Zalakadula presenta ‘Borondonia’

Zalakadula, la compañía de teatro grancanaria que cada año insufla humor y alegría en las fiestas navideñas, sube el telón con un nuevo espectáculo familiar inspirado en la leyenda de la isla de San Borondón. Bajo el título Borondonia, el Teatro Pérez Galdós es escenario de dos funciones diarias desde hoy hasta el 4 de enero, en horario de 12.30 a 18.30 horas.

Una prometedora propuesta cultural para los más pequeños y adultos, escrita y dirigida por Luifer Rodríguez, donde Zalakadula crea un peculiar y pintoresco universo en el que se suceden la magia, apasionantes aventuras y divertidos personajes, que llevan a escena una representación de entretenimiento, así como un trasfondo educativo y de valores positivos, siempre presentes en las obras de esta compañía. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales de venta habituales: taquillas del Teatro Pérez Galdós y del Auditorio Alfredo Kraus o en venta online en los portales web www.teatroperezgaldos.es y www.auditorioalfredokraus.es.

Con Borondonia, Zalakadula narra las extraordinarias aventuras y realidades rutinarias de Hari, un hada adolescente que emprende su particular viaje a Ítaca, una isla situada entre el meridiano 0 y el paralelo Nosecuantos. Se trata de un lugar mágico, inspirado en la leyenda de la isla de San Borondón como metáfora de Canarias, irreal pero cierta, en el límite entre la verdad y la fantasía.

Una isla habitada por personajes fantásticos como La Maga de la Luna, El Duende de los Grillos, El Lobo vegetariano, Mohamed Negrín, Mahay El Guanche, El Niño Cabra o El Lagarto Tiñor, quienes con sus cuitas e historias sumergen al público en los divertidos vericuetos de la propia idiosincrasia isleña, con un formato dinámico e interdisciplinar de escenas e historias cruzadas.

Asimismo, Zalakadula demuestra una vez más que la combinación entre entretenimiento saludable y la difusión de valores educativos positivos resulta exitosa. Además, la propuesta ofrece un espectáculo eminentemente ecológico, que fomenta la conservación y el respeto a la naturaleza y el medio ambiente, la limpieza y no contaminación o el uso de las energías renovables como fuente de salud vital -no en vano, Borondonia es una isla eficientemente sostenible-. También fomenta la igualdad y la paridad, con una protagonista adolescente que podría ser cualquier joven del Archipiélago y que inicia un camino de aprendizaje a un lugar distinto y mágico, más humano, natural e igualitario. Una propuesta que denuncia al heteropatriarcado y alaba el poder de la igualdad. Además, los diferentes sketches, capítulos y canciones de Borondonia desarrollan conceptos como que soñar es gratis, la tristeza no es guay, un príncipe azul es un pitufo, imaginar o centrifugar las ideas, lo raro es extraordinario o la fealdad es cuestión de tiempo.