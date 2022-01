Harold Pinter, la interpretación del silencio

Dramaturgo, poeta, guionista, actor y director de sketches y de teatro, Harold Pinter inicia su extensa obra escénica en 1957 con La habitación. Un día anodino, una casa cualquiera y varias personas aburridas conforman el momento, el lugar y los protagonistas que aparecen en su segunda representación, La fiesta de cumpleaños, donde la asfixia, el desconcierto y la incertidumbre que marcan el destino de su teatro cuestionan el discurso racional, la comunicación y la convivencia que también discute el teatro del absurdo de Beckett. La ridiculización de situaciones banales que vemos por igual en el teatro de Ionesco así como la vida estática, sin cambios ni variaciones de ningún tipo, que caracteriza el microcosmos donde se desarrolla la acción de El montaplatos, su tercera obra, desembocan en algunos de sus últimos dramas como Luz de luna y Polvo eres donde algunas certezas como la muerte, la política o los desastres de la guerra vuelven a cuestionarse y transformarse en temas inquietantes para el espectador.

En el decimotercer aniversario de su fallecimiento ocurrido el 24 de diciembre de 2008, el grupo formado por la muy airada generación de jóvenes artistas de Inglaterra conocido como los Angry Young Men mantiene aún su innata cualidad de familia. En Harold Pinter, destacado miembro de dicha colectividad, su pertenencia reposa en su forma de hacer teatro: un espectáculo profesional, de tensiones profundamente meditadas, momentos de inquietud, histeria y mucha irresponsabilidad e inoperancia oculta detrás del clima sociopolítico y cultural de la posguerra que, en términos generales, construyen el lenguaje y ayudan a ambientar su obra. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la creencia más extendida entre la población inglesa del momento era que su país iba a continuar ejerciendo el poderío imperial que comenzó a formarse en el siglo XVIII hasta alcanzar, con el impulso de Benjamin Disraeli y Joseph Chamberlain, su total madurez bajo el reinado de Alexandrina Victoria de Hannover. La realidad, por el contrario, era que, aun asentados en un sistema político en el que tanto el partido laborista como el conservador decían defender el Estado de bienestar, a la nación le sobrevino un largo periodo de austeridad, contención del gasto y, finalmente, la bancarrota. Surge, así, una amarga nostalgia, sobre todo, en las tablas de un teatro que, anclado en la comedia negra y en las representaciones dramáticas de Coward y Rattigan, parecía no reaccionar a lo que estaba sucediendo más allá de los escenarios.

La miseria, la escasez y las penurias de la dormida clase media británica de los años cincuenta en relación con la exigencias sociales de aquellos años son, en la ejecución escénica de Harold Pinter, las que tienen una cierta correspondencia no solo con la suma de aquellas cuestiones que vincularon su labor artística con la protesta, sino con la interpelación exigente de unas ideas que, a pesar de la buena educación de los Angry Young Men, identificó a toda una generación de escritores con el carácter impetuoso, inconformista e indomable de Jimmy Porter en Mirando hacia atrás con ira de John Osborne. A través del citado protagonista, en 1958, representado por Richard Burton en la gran pantalla, las diatribas de la clase media contra la mezquindad, la amargura, la claustrofobia, el desgarro, la dureza existencial, la frustración y el fracaso de una subcultura juvenil en la que todos tenían el mismo aspecto, vestían con los mismos tejidos y llevaban vidas muy similares, subrayan precisamente que, en los años que transcurre la acción, el Londres de Winston Churchill está en caída libre.

En la ciudad del Támesis de los años cincuenta hay racionamiento de ropa hasta 1951, de mobiliario hasta 1952 y de alimentos hasta 1954. Tan solo el coronamiento de la reina Isabel II en junio de 1953 consigue relajar algunas medidas de asignación y austeridad para celebrar, con una libra extra de azúcar y cuatro onzas de margarina, la proclamación de la monarca británica en una sociedad en la que había muy poco de todo o prácticamente nada.

En el teatro de Osborne, el punto de referencia de dicha generación, el citado Jimmy quiere luchar contra la monotonía y la ignorancia de la vida cotidiana. A pesar de vivir en una situación de desamparo y debilidad para hacerle frente al futuro, lo cierto es que su lenguaje está plagado de sarcasmos, referencias a ideas y situaciones que, a modo de queja, emplean también los mejores oradores de los tres partidos mayoritarios que dirigen el gobierno de la nación desde la Cámara de los Comunes. En La suerte de Jim, por el contrario, el protagonista principal trata igualmente de abrirse camino entre las extrañezas de un estado fallido, el ascenso y los descensos de la vida académica y la sociedad moribunda en la que, mostrando, un poco, su genialidad al mejor estilo Kingsley Amis, consigue llegar a lo más alto proponiéndose él a sí mismo como símbolo de una generación en marcha. Esto ocurre, no en vano, a lo largo de una década en la que las noticias que llegan del extranjero relativas al descubrimiento de la estructura del ADN, el éxito de la vacuna contra la polio, la muerte de Frida Kahlo, el golpe de Estado contra Perón, el estreno de West Side Story en el Circuito de Broadway, el desafío de Rosa Park en la América blanca, el destino trágico de James Dean o el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro, resultan caóticas, plagadas de internacionalismo y de la vida cosmopolita que parecen iniciar algunas ciudades extranjeras.

