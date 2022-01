Manuel Bonino: «Espero que este triunfo anime a mis alumnos a presentarse a concursos»

La obra ‘Poemas de la locura’, de Manuel Bonino, es una de las tres composiciones que han llegado a la final del Concurso Internacional de Composición de la World Association for Symphonic Bands and Ensembles, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo y cuya final tendrá lugar en Praga en julio de 2022. El músico y profesor grancanario explica con detalles todos los entresijo de esta composición.

¿Por qué es tan importante que una obra canaria haya llegado a la final de este concurso?

Creo que puede ayudar a mostrar, una vez más, que en las islas hay músicos haciendo cosas interesantes. Compositores, intérpretes, arreglistas, improvisadores..., creo que podemos decirlo sin que hacerlo sea incurrir en un discurso chovinista u ombliguista.

¿Qué particularidades tiene la obra Poemas de la locura?

Creo que lo más llamativo es que es mi primera obra para banda y me gustaría destacar que nació gracias a un encargo de la Gran Canaria Wind Orchestra, que está haciendo un trabajo de divulgación de esta formación muy importante. Quizá también es particular la manera en que se alimenta de muchas tradiciones y técnicas diferentes, sin que pueda catalogarse dentro de una corriente de manera clara aunque puedan reconocerse influencias en ella. Pero sobretodo me gusta pensar que hay muchos detalles personales, como la manera de jugar con los timbres en el segundo movimiento, la forma de manejar las pedales o de generar tanto cortes abruptos como pasajes de transición, determinadas armonías...

¿De qué trata la obra?

Como me suele suceder, realmente me vino primero la idea puramente musical que me sugirió títulos, y estos títulos a su vez retroalimentaron la composición de la obra y su transcurso. Así, el sonido del primer movimiento me inspiró la idea de una obsesión casi enfermiza debido a sus ritmos y texturas repetitivas, interrumpidas por golpes casi espasmódicos, y seguí con ella hasta su final y de ahí su título La obsesión. El segundo movimiento y la manera en que una suerte de ecos y resonancias quedan al fondo de melodías lentas y oscuras me sugirió también el título Sombras del alma. Creo recordar que nació primero la idea de rematar la obra con una marcha en la que melodías grotescas, casi deformes, se dan paso las unas a las otras, como en un desfile de locos llamado La marcha de los locos. La unión daría lugar al título final, Poemas de la locura.

¿Cómo fue la composición?

Fue bastante rápido y en un momento en el que estaba inmerso en varios proyectos a la vez. Realmente la primera idea, el comienzo de la obra, lo tuve en un momento determinado como una suerte de fogonazo, lo escribí y quedó aparcado mientras terminaba los otros proyectos. Al retomarlo la escritura fue muy rápida

¿Cómo ve las otras finalistas?

Solo conozco una de las dos obras, de un compositor alemán. Una obra larga y extraordinariamente bien escrita, así que creo que será una final difícil, pero me motiva mucho precisamente ver que el nivel es tan alto, hace que para mí sea ya un logro estar ahí.

¿Había competido anteriormente en este concurso?

Es la primera vez que competía en un concurso de música para gran formato. De hecho nunca me había atraído la atención la posibilidad de presentarme a ellos, sobre todo porque se suelen pedir obras que no hayan sido estrenadas y yo suelo componer solo para encargos reales, música que vaya a ser llevada a concierto. Pero el hecho de que por un lado en este concurso no importaba que la obra hubiera sido estrenada, y por otro lado que hace unos pocos años comencé a presentar algunas obras con el fin de que mis alumnos se animaran a hacerlo también, he tenido la enorme suerte de que he obtenido algunos galardones que espero que les sirva de aliciente para animarse a tomar este tipo de iniciativas. Y que vean que los creadores canarios podemos obtener reconocimiento más allá de nuestro pequeño territorio.