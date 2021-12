El año 2022 comienza con nueva edición del Rincón del Jazz en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, con una programación ecléctica formada por artistas locales, nacionales e internacionales de muy variados estilos dentro del jazz. Javier Montero Band, Anthony Strong, Emmet Cohen Trio, Luis Merino, Gilad Hekselmann Quartet y Lucía Fumero Trio forman el cartel de este año. Seis citas, una al mes, de enero a junio conforman este ciclo que acaba de cumplir la mayoría de edad y que es un referente para todos los amantes de este tipo de música en Canarias.

El percusionista grancanario Javier Montero será el encargado de inaugurarlo el sábado 15 de enero a las 20:30 horas con su banda, la Javier Montero Band con la que presenta Surgere, un título con el que hacen un guiño al resurgir de la banda con nueve temas totalmente originales, compuestos y arreglados por él. Los músicos que le acompañan en el escenario en este proyecto musical como grupo son David Quevedo (piano), Santiago Miranda (guitarra eléctrica), José Carlos Cejudo (bajo eléctrico) y Sebastián Gil (trompeta). La historia del grupo se remonta a finales de los noventa en Las Palmas de Gran Canaria, con la creación del grupo de música Ondared, a manos de Javier Montero (como vibrafonista) y en la que participaron dos de los miembros actuales José Carlos Cejudo (bajo eléctrico) y David Quevedo (teclados). Sin embargo el proyecto descansa hasta el 2007, año que se pone en marcha de nuevo con la grabación de su segundo disco Ondas.

La presencia internacional llega desde el Reino Unido de la mano de Anthony Strong el sábado 12 de febrero a las 20:30 horas. El cantante y pianista británico Anthony Strong viene a presentar su último álbum Me and my radio, una recopilación de temas clásicos, antiguos y nuevos, con el sello incomparable de este consumado intérprete. Tras 10 años de carrera, 4 álbumes y más de 300 shows desde su debut discográfico, Anthony Strong se ha ganado una reputación como cantante carismático, pianista swing y, sobre todo, un consumado intérprete para aquellos que comparten su amor por la buena música, independientemente del estilo.

Desde jazz y blues hasta el sonido motown y el soul. Canciones que hicieron famosas Louis Armstrong, Charlie Chaplin y Ella Fitzgerald se encuentran junto a las de Stevie Wonder y Johnny Cash. Un trabajo con repertorio de la vieja escuela pero con un tratamiento decididamente fresco que le ha valido excelentes críticas en todo el mundo. Imposible resistir el dinamismo de su show en vivo (Libération) o ¡Un espectáculo del que hablarás en los próximos años! (Lichtfield Jazz Festival, USA) son algunas de las reseñas que ha conseguido en los medios.

En marzo, el sábado 19 de marzo a las 20.30 horas será el turno del polifacético pianista y compositor de jazz estadounidense Emmet Cohen, una de las figuras fundamentales de su generación. Ahora, llega en formato trío con Yasushi Nakamura (contrabajo) y Kyle Poole (batería) para presentar su último trabajo. Líder del Emmet Cohen Trio y creador de Masters Legacy Series, Cohen es un artista de jazz de renombre internacional y un reconocido educador musical. La prensa especializada ha elogiado "el toque ágil, el paso mesurado y el cálido vocabulario armónico" que emplea para comunicarse con los músicos y con el público.

Emmet Cohen, que comenzó a estudiar piano a los tres años, obtuvo en 2019, el primer premio en los American Pianists Awards y fue incluido como miembro en la American Pianists Association en la modalidad de jazz. Durante muchos años fue teclista residente en el club Smoke de Harlem, Nueva York. Ha actuado, grabado o colaborado con Ron Carter, Benny Golson, Jimmy Cobb, George Coleman, Jimmy Heath, Tootie Heath, Houston Person, Christian McBride, Kurt Elling, Billy Hart, Herlin Riley, Lea DeLaria y Bill T. Jones, entre otros muchos artistas.

Luis Merino será el protagonista de la sesión de abril. El viernes 1 de abril a las 20.30 horas el guitarrista grancanario presenta su último trabajo Pelula, su álbum más personal. El título hace referencia a una palabra inventada por su hijo cuando tenía 2 años a modo de 'grito de guerra' que da pie a momentos de juegos y trastadas. De hecho, las composiciones, y el disco en general, están inspiradas en el cambio de vida que supone el nacimiento de un hijo.

La banda se completa con David Quevedo (piano), José Carlos Cejudo (bajo), Juan Pérez (batería) y Esther Suárez (voz). Formado musicalmente en Gran Canaria, Madrid y Londres, Merino es profesor de guitarra y armonía en la Escuela Municipal de Música de Las Palmas. Compagina la docencia con varios proyectos musicales, lo que le ha convertido en un habitual de la escena musical canaria con formaciones como Ni Funk Ni Fank, Biphasic, Funk Odyssey, Ensemble Salvaje, Víctor Lemes, Gran Canaria Big Band, Orquesta Sinfónica de Las Palmas, entre otras. Su primer trabajo Blacky recibió una gran acogida de crítica y público. Su tema ‘Sr. Castaño’ fue elegido Track Of The Day para la portada de la prestigiosa revista internacional All About Jazz.

En mayo, el sábado 21 a las 20.30 horas, el escenario de la Sala Jerónimo Saavedra recibe a Gilad Hekselman Quartet. De origen israelí, Gilad Hekselman se ha ganado una reputación como uno de los guitarristas más prometedores de Nueva York desde su llegada en 2004. En estos años, ha compartido escenario con algunos de los mejores artistas de la escena jazzística de la Gran Manzana como Chris Potter, Mark Turner, John Scofield, Anat Cohen, Ari Hoenig, Esperanza Spalding, Sam Yahel, Jeff Ballard, Gretchen Parlato, Avishai Cohen, Jeff Tain Watts, Tigran Hamasyan, Aaron Parks o Greg Hutchinson. Ha tocado en los principales clubes de jazz de Nueva York, desde el Blue Note al The Jazz Standard, Dizzy Club o el Smalls. Está constantemente de gira por todo el mundo y ha tocado en la mayoría de los principales festivales de jazz (Montreux, Mar del Norte, Montreal o San Francisco). De hecho, después de ganar el Concurso Internacional de Guitarra Gibson Montreux, en 2006 abrió el Festival de Jazz de Montreux junto a Paco de Lucía. Ese sería solo el principio de una carrera imparable como guitarrista.

Y cerrando la edición de este año, el viernes 10 de junio llega la pianista y cantante catalana Lucia Fumero, formando trío con Martín Leiton (contrabajo) y Juan R. Berbín (batería). Influenciada por diversos estilos, Lucia Fumero estrena disco y proyecto propio, con música original que va de un lugar a otro, lleno de vitalidad y aire fresco. La base de su universo nace en el folclore y se transforma a través del bagaje que ha consolidado en la música clásica y el jazz. De ello resultan colores únicos y singulares. Interesada tanto en las canciones con voz y letra como en la música instrumental, la intérprete se expresa con un ritmo marcado de carisma y personalidad a la vez que impresionista, dos conceptos aparentemente opuestos. Pero cuando compone, todo fluye y cautiva de forma inevitable. Nacida en Barcelona, con raíces argentinas y suizas, Lucia Fumero se ha formado en música clásica, moderna, latina y jazz, tanto en Barcelona como en el extranjero. Colabora a menudo con la nueva generación de músicos catalanes como Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre otros.