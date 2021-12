Vuelve el capitán de la Guardia Civil Julián Tresser con un nuevo caso en Lo que no cuentan los muertos. ¿Qué calla Rita Marí, la protagonista de esta nueva novela?

Rita ha sobrevivido milagrosamente a un accidente aéreo y un año después de la catástrofe desaparece sin dejar rastro ni pista alguna sobre su paradero. Entre ambos sucesos, Rita descubre ciertos hechos relacionados con su propia biografía que intenta ocultar, pero que quizá ya sea demasiado tarde, porque esos secretos saldrán a la luz durante la investigación que llevan a cabo el capitán Tresser y su equipo de la UCO. A veces el silencio no es suficiente para esconder la verdad.

La culpa está muy presente en este libro. ¿Es quizá ese sentimiento el peor castigo para una persona?

Si no es el peor, sí que es uno de los más aniquiladores, puesto que su capacidad destructiva es enorme. En mi novela hay varios personajes sometidos por la culpa. No importa tanto que tengan o no motivos reales para culpabilizarse como el inmenso desgaste emocional que les provoca. En el caso de Rita Marí, no se perdona que las amigas que viajaban con ella en el avión siniestrado no lograran sobrevivir, ya que fue la propia Rita quien las animó a emprender ese viaje a Tailandia donde finalmente perdieron la vida.

También es uno de los sentimientos que atormenta a Tresser durante toda la saga…

Julián Tresser tiene un pasado familiar complicado que intenta superar y en el que está muy presente la culpa. Su profesión de guardia civil le ayuda a blindar su psicología y a embridar los demonios del pasado, pero en Lo que no cuentan los muertos sufre una tragedia personal que, de nuevo, le obliga a lidiar con ese sentimiento devastador.

En Antes mueren los que no aman quedaron varias incógnitas abiertas, como la posibilidad de que volvieran a por Luba. ¿Se cierra ese círculo con esta nueva entrega?

Luba ya no tiene por qué temer las amenazas que la atenazaban en Antes mueren los que no aman, porque Julián Tresser la ha adoptado como hija, la protege y la ayuda a reconstruir su nueva vida. En este sentido sí se cierra el círculo, pero se abren otros nuevos, las incógnitas y los miedos que tendrá que superar la niña debido a su pasado como víctima de la atroz prostitución infantil.

¿Qué es lo que más le gusta de escribir novela negra?

Me gusta crear personajes en escenarios hostiles y descubrir cómo afrontan sus propios retos y encrucijadas, que muchas veces parecen insuperables. En cualquier caso, de la novela negra me interesa todo, se abre a muchas posibilidades, desde la investigación policial y los mundos que permite descubrir hasta la denuncia social y la mirada crítica sobre la realidad. No se narran vidas bonitas, sino existencias al límite o sobrepasadas por las circunstancias, lo cual siempre es excitante porque indaga en nuestra oscuridad.

«Me gusta crear personajes en escenarios hostiles y descubrir cómo afrontan sus retos»

Además, le permite retratar el mal con el que convivimos…

Explorar la maldad es también una exploración de la propia condición humana y de sus muchas contradicciones. En efecto, convivimos con el mal en todas sus formas, desde el crimen y el abuso hasta la crueldad de las guerras o el sometimiento de las dictaduras, pero también es verdad que el ser humano muestra su grandeza en otras muchas situaciones y eso ilumina nuestras vidas y las alimenta con la esperanza de un mundo mejor y más igualitario.

En este género no solo la trama cuenta, sino los personajes bien descritos. ¿Cómo trabaja a la hora de crear a los protagonistas?

Son los propios personajes, protagonistas y secundarios, los que dan vida a la trama, o al menos yo lo entiendo así y sobre ellos centro mi mayor esfuerzo literario. Dibujo sus vidas en mi mente, las hago respirar en mi imaginación y luego, ya inmersa en la tarea de escribir, es la propia novela la que me va dictando las sendas por donde deben caminar y cómo van a interactuar entre ellos. Lo que no cuentan los muertos es quizá mi novela más coral, donde se entremezcla la investigación y la acción policial con la aventura, la tragedia y el drama, lo que implica mover a muchos personajes, muchas vidas con sus propios dilemas.

Sus novelas son muy cinematográficas. Cuando escribe, ¿lo hace pensando en la adaptación al cine?

Cuando escribo no pienso en otra cosa que en narrar mi historia desde un punto de vista literario, con toda la complejidad que ello implica. El lenguaje audiovisual o cinematográfico es distinto y se mueve en otras coordenadas, pero por supuesto que me encantaría que mis novelas fueran adaptadas a la gran pantalla, sería fantástico.

Cada vez se escribe más novela negra, ¿a qué cree que se debe?

El mal nos repele, pero a la vez nos atrae y nos fascina, proyecta nuestros miedos, y observarlo desde la distancia que permite la ficción en general y la novela negra en particular es una experiencia lectora que cada vez tiene más adeptos. También es verdad que la realidad convulsa que estamos viviendo en estas dos primeras décadas del siglo alienta este tipo de género, cuya geografía literaria suele fijarse especialmente en las trastiendas más oscuras de la sociedad.

Ahora está de promoción con Lo que no cuentan los muertos, pero ¿seguirá contándonos futuros casos de Tresser?

El ahora capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene mucho recorrido literario y muchos casos que quiero que investigue, así que por supuesto que Tresser regresará. Además, su situación familiar ha cambiado. Tiene ahora a Luba, la niña que rescató de la esclavitud de la prostitución y que ha adoptado. Su vida tiene ahora nuevos e interesantes retos.