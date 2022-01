Rozalén aterriza en Canarias en el marco de su gira ‘El árbol y el bosque’

La cantautora manchega Rozalén, asidua de los escenarios de las Islas y una de las voces más queridas de la canción de autor, regresa a Canarias para presentar su cuarto álbum de estudio, El árbol y el bosque, en el marco de su gira española homónima.

La de Albacete desembarca con los primeros rayos de la primavera con una doble cita en las dos islas capitalinas: el próximo 22 de abril actúa en el Gran Canaria Arena, en Siete Palmas; y al día siguiente, repite en el Pabellón Santiago Martín, en La Laguna. Las entradas para ambos conciertos ya se encuentran a la venta en el portal web www.tomatickets.com.

El árbol y el bosque, que vio la luz el pasado octubre de 2021, transita las mismas coordenadas que cimientan el universo lírico y crítico del conjunto de su repertorio: el compromiso, la libertad, la búsqueda, la conciencia y el otro.

Sin embargo, la propia artista ha manifestado que, en este nuevo viaje, el hilo que une sus 11 nuevas canciones es el espejo de la naturaleza. En sus palabras, se trata de un disco que «promete sorprendernos con un viaje introspectivo al yo tratando lo social desde la conciencia de uno mismo e invitándonos al proceso de reflexión que ha experimentado hasta llegar a esta meta».

Su título ilustra de manera simbólica la relación entre el arraigo de las raíces y el crecimiento del árbol, toda vez que se guía por la expresión popular de que «los árboles no dejan ver el bosque», pero en un sentido inverso, donde Rozalén imagina una sociedad en que la comunidad deja ver a los individuos, con sus conflictos, sus emociones y su verdad.

«Supongo que llevo en búsqueda mucho tiempo. En el disco anterior comprendí que lo primero que tenía que hacer era saber de dónde vengo para intuir hacia dónde me dirijo. Por eso conté las historias de mi casa, de mi raíz, de mis antepasados, de mi tierra. Una especie de constelación familiar. Un intento de curar la herida. Ahora me toca a mí. Para que este disco naciera me he observado, escuchado y mimado más que nunca. Aunque la mirada también sea social, parto del ‘Yo’. Porque nadie da lo que no tiene. Porque nadie puede dar Amor si primero no se ama a sí mismo», escribe.