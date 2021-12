La artista canaria Yapci Ramos participa en la 16ª edición del prestigioso Festival de Vídeo de Autor Flux en Barcelona, donde presentó en premiere mundial su pieza artística Guayec. La creadora tinerfeña, que reside entre la ciudad condal y Nueva York, fue distinguida por Flux 2021 entre los nombres de la videocreación más destacados del año, junto al cineasta e investigador Albert Alcoz y el realizador y guionista Félix Pérez-Hita, ambos barceloneses.

Los tres artistas recibieron como encargo del festival la realización de una pieza de vídeo de nueva creación en forma de autorretrato, que cada año conforma uno de los highlights de la programación de la muestra desde su creación en 2005, y que se proyectaron en primicia en la jornada inaugural de Flux 2021 la pasada semana en el Centro de Arte Santa Mónica, en Las Ramblas. Además, este centro cultural barcelonés ha celebrado una sesión monográfica retrospectiva de cada uno de los tres autores con las proyecciones de una selección de las obras más destacadas de sus respectivas trayectorias, seguidas de un coloquio con los artistas.

En concreto, la pieza de Ramos, Guayec, se inspira en sus raíces aborígenes canarias para enhebrar una pieza de 4,44 minutos a través de los sonidos ancestrales de su archipiélago natal, desde el lenguaje del silbido hasta las sonoridades de las lapas o el bucio, donde la artista se despoja ante la cámara en una danza liberadora que entrecruza los temas universales que jalonan el conjunto de su obra: la identidad, el cuerpo, el territorio, la entraña, la catarsis, el orgasmo, la rabia, la purificación. "No me di cuenta, hasta que vi el resultado final, de que en Guayec están presentes muchas de las cuestiones que he ido explorando en mis obras anteriores", expuso la artista durante su puesta de largo. Precisamente, su monográfica retrospectiva reúne cinco de las obras de vídeo más destacadas de su trayectoria: Lloro (2019), Red-Hot (2018), Back&Forth (2018), Bushes in the night (2017) y I don't mind (2018).

El Festival de Vídeo de Autor Flux, creado y dirigido por Lis Acosta y Josep M. Jornada, nace en 2005 con el objetivo de abrir un espacio de exhibición y proyección de los trabajos de los autores contemporáneos más destacados en el campo de la videocreación, como el videoarte, el documental creativo o la videoinstalación, así como de trenzar un diálogo entre los artistas y el público. Por su parte, Yapci Ramos (La Laguna, Tenerife, 1977) vive y trabaja entre Barcelona, Canarias y Nueva York, y pasa temporadas en diferentes ciudades, muchas de ellas de África y de América Latina, en las que ha desarrollado destacados proyectos de investigación artística. La artista se formó en fotografía en el Central Saint Martins College of Arts & Design de Londres y en documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, toda vez que ha participado en exposiciones celebradas centros de arte, galerías, ferias y bienales nacionales e internacionales.