Pet Shop Boys incluirá a Tenerife y Gran Canaria en su gira de este verano

El dúo de pop electrónico británico Pet Shop Boys visitará el Archipiélago este verano. El año 2022 llega con buenas noticias a nivel musical, ya que este afamado grupo ha decidido incluir a Tenerife y Gran Canaria en su gira veraniega de conciertos. Será su primera visita a las Islas. No obstante, aún falta por confirmar cuáles serán las fechas y los recintos concretos que acogerán a esta célebre formación que despuntó a principios de los 80 y ha firmado éxitos como West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind y Heart.

Formado por el cantante y compositor Neil Tennant y el teclista y compositor Chris Lowe, Pet Shop Boys nació en Londres en el año 1981. Tuvo su máximo esplendor durante mediados de los años 80 y hasta bien entrada la década de los noventa. Entre las noticias más recientes sobre el dúo figura el hecho de que van a formar parte del BBK de Bilbao. El cartel de este encuentro, que se celebrará el próximo 7 de agosto, fue desvelado recientemente y cuenta también con nombres como The Killers o J. Balvin. Con éste último compartirán cabeza de cartel de la jornada del sábado estos británicos. Es probable que sea en torno a esas fechas cuando la formación aproveche para pasar por otros escenarios del país, incluidas las dos islas capitalinas de Archipiélago. Esta gira de verano ha sido bautizada como Dreamworld: The Greatest Hits Live. Arrancará en Milán el 10 de mayo e incluye paradas en Zurich, Sofía, Bucarest y Budapest, por poner algunos ejemplos. Las previsiones iniciales son que se prolongue los meses de mayo, junio y julio. Pet Shop Boys ha colaborado con artistas de la talla de Liza Minnelli, a quien le produjeron siete canciones de Results. Blur, Kylie Minogue, David Bowie, Yoko Ono, Madonna, Tina Turner y Lady GaGa. El dúo ha trabajado con ellos como compositores, producción, voz o remezclas.