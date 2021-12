Recitales para recibir diez años

Cuatro serán los conciertos de Año Nuevo que en esta edición, y van diez, ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Serán del 26 al 29 de diciembre y ya están casi todas las localidades vendidas. Son diez los años de éxitos que atesora la orquesta desde aquel primer Concierto de Año Nuevo en 2011. Una década después el público de la capital grancanaria se mantiene fiel a la cita en el Auditorio Alfredo Kraus para celebrar la Navidad en familia.

«Para nosotros es un lujo que cada año agotemos las entradas de nuestro concierto, y que en cada edición nos veamos en ‘la obligación’ de ampliar el número de funciones para atender la gran demanda de familias que desean acudir al Auditorio para celebrar la Navidad junto a nosotros», explican el director y el presidente de la Orquesta, Rafael Sáchez-Araña y Rubén Sánchez-Araña.

Hoy, a las puertas de su décimo aniversario, rememoran cómo surgió la idea inicial en 2011. «En tonces existía un vacío en la programación de diciembre, una iniciativa que contemplara un concierto tradicional navideño con un repertorio que animara el acercamiento de todos los públicos a la música sinfónica». Sin duda, este siempre fue uno de los pilares y objetivos de esta formación: que la música clásica llegara a todo tipo de públicos, «con espectáculos que motivaran a aquellos que nunca habían pisado un auditorio o un teatro».

El primer concierto contó con 55 músicos sobre el escenario de la Sala Sinfónica del Alfredo Kraus, la mayoría de ellos jóvenes talentos canarios que desde el año 1999 comenzaron a formar parte de la entonces recién creada Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Ya, en ese primer repertorio de 2011, el Concierto de Año Nuevo quería reivindicar un programa musical popular, con la inclusión de obras clásicas reconocidas, así como algunas piezas de música ligera y tradicional canaria, para atraer la atención de un público familiar. Se interpretó desde Noche de Paz (Franz Xaver Gruber) hasta un popular sorondongo. El público acogió con gran entusiasmo este primer encuentro navideño.

Así, en cada edición se han sumado nuevas propuestas musicales y nuevos músicos, entre ellos también distintas generaciones de una misma familia. Y, además, ha nacido el Coro de la Sinfónica de Las Palmas, dirigido por Maite Robaina, y compuesto por un centenar de voces que han acompañado estos años a la Orquesta en, al menos, cinco de las obras que componen habitualmente el repertorio navideño del Concierto de Año Nuevo.

«Tenemos el orgullo de decir que en estas diez ediciones apenas hemos repetido alguna obra, la mayoría son siempre una novedad en el programa, ya que buscamos ofrecer las obras más famosas y conocidas del repetorio clásico, como el Vals de La Bella Durmiente de Tchakovski, El Danubio Azul de J. Strauss o el pasodoble Suspiros de España», explica Rafael Sáchez-Araña. A ellas se suman otras piezas de estilo más operístico o del repertorio clásico de la zarzuela, también muy populares entre el público, como el Nessum Dorma de Turandot o La tabernera del puerto.

Pero si algo distingue el repertorio del Concierto de Año Nuevo que presenta cada año la Sinfónica de Las Palmas es el continuo guiño a la música ligera, que anima especialmente al público a acompañar con sus palmas y aplausos a los músicos, creándose una extrordinaria comunión de almas a un lado y otro del escenario. Así, a lo largo de estos años, el Auditorio ha vibrado con la magia sinfónica de algunos temas como el pegadizo Mambo’de West Syde Story, el Bohemian Rhapsody de Queen o con villancicos tan populares como el canario Una sobre el mismo mar, obra del timplista Benito Cabrera.

La colaboración de solistas de prestigio nacional e internacional también ha sido uno de los grandes aciertos de este Concierto, que nunca deja de soprender por sus atrevidas propuestas musicales. Cantantes líricos de la talla de Celso Albelo, Pancho Corujo o Patricia Muñoz y Manuel Estupiñán, entre otros… A ellos se suman, en cada edición, solistas de la propia orquesta (violín, viola, oboe, trompeta, flauta, trompa…), que siempre son protagonistas de algún tema, pero también auténticos y originales descubrimientos de solistas instrumetales que, en algunos casos, han enriquecido el repertorio y, en otros, han puesto la nota de humor a este evento.

El broche de oro de este gran concierto nunca es una sorpresa, aunque no por ello deja de ser uno de los principales reclamos de este entrañable encuentro navideño: la popular Marcha Radezky, que emula al famoso Concierto de Año Nuevo de Viena; y el Can can de J. Offenbach, donde los músicos se animan a bailar sobre el escenario en un ambiente festivo y familiar, acompañados de los miembros del Coro de la Orquesta, todos ellos portando gorros de Papa Noel sobre sus cabezas e instrumentos.

Diez ediciones de conciertos y 25 funciones sobre el escenario del Alfredo Kraus para despedir el año saliente y recibir el Año Nuevo. Diez ediciones de éxitos y sorpresas musicales, para vivir y descubrir la música sinfónica juntos y en familia: la Orquesta, el Coro y, por supuesto, su público fiel.