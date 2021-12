Oda a la memoria y un canto a la ironía de vivir

Nada más entrar nos invade “el lleno”, la intensidad y la calidez de una casa habitada; por una gran familia. Se trata de una de esas exposiciones que pide ser visitada varias veces, ya que las obras que esta alberga, que reclaman a boca llena verse en vivo, tienen esa insólita capacidad de trasladar a quien las observa a otros mundos, hechos de pedazos de subconsciente con girones de realidad; de locura consentida salpicada de lucidez; de expresión nostálgica que buscó decididamente la alegría, y con sabor a mirada de niño.

Es importante saber que el arte fue para Lezcano, en un momento determinado, una vía de curación tras una cadena de pérdidas sucesivas que tuvieron lugar en un breve lapso de tiempo en su núcleo familiar. Este Maestro Internacional de Ajedrez quiso alejarse del estresante mundo de la competición para encontrar la serenidad y el orden emocional en una actividad creativa y libre que cultivó con notable destreza, ya desde la infancia, que fue el arte.

Pedro Lezcano Jaén. Mayo de 2021:

«No sé; no sé dónde estoy, tampoco me importa demasiado… Empecé a pintar para salvarme, nada más. Retomé los dibujos de infancia pasados los treinta, qué me voy a creer yo… por adularme: un niño grande. Lo que pasó es que enseguida me obsesionó el asunto. La pasión me atrapó rápidamente. Lo dibujaba todo, pintaba con todos los materiales a mi alcance, preferiblemente juntos. Las lecturas también se volvieron frenéticas y en la misma dirección. Fue (es; será) como una íntima carrera de historia de las Bellas Artes (e inserto lo de la historia porque dedico más tiempo al pasado que al presente; cómo no hacerlo, el pasado es infinitamente más ancho que el alféizar del presente). Y bueno, aunque pretenda aparentar que no me tomo en serio a mí mismo, ya entonces sabía que tenía que hacer todo lo posible por desprenderme de lo que hasta entonces estaba llenando mis horas (básicamente el ajedrez, aquel infinito y maravilloso juego para ganar, perder y combatir) y volcar todo mi tiempo sobre el universo de la materia, de los pigmentos, de las formas, las historias, la carne, de las cabezas, con sus dientes brillantes… y las sombras.

Buscar como creador lo que como espectador querrías tener delante, podría ser el mandamiento que contuviera a todos los demás. Un mandamiento muy poco agradecido, por cierto, pues la historia del arte nos lega –y seguirá haciéndolo– estremecedoras maravillas de todo pelaje. Pero aspirar a lo que como consumidor querrías para ti, te lanza inevitablemente a la insignificancia, lugar ese en el que muy pocos artistas aceptarían estar.

Si no tuviera tiempo para dejar «que se me fuera la cabeza», me habría hecho carpintero o cuidaría de un jardín, pero mi cabeza se pierde aunque no tenga la paz ni el tiempo. El oficio –del arte– va más allá de la mezcla y aplicación de los pigmentos impregnados en aceite. Las técnicas aprendidas y la provocación de las sorpresas se ponen al servicio de la invención.»

Los que conocemos al artista plástico, Pedro Lezcano Jaén (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) hemos visto en su trabajo de los últimos años, –en realidad, desde sus inicios– una evolución constante y progresiva que nos convirtió poco a poco, sin que nos diéramos apenas cuenta, en grandes defensores de su pintura.

La exposición que tenemos el gusto de disfrutar en estos días en la Galería de Arte de la ULPGC, en el edificio del Rectorado (Juan de Quesada, 30) es un proyecto que veníamos anhelando desde hacía tiempo; varios años, de hecho. En este tiempo, estas personas a las que me he querido referir: amigos, coleccionistas, otros amantes del arte, incluso gestores culturales, productores de televisión… yo misma, descubríamos con fascinación esta obra chispeante, desconcertante y minuciosa de Lezcano, que se mueve entre la idea tradicional de creación plástica y la más rebelde originalidad. En este sentido, dos figuras que han sido cruciales para llevar a cabo este propósito y que merecen una mención especial son Lluís Serra Majem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien tuvo muy claro desde que se le planteó, que esta muestra sería sinónimo de la gran reapertura de la Galería de Arte de nuestra Universidad y, con este fin, puso a disposición sus recursos con el respaldo de un comprometido equipo humano que tanto se ha implicado en asistir toda la gestión. Por otra parte, Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, fue esa persona que supo reconocer de inmediato la calidad y el alto valor de la obra de nuestro artista de modo que no mostró la menor duda a la hora de apoyar esta iniciativa que no habría sido posible sin su inestimable colaboración.

