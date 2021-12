«El gran reto de esta gala es abordar con soltura tantos géneros distintos»

La última vez que vino a Gran Canaria fue hace dos años también para participar en una gala especial. ¿Qué diferencia a este concierto de aquel?

En que aquí ofrezco un concierto con piezas de muy diferentes estilos pero netamente navideñas. Hay muchas obras que están vinculados con la Navidad: mucho villancico, villancico canario, español o latinoamericano. Y fragmentos de ópera que tienen que ver también con estas fechas. También hay muchos valses navideños como El Cascanueces o La vida alegre. Es, en definitiva, un concierto para que la gente lo disfrute y quien quiera animarse y cantar también pueda.

¿Cuáles serían las piezas que requieren más habilidades técnicas para el tenor?

Pues las operísticas, Y aunque no podía cantar un fragmento netamente operístico sí voy a cantar el aria de El Cid de Massenet que es una pieza muy bonita, pero que tiene un alto nivel técnico para un tenor. Hay otras piezas que su dificultad técnica está más bien en lo interpretativo. Hay muchísimas de ellas donde el punto en cuestión está en poder hacer que esa melodía o música comunique y llegue a la gente. Hay un villancico precioso que es La virgen lava pañales y la gran dificultad de ese villancico es que esa música tan bonita cumpla su función de conmover y emocionar a las personas. Cada una de ellas tiene su dificultad particular e individualmente hay algunas más cercanas a la ópera y otras cercanas a otros estilos pero el gran reto es poder abordar esos estilos y géneros tan diferentes juntos con la máxima soltura posible. La interpretación, por supuesto, es fundamental. Es donde está la clave de comunicación.

Actúa con los cantantes Paola Coste, Augusto Brito y con la Orquesta del Atlántico.

Con Paola ya había coincidido en una gala y con el barítono Augusto Brito es la primera vez. Y contento de reencontrarlos. Con el barítono hago un dueto de Don Carlo, otro de los momentos más destacados del programa porque es también siempre emocionante hacer Verdi. Llevo desde el domingo ensayando con la Orquesta del Atlántico, a través de ensayos diarios con pianos o con orquesta. Pero la orquesta ya estaba muy puesta en el repertorio cuando yo llegué. Me parece que es una orquesta supermaleable, muy flexible, una orquesta que tiene gente que conozco, músicos de primera, y sobre todo una enorme empatía con su directora que es la maestra Isabel Costes.

¿Qué diría del villancico de su tierra, Venezuela, Mi niño lindo?

Es una canción de cuna que me trae muchos recuerdos porque siempre se escuchaba en mi casa.

¿Qué supone actuar para usted en Las Palmas?

Me alegra mucho venir a Las Palmas a hacer conciertos navideños. El Galdós es el teatro donde yo empecé y fue el primer teatro que yo pisé en Europa y siempre tengo un enorme recuerdo de cariño y afecto por todo lo que tiene que ver con este espacio, por su asociación, y porque era la tierra de quien fuera mi maestro, Alfredo Kraus, que me enseñó no solo la técnica vocal sino a ser honesto con el público, y tratar a todo el mundo de la profesión con el máximo respeto. Por eso, para mí, tiene una enorme significación venir aquí a cantar. Cuando me hablan de esta isla estoy siempre con la lagrimita en el ojo.

A usted, además le ha ocurrido algo parecido a cantantes como Juan Diego Flórez o Cristina Gallardo-Domas, para los que Canarias fue el inicio de su reconocimiento internacional.

Sí y a Carlos Álvarez, Yolanda Auyanet, etc., que empezaron en el teatro de Las Palmas y despegaron aquí profesionalmente. Y eso habla muy bien del oído de las personas que forman Amigos Canarios de la Ópera para dar oportunidades a jóvenes artistas que luego se transforman en cantantes del futuro. Yo, por mi parte, espero a que incluyan el título adecuando para mí en un programa y pueda volver en próximas temporadas porque el Festival siempre estará en mi pensamiento.

Durante estos dos últimos años ¿qué cambios ha habido en su voz y repertorio?

La voz ha seguido evolucionando y voy a empezar en breve con un repertorio nuevo, con prudencia, como siempre. El año que viene debuto mucho con repertorio de tenor spinto, que voy a hacer con más frecuencia. Y estoy en este proceso, y poco a poco, porque son repertorios muy exigentes a nivel físico y hay que llevarlo con gran conciencia, sin exagerar mucho porque podría ser negativo.

¿Y cuáles son sus próximos compromiso?

Me voy a Portugal donde haré el primero de una serie de recitales. El espectáculo se llama Huellas y está totalmente compuesto por compositores latinoamericanos formales. Hago el primero ahora y el segundo a principio de 2022.