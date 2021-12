Viñetas en el ojo del huracán

Carolina Bonino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) es de las pocas viñetistas canarias que hay en estos momentos junto a otros nombres como Eva Núñez o Moño. Poseedora de un estilo austero, pero directo y audaz, su capacidad para sintetizar y desmenuzar los temas de actualidad más peliagudos, con una clarividencia y lógica aplastantes, la sitúan como un talento por descubrir aún en las Islas. La ilustradora muestras sus trabajos actualmente en sus páginas de Twitter, Facebook e Instagram, además de las colaboraciones semanales que realiza en el colectivo de ilustradores Garabatiers, en las publicaciones de la revista impresa y digital El Churro Ilustrado y de manera mensual en la revista de Ocio y Cultura La Brújula. Aparte de todo esto, Bonino forma parte también de los autores que realizan trabajos conjuntos en la Asociación Se nos fue el Baifo que vienen siendo publicados en sus redes sociales o en su página web.

La propia autora define su trabajo como «una viñeta directa y cruda, una reivindicación de preguntas y afirmaciones con un trazo impaciente, como una apertura de un diario personal donde se cuestiona todo». Los temas que le interesan se ciñe a que «dibujo sobre lo que siento y pienso, y si los temas de actualidad me suscitan una emoción o una reflexión, muy probablemente los traslade al papel». Bonino reconoce, sin embargo, que «no quiero aferrarme a la viñeta actual porque no quiero anclar la temática ahí. Las viñetas tienen un denominador común en la línea de expresión pero los temas son libres, aunque la actualidad es una fuente de inspiración muy a menudo».

Empezó la diseñadora esta pasión cuando de pequeña la mandaban al director del colegio por dibujar sobre la mesa. «El lápiz me ha acompañado siempre pero no quise hacerle caso formalmente hasta 2018, cuando de casualidad empecé a publicar los dibujos que hacía. Ahí el camino fue tomando forma de manera natural», asegura. Sus principales influencias son autores tan importantes en el mundo de la ilustración, tanto en el noveno arte como en el humor gráfico, como Jordi Bernet, Purita Campos, Quino, Mingote, Forges, Chumy Chúmez, Maitena, Claire Bretecher, El Roto y, por supuesto, «cualquier compañero de Se nos fue el Baifo como Eduardo González, Carlines, Gustavo Mederos, Morgan, Padylla», añade.

Sobre la importancia que tiene actualmente el humor gráfico, Bonino señala que «somos una sociedad que consume imágenes, vivimos - y a mi me encanta- en la época del meme. Recibimos demasiada información y demasiados estímulos diariamente , pero nos gusta reírnos y estar informados. El humor gráfico ofrece esa posibilidad, dice mucho con poco, y como cada vez vamos con más prisa, tiene buena acogida». Pero como profesión, la de viñetista, «sigue sin tener el reconocimiento que se merece, se considera más una actividad adicional que principal. Teniendo esto en cuenta, hay muchísimas personas que se dedican al humor gráfico, pero no hay tantos medios que le den un hueco y por tanto un reconocimiento específico». Por otro lado, añade que no cree que sea más complicado dedicarse a esta profesión siendo mujer, ya que «el panorama actual está lleno de talentos femeninos brillantes y audaces, cerebros cómicos y afilados como Flavita Banana, Anastasia Bengoechea, Maitena, Marta Piedra, Albalez, Laratrece, Mercrominah. Y si no quieres salir de la isla, EL Lobo Mordaz, personaje de Eva Núñez», que además es compañera viñetista en la Asociación de caricaturistas y humoristas gráficos de Canarias Se nos fue el Baifo.

Su único libro publicado hasta el momento lleva el título de Fin de la primera parte. «El hecho de tener las viñetas publicadas en redes sociales tiene -entre otros efectos positivos- la posibilidad de que te vean y se interesen por tu trabajo», aclara. Y eso fue lo que ocurrió con Ediciones Delecé. «Me vieron en redes, les gustó mi trabajo, me propusieron hacer el libro y nos pusimos a trabajar en lo que se llamaría Fin de la Primera Parte», que recoge una selección de todas las viñetas que hizo en los dos primeros años de lo que llamó Almost a diary, una primera etapa en la que habló de cuestiones más cotidianas y universales como el trabajo, el amor y el desamor y en general las relaciones con los demás.

En su opinión, las viñetas, para ser efectivas, tienen que ser capaces de transmitir algo. «Yo me dedico al humor gráfico así que lo que busco es que tenga un punch cómico la mayoría de las veces. Pero otras tantas la viñeta comparte una reflexión o invita a tenerla, utilizando recursos como el sarcasmo o la ironía propios del humor gráfico; entonces, si entendemos ‘efectiva’ como ‘aceptada en redes’ y el lector casa con estos recursos y tu sentido del humor, entonces sí es efectiva. Si entendemos ‘efectiva’ como para ‘que guste a todo el mundo’ supongo que es una receta complicada, porque implicaría no mojarse, no dar una opinión, o no hacer ninguna crítica y siempre habrá un sector que la encuentre más acertada que otro, siempre habrá alguien que te diga ‘lo has clavado’ al tiempo que otra persona te esté diciendo que no está de acuerdo. Así que para que sea efectiva la clave está en que al menos para ti cumpla tus estandartes de pensamiento, estética y estilo y no preocuparse tanto por si va a tener esa efectividad una vez ‘la sueltes’ en la jungla de las redes sociales, y sólo confiar en tu idea».

Sobre los temas que aborda más peliagudos, la viñetista asegura que «hay muchos temas que siempre resultan polémicos para alguien incluso cuando tu intención no es generarla». Pero, desde su punto de vista, «yo diría que siguen siendo los clásicos: el aborto, la abolición de la prostitución, la situación de la mujer en Afganistán». Una selección de asuntos por si alguien se queda sin tema de conversación estas navidades», añade a continuación.