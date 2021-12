This is Michael, el espectáculo internacional que revive al denominado «rey del pop», autor de éxitos mundiales como Thriller o Smooth criminal, aterriza en Canarias con una doble cita en el Gran Canaria Arena y en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna en el marco del Fetival Mar Abierto 2022.

Junto a una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, arropado por un montaje escenográfico impactante, el protagonista del espectáculo es Lenny Jay, que se suma a este proyecto después de haber transitado varias temporadas en el exitoso musical europeo sobre el rey del pop, donde recibió halagos de la propia familia Jackson.

De hecho, Jay fue elegido por propia la familia Jackson para protagonizar la voz del artista en el musical que ha recorrido Europa y América agotando más de 400.000 entradas. Su increíble parecido físico y vocal, convierten a This Is Michael en una experiencia única, que invita a bailar con el recuerdo del eterno Michael Jackson.

También forma parte del espectáculo Jennifer Batten, guitarrista estrella que compartió escenarios con Jeff Beck durante diez años, así como varias giras mundiales como guitarrista de Michael Jackson en una etapa en que transitaron a un estilo más rockero, plasmado en temas como Bille Jean. Esta gira mundial de This is Michael incluye espectáculos en España y Portugal, además de una extensa gira en Latinoamérica.

This is Michael es un concierto de más de dos horas de clásicos, que incluye temas tan reconocibles como Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal y muchos más. Según los asistentes es un espectáculo que le hace honores al «artista más exitoso de todos los tiempos». La 15ª edición de Festival Mar Abierto cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, entre otros, y los detalles de su paso por las islas pueden consultarse en la web de Mar Abierto.