En el teatro de Harold Pinter, como decimos, anclado en la memoria de los largos años de los cincuenta, no existe la profecía. Cualquier asunto que pueda ser considerado por la crítica como una exhortación ideológica, un juicio moral, una regañina o un discurso prolongado es, en verdad, sinónimo de vacío. Como el propio Harold Pinter explica, “el verbo o la elección de una palabra puede definir con claridad el día a día”. Y, sin embargo, como ocurre en su forma de hacer teatro, el lenguaje demuestra ser una ciencia ambigua: una parte del saber que es profundamente capaz de expresar cosas que no se dicen e interpretar de manera contraria lo que se afirma con rotundidad. “Un lenguaje”, como el propio Harold Pinter propone en una nota publicada por The Guardian en 1962, “donde bajo lo que se dice se dice otra cosa”.

Al hilo de esto último, en la mayor parte de su obra teatral y de sus funciones, el tiempo es siempre aquí y ahora. El presente es todo aquello que está en relación con las delimitaciones del contexto, la realidad de lo que está sucediendo y los personajes que, en ningún caso, manejan o dialogan sobre cuestiones abstractas. A partir de esta forma más o menos experimental y empírica de concebir la cultura y, de una forma más concreta, el teatro, la sincronización de los diálogos, los gestos, ademanes y movimientos que caracterizan la representación escénica de Harold Pinter, desarrollan un imaginario que solo el guionista de Hackney, el municipio londinense que le vio nacer un 10 de octubre de 1930, supo proyectar. En su caso, por tanto, no se trata tan solo de revolucionar el teatro en una época especialmente significativa para la juventud y la clase media de las islas británicas, sino de proponer, con un realismo social muy parecido a las representaciones de Ibsen y Shaw, un cambio en la forma de pensar de la cultura anglosajona.

El trece de octubre de 2005, la Academia Sueca anuncia que Harold Pinter ha sido reconocido con el máximo galardón que se le puede conceder a un escritor en el ámbito de la literatura. A través del Secretario Permanente de la citada Institución, Horace Engdahl, los miembros de la comisión justificaban la concesión de dicho honor por “la elaboración literaria que hace de los problemas políticos” y por ser quien “con sus obras”, matiza el portavoz, “descubre el precipicio que hay detrás de las conversaciones cotidianas y en los espacios cerrados de la opresión”. Harold Pinter creía verdaderamente que sus personajes se comunicaban demasiado bien no a través de las palabras sino haciendo uso del silencio, es decir, de lo que no decían, ya que, a través de este continuado ejercicio de evasión o de acción desesperada por callar impedían que, en tales circunstancias, se exteriorizara la pobreza que llevaban dentro.

Ciertamente, en el teatro de Harold Pinter llega un momento en el que solo el silencio es lo que sucede. Lo que en toda obra llamamos acción, en el espectáculo pinteriano lo denominamos silencio. De hecho, en la mayor parte de su producción teatral, los personajes se sirven de ciertos rituales de comportamiento en los que el silencio se experimenta como un sentimiento de miedo: el miedo al silencio, al enfrentamiento con la propia interioridad, a la presencia o ausencia de respuestas…, dando lugar a otro tipo de efectos contextuales mucho más amenazadores como la inquietud vital, reflejada externamente en la cotidianidad, o el ruido, lo cual evita una y otra vez el duro enfrentamiento con la realidad. “El precipicio que hay detrás de las conversaciones cotidianas” acontece no solo cuando, en el teatro de Harold Pinter, la palabra no puede conquistar los territorios del saber, sino cuando se abren espacios que solo pueden ser inteligibles desde el silencio.

El callar, en consecuencia, es lo que se lleva a cabo como una amenaza. En Traición, no hay silencios sin sentido. En Celebración la palabra no es solo voz. Y cuando llega el momento en que los personajes dicen lo que quieren decir, cuando sucede, en verdad, la comunicación, puede ocurrir algo o, simplemente, nada. El riesgo de que el trato entre los personajes vaya tanto en una dirección como en la otra es siempre una oportunidad que, en Harold Pinter, vale la pena recorrer. “Aparte de lo conocido y de lo desconocido”, pregunta Lenny a Teddy en el segundo acto de Retorno al hogar, “¿qué otra cosa hay?”