se mete en charcos. Ni siquiera he visto que se solidarizara con Hasél o Valtònyc. La cultura no existe, es una patochada, otro producto de mercado. Cada uno ha hecho lo que ha podido. Yo hice la serie sobre los borbones también durante el confinamiento y además es cuando empezamos con los conciertos por Whatsapp que seguimos haciendo y ha sido genial esa otra manera de comunicarse con la gente. Me lo sigo pasando pipa.

¿Y los políticos lo han vuelto a hacer mal?

A los políticos les castigaría... no tirarlos por la ventana, algo que no nos meta en la cárcel pero que les castigue. Yo lo tengo muy claro, para que te escuchen, siempre lo he dicho, hay que entrar en el Parlamento a tiros y al día siguiente verás como el presidente viene a sentarse a hablar contigo. Es que no funciona de otra manera. No digo que es bueno ni que tenga que ser así ni que haya que hacerlo, por supuesto.

Y a este espectro de partidos llega Vox. ¿Algo que decir?

¿Qué quieres que diga? Ahí estaban, han estado siempre. A los españoles nos gusta chulear hasta de franquistas. De toreros, de machistas, chuleamos de lo que haga falta.

Una de las últimas veces que vino a Alicante le pregunté por la independencia de Cataluña. Y ahí sigue…

Ahí sigue porque cada vez nos la lían más. Conseguiremos que nos odien del todo, lo van a conseguir. La independencia la tendremos con una guerra. Está claro que ellos están dispuestos a sacar el ejército a la calle para evitarlo.

Puigdemont ¿héroe o cobarde?

Es una víctima, por ahora. Yo me hubiera ido también. Es más, un día España se tendría que despertar y ver que 7 millones de catalanes se han ido.

Sigue con su videoserie 'España de Borbón'? Le puede dar más capítulos que 'Cuéntame'...

De momento llevamos la primera temporada y vamos a ver cuándo empezamos la segunda. La verdad es que no entiendo cómo a nadie se le ha ocurrido antes. De hecho, Puigdemont y el rey emérito se han ido para no obstruir la justicia española que tan bien funciona y ayudar a la justicia internacional...

¿El Albert Pla actual es más o menos subversivo y rebelde que el de hace unos años?

No sé yo. Lo que sí está claro es que la sociedad hoy en día es menos subversiva que antes. Y ahí estoy yo en este sitio en el que vamos todos para atrás.