Muchas de las obras que integran la muestra, fueron realizadas entre 2018 y la actualidad. En este tiempo, algunas de ellas se fueron diseminando por múltiples colecciones particulares, pasando directamente del taller a sus nuevos hogares, sin que se hubiesen podido mostrar antes al público general. Esta exposición reúne un buen número de éstas, pinturas y esculturas (esculto-pinturas) cedidas para esta ocasión especial y muchas otras que se encontraban aún en manos del artista. Su última individual en Las Palmas de Gran Canaria, celebrada en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria y titulada Su de Ellas, tuvo lugar en 2016. Desde entonces, el pintor no habría tenido oportunidad de volver a exponer sus tablas y lienzos imponentes en las salas de su ciudad; es por esto que recibimos este proyecto, que ya es una realidad, como motivo de celebración, además de un evento altamente recomendable que merece la pena no perderse, ya que no dejará a nadie indiferente. Para esta ocasión hemos contado con una selección de unas ochenta piezas –entre pintura, escultura y dibujos– que se distribuyen en distintos ámbitos temáticos a lo largo de sus tres salas. Estos «sub-espacios» son: Juego y memoria; De un tiempo expandido: reflexión, manía y realidad surreal; Recuerdo, obsesión y mito, y, Fracciones Mnémicas. Familia, esta última sección dedicada a su trabajo más reciente, que gira en torno a sus reflexiones acerca de la idea de familia a través de la fotografía de ésta, que se practicaba antaño, como un auténtico ritual. Lezcano captura lo que para él es «lo esencial» de la memoria de estas personas cercanas, ficticias, mostrando una acepción de la misma (memoria) con su carácter esquivo, de manera casi desafiante y burlesca, cuando «se atreve» a representarla tal como viene a manifestarse en nuestra psique: vívida sólo a fragmentos y a la vez confusa o borrosa. Traer al presente lo rescatable del pasado es una de sus máximas, sin embargo, en este sentido, su práctica artística como tal, podría ser entendida en sí misma como un ejercicio de aceptación de esa condición difusa y volátil de la memoria que acaso desearíamos que no corrompiera.

Si observamos su obra, en su conjunto, existe una corriente de fondo que lo interconecta todo. El arte de Lezcano, nos habla, en definitiva, de nuestra preciosa vulnerabilidad, irremediablemente expuesta a los estragos que causa el paso del tiempo pero, también es, en esencia, un guiño o una invitación a restar «hierro» a la cara más implacable de la realidad; a tratar de aceptar con filosofía la dosis de dolor y alegría en la vida de cada uno de nosotros; a bailar y reír con nuestros demonios y asumir «lo ridículo» como parte inherente a nuestra compleja naturaleza.

Pedro Lezcano Jaén. Diciembre de 2021:

«En la era de la inflación icónica, contribuir al amontonamiento de imágenes en el mundo, parece cuanto menos absurdo. Hacerlo además a través del medio más arduo y desesperantemente lento que existe -la pintura, el dibujo, la escultura…: oficios arcaicos y disfuncionales- podría resultar ya de psiquiátrico estricto.

Lo niego todo.

Yo no dedico mi tiempo a la creación de imágenes. Crea imágenes quien por mi bien, fotografía a Los niños de la casa grande (2018) para lanzarlos a la red. Imágenes que serán fagocitadas por un billón de imágenes que exigen homogenización, vaciándolas de su origen, de su proceso, densidad o dimensión. Imágenes huérfanas y moribundas nada más nacer; imágenes para hoy, esta noche, ayer.

La lentitud no me desespera, al contrario. El tiempo es mi herramienta.

El tiempo genera tiempo y atrapa, como el obturador de una cámara estenopeica, un gigantesco caudal de sucesos presentes, pasados y futuros. La precisión encoge el instante; lo adelgaza; lo desvela; lo decapa.»

Pero más allá de su historia personal y de su visión particular del mundo, el artista no pretende encerrar una lectura única y perfecta a la que llegar acerca de su obra, sino todo lo contrario, que las posibilidades de asimilación de estas provocativas composiciones tengan la capacidad de expandirse siempre, sin límites determinados.

Buena parte de su proceso creativo consiste en la experimentación; una búsqueda constante muy permeable a la intuición y al juego, que le ha permitido conformar toda una genealogía de mitos y leyendas en los que se interrelaciona toda su obra y de los que surgen esas escenas tan desconcertantes como atrayentes. Tal como expresa el propio Lezcano, su obra no está hecha para ser «resuelta», sino para que sea interpretada, una y otra vez, desde distintas ópticas: a partir de nuestro bagaje personal o a partir de la maleabilidad de nuestro ojo y de la libertad, para crear historias nuevas que no imaginó el pintor, sugeridas por los múltiples detalles que se ocultan en sus obras, que se van revelando, mirada tras mirada.