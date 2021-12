El Teatro Cuyás acoge la próxima semana los conciertos navideños de la Gran Canaria Big Band que, acompañada en esta ocasión por el internacional Kurt Elling, ha colgado una vez más el cartel de todo vendido para sus actuaciones en el recinto del Cabildo.

Los conciertos tendrán lugar los días 29 y 30 de diciembre a las 19.30 horas.

Considerado por muchos críticos como el vocalista de jazz más importante del momento, a la altura de figuras históricas como Sinatra, Nat King Cole o Tony Bennet, Elling posee dos premios Grammy y ha estado nominado cuatro veces por sus discos Close your eyes, The messenger, This time it’s love y Nightmoves.

Junto a la Gran Canaria Big Band, dirigida por Sebastián Gil, el cantante norteamericano ofrecerá en el Cuyás un espectáculo titulado Resolution cuyo repertorio ha sido especialmente diseñado para él por un prestigioso arreglista y compositor: el gran Bob Mintzer, referente histórico en el ámbito de las big bands con el que Elling colabora frecuentemente y con el que, además, ha grabado ya varios discos.

“La figura de Kurt Elling es tremendamente importante dentro de la historia del jazz, desde sus orígenes hasta la actualidad”, afirmó Sebastián Gil, para quien “tenerlo en los tradicionales conciertos que, en las fechas de Navidad, realizamos conjuntamente con el Teatro Cuyás, es un acontecimiento único en la escena musical de nuestra región”.

“Espero que el público, que siempre abarrota el Cuyás en estas fechas, disfrute tanto como nosotros”, manifestó el director, que una vez más se pondrá al frente de la Gran Canaria Big Band en el recinto del Cabildo durante estas dos fechas.