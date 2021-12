Mago Manu: «Creo que los magos deberían pasar obligatoriamente un curso de teatro»

Lleva muchos años en esta profesión, pero usted empezó en los bares de Vegueta.

Sí, y concretamente en Los Sobrinos. En mi época, entre 2001 y 2005, cualquiera que fue allí vio magia mía seguro y luego tiré para la Península. Pero allí ya empezaba a ser semiprofesional. Antes me fui a una escuela de Circo de Barcelona a formarme como payaso. Cuando y cuando volví empecé a introducir unas cosas de magia a mi espectáculo de payaso. Luego intenté montar un show, metí algunas cosas de magia y empezaron a llamarme más por la magia que por los payasos. Me empecé a tomar la magia como algo más serio y me encerré a practicar diez horas al día hasta hoy.

¿Qué tipo de magia es la que practica más concretamente?

La magia que me gusta es la magia de cerca y, a ser posible, que sea con los objetos más cotidianos posibles. Intento huir un poco de esas cajas con señoras cortadas, porque tú no tienes una igual en tu casa. Sin embargo, todo el mundo tiene unas barajas o tiene acceso a unas monedas. Me parece más impactante la magia por ahí.

¿Cómo resumiría su trayectoria fuera de Canarias?

Me fui en 2005 y estuve 8 años en Barcelona. Volví en 2014, pero en 2017 me volví a ir hasta 2019 que estuve actuando en barcos de la compañía Baleria en el Mediterráneo. Terminé los barcos, vine para acá, me pilló el confinamiento y quise seguir aquí. Pero sobre todo quería actuar es en Canarias que es donde menos he actuado.

¿Cómo será el espectáculo?

Durará una hora. He tratado de mostrar algunos lugares por los que he estado estos años un poquito para que el público canario conozca quién es Mago Manu. Sitios que me han marcado para hacerles justicia. Hablar de las cosas que aprendí en ellos. Es el primer espectáculo que hago así, cuenta una parte de mi vida a modo de aprendizaje.

¿Y lo va relatando?

Vamos poniendo algún vídeo u foto. Así, si te digo que estuve actuando en un campo de refugiados, verás la foto mía actuando en ese campo de refugiados. Es mi vida y he intentado hacerlo con la mayor ilusión posible.

¿Se puede vivir bien con esta profesión?

Es muy complicado vivir exclusivamente d e la magia. Pero yo siempre he vivido de ella y he tenido alguna época en la que me ha ido superbien y me entró dinero con la intervención de hacienda. Y hay momentos en donde no sale nada, pero tampoco te puedes quejar a nadie porque ha sido una decisión tuya. Es difícil y en España hay muy pocos magos que sean profesionales del todo. La mayoría son gente que suele combinar un trabajo con algunas actuaciones, pero yo necesito dedicarle las 24 horas del día a esto.

¿Cree que no se valora lo suficiente en España?

La magia aquí la tenemos como algo menor, como «bueno es para los niños, no es para todo el mundo». En otros países le tienen más respeto que aquí.

Le voy a nombrar una serie de ilusionistas para saber su opinión: Juan Tamariz.

El mago más influyente de España seguro, y a nivel mundial. Cuando yo empecé a estudiar en serio la magia y a leer libros especiales, cuando llegaba a las cosas publicadas por Juan Tamariz pensaba «este tipo está a años luz del resto». Una eminencia.

Anthony Blake.

En persona me cae genial, y es un mentalista muy importante también a nivel mundial, con mucho reconocimiento, pero su espectáculo es cuestión de gustos.

Jorge Blas.

Es el más famoso ahora mismo en España y tiene un pedazo de festival en Madrid alucinante.

Dani DaOrtiz.

Es un tipo que ha revolucionado en pocos años la magia con cartas a nivel mundial. El tipo ha desarrollado sus técnicas propias y un uso de la psicología diferente al que nosotros solíamos utilizar. Ha desarrollado un estilo muy personal en el que parece que no hace nada, en el que todo parece que es un desastre, pero que no.

David Copperfield.

Es el referente de la magia grande. Y ha conseguido labrarse su nombre con mayúsculas y que pase a la historia como Houdini. Y ha conseguido mantenerse. Ahí lo tienes en Las Vegas haciendo su show. Es un grande aunque a mí su estilo particular no me gusta mucho. Me parece un poco horterilla. Pero siendo objetivo con el tipo de espectáculo que hace me parece un megaprofesional.

René Laband.

Es mi mago favorito. Un mago manco argentino que era la poesía hecha magia, algo espectacular de ver, con unos juegazos increíbles. En el espectáculo le haré un homenaje con una marioneta.

¿Cuál es la faceta más importante que hay que tener para lograr ser un buen mago?

Yo creo que la faceta más importante para un buen mago y que, normalmente, es descuidada por la mayor parte de ellos, es que se les olvida que el mago tiene que ser actor porque al fin y al cabo estás delante de un público y estás ofreciendo una obra y un entretenimiento. El truco o el juego es lo de menos porque al final es todo lo que uno construye, algo que tú sepas transmitir bien, que puedas vocalizar y proyectar la voz. Todo eso es trabajo actoral. Si no cuidas ese trabajo actoral te vas a quedar sólo en los trucos y tu magia no va a ser buena. Creo que la mayoría de los magos deberían, obligatoriamente, de pasar por un cursillo de teatro.

¿Y cuál es el peor enemigo de un mago en un escenario?

Eres tú mismo porque, por confiarte a veces, puedes pensar que tienes una cosa preparada y no. Es el no chequear suficiente las cosas. Pero si tienes tablas da igual el espectador que te salga porque lo vas a saber llevar. Sin embargo, si te crees que eres fantástico y no cuidas lo que estás haciendo, la vas a fastidiar seguro.

Las entradas de su show se han agostado rápidamente.

Yo creo que, en estos momento, la gente lo que está buscando entretenimiento puro. No está yendo a cosas muy duras de teatro. Está buscando una cosa ligerita, y quiere pasar un buen rato.