‘The Mother’, con Jennifer López, se rueda en Las Palmas de Gran Canaria

The Mother, la mayor producción europea de Netflix para este 2022, protagonizada y coproducida por la actriz Jennifer López, inicia su rodaje esta semana en Gran Canaria. En concreto, la primera jornada arranca en la vaquería de Ladera Alta, en Los Giles, donde el equipo ha trabajado durante semanas para acondicionar el enclave, que se encuentra perimetrado por vigilantes de seguridad.

Este gran proyecto cinematográfico, dirigido por la cineasta neozelandesa Niki Caro, inaugura el calendario de rodajes este año en Gran Canaria, que se prolongará hasta finales de mes en distintos enclaves capitalinos, como la Alameda de Colón, el Parque San Telmo y varias arterias capitalinas, como Malteses o Bravo Murillo, así como en los barrios de San Cristóbal y La Isleta.

Procedente de Vancouver (Canadá), el rodaje se desarrollará durante un mes y medio en Gran Canaria, después de cuatro meses de preparativos y trabajos de localización en la Isla, con un posible desplazamiento a Fuerteventura. El grueso del equipo se hospeda en distintos alojamientos en el casco de Vegueta, toda vez que las sedes de oficinas, producción y cásting se han instalado entre el amplio solar de Domingo Alonso situado en La Pardilla, en Telde; y el Auditorio Alfredo Kraus, en la Plaza de la Música.

Junto con Jennifer López, que ha visitado la Isla con anterioridad para actuar como cantante, pero no como actriz, también integra el elenco el actor mexicano Gael García Bernal (También la lluvia, Y tu mamá también...), que el pasado 2019 ya rodó en Gran Canaria la película Red Avispa, dirigida por el cineasta Oliver Assayas y protagonizada por Penélopez Cruz, junto con Leonardo Sbaraglia, Wagner Moura y Ana de Armas. Por su parte, en esta producción completan el elenco los actores Joseph Fiennes (Shakespeare enamorado, El mercader de Venecia) y Omari Hardwick (Army of the Dead, Kick-Ass...).

Producida por Netflix y Nuyorican Productions, la compañía productora de Jennifer López, que firmaron este año un acuerdo de colaboración multimillonario, The Mother cuenta con la productora canaria Sur Film como enlace en Gran Canaria y responsable de que el rodaje recalara finalmente en Canarias. En total, la producción ha contratado a alrededor de 300 profesionales y técnicos de la isla para trabajar en sus distintos departamentos y servicios.

Con todo, The Mother es un thriller sobre la historia de una asesina a sueldo, a la que encarna López, que abandona su escondite para proteger a su hija, a la que renunció años atrás cuando era perseguida por una peligrosa banda criminal.