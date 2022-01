‘West Side Story’ y Leonard Bernstein

El reciente estreno en nuestras pantallas de la versión del gran Steven Spielberg de este clásico inmortal, referente virtuoso y premiado de los musicales de Broadway llevados a la gran pantalla, ha sido glosado ampliamente por el crítico de cine de este diario Claudio Utrera. Pretendemos en esta circunstancia complementar su acertado análisis fílmico y conceptual, haciendo un pequeño viaje por la historia de la partitura, el autor de la música y sus más preclaras y canónicas versiones anteriores.

Leonard Bernstein (1918-1990), inolvidable pianista, compositor y director, unía a su genio en cada una de sus facetas musicales una arrolladora personalidad que le convirtió, sin duda, en uno de los íconos musicales y sociales del siglo XX. A este artista, iconoclasta, enfant terrible, músico de fama universal , amante de la nueva música americana, a quien podía verse por los más conocidos tugurios del jazz nocturno y en las boites de moda de NY y el mundo entero; se le relacionaba con la modernidad a la vez que era conocido como cultivador de las raíces de la música europea y americana. Visitó varias veces Gran Canaria merced a su amistad con el pianista Justuz Frantz, que instalado en su finca de Monte León (San Bartolomé de Tirajana), atrajo a la isla a muchos artistas y celebridades. El propio Frantz rememora años después sus estancias canarias:

The German Times. Octubre 2018

[…] Recuerdo una noche en Gran Canaria (1895), mientras hablábamos de valses vieneses, Lenny de repente se levantó de un salto, se abalanzó sobre el piano y procedió a darnos una larga presentación del vals vienés. Cubrió todo, desde el minueto hasta las últimas creaciones, en una actuación que fue a partes iguales, musicológicamente seria y rebosante de vitalidad.[…]. J. Frantz

Volvamos al asunto y a esos textos y partitura que les supuso a sus autores (Sondheim/Bernstein) reconocimiento y fortuna. Se cumplió en 2021 el sexagésimo aniversario del film y el centenario del nacimiento del compositor, pero todo comienza en un teatro de Broadway en 1957, el musical West Side Story, alcanza un éxito memorable. Rápidamente las productoras deciden llevar al cine esa obra magnífica, un Shakespeare transmutada a Nueva York, por efecto de las reales batallas entre hispanos y “blancos” en los barrios de la capital, asunto que Bernstein y el libretista Arthur Laurents quieren ver reflejado, en vez del viejo asunto de católicos y judíos pensado originalmente .

La primera versión musical grabada de este éxito neoyorkino data de 1957. Con 27 músicos Sid Ramin e Irwing Kostal arreglan la partitura de Bernstein, ejecutada admirablemente por el elenco principal del musical, dirigidos por Max Goberman con una solvencia admirable. Versión teatral y entrañable, que animó a los potentados del cine norteamericano a apostar por esa música y esa historia peculiar que se convertiría en una mina de dólares y premios.

La siguiente banda sonora original es de 1961, la admirada y correspondiente al film del cineasta Robert Wise, con Jerome Robbins en las coreografías que admiraron al mundo y cuya producción se llevó 10 Oscar. Ambos autores realizan teatro filmado con un acierto total tanto en la mayor parte del reparto musical, como en lo novedoso de una producción que en todo orden marcaría una época. En la BSO del filme de Wise, Johnny Green asume la dirección musical con una orquesta de estudio, La West Side Story Orchestra, los protagonistas musicales en general, tuvieron resultados admirables y extraordinarios para la época, y forman parte ya de nuestra vida musical sentimental y de la banda sonora del cine mundial.

El éxito de la obra hace que esta música de Bernstein se oiga en todo el mundo, siendo versionada una y mil veces, otros grandes músicos como los pianistas Oscar Peterson, Stan Kenton, Cal Tjader y André Previn, el saxofonista Dave Brubeck, o el percusionista Bobby Sanabria, por nombrar algunos, realizan sugerentes versiones jazzísticas.

John Williams recomendó al cineasta la figura del Dudamel como el adecuado para llevar esa pulsión latina

En 1894 (1998) la Deutsche Grammophon y sus estrellas articulan una nueva versión del musical, muy operística y con grandes voces líricas del momento como Kiri Te Kanawa, José Carreras, Tatiana Troyanos, Marilyn Horne, y un largo elenco similar. Bernstein a la batuta de la Leonard Berstein Orchestra & Chorus configura una partitura de 27 números, que tiene gran repercusión mediática y ventas millonarias; a lo que contribuyó sin duda la filmación del proceso de grabación, entonces no muy habitual, una auténtica joya que recoge desde los primeros ensayos en el apartamento neoyorquino del compositor, hasta las broncas que se llevó José Carreras, que no asimilaba el swing, la correcta medida y la interpretación que le pedía el maestro neoyorquino en los sofisticados números Something´s Coming, y María; en la grabación también se aprecia la altísima profesionalidad de la orquesta y los cantantes, y la magia y carisma que desprende el compositor en la dirección de su obra.

Varias son las versiones grabadas por los diferentes elencos que la han realizado en Broadway desde su puesta en escena en 1957. En 2009 Patrick Vaccariello al frente del West Side Story Ensemble y con los protagonistas del musical, realizan una muy estimable y teatral versión llena de verdad escénica, y con más acento latino. I feel pretty, se canta en español y se llama Me siento hermosa, igualmente A Man like that, se transforma en Un hombre así. Una referencia cercana y magnífica menos conocida, pero absolutamente recomendable y accesible.

En todo este tiempo y a raíz de los avatares de las diversas producciones de la obra, la partitura tuvo varias lecturas, arreglos y adaptaciones en sus diferentes presentaciones, el orden de las diferentes canciones y danzas fueron modificados, también de la mano del propio Bernstein, que decide en 1961 adaptar los números principales para convertirlo en las Danzas Sinfónicas de West Side Story, que forman parte ya del canon de la música sinfónica del S XX. Los autores de los arreglos sinfónicos de la BSO del film y de las Danzas Sinfónicas, serán Sid Ramin e Irwing Kostal, que lograron una maravillosa partitura transformando la pequeña orquesta original de Broadway en todo un hito musical sinfónico

Finalmente y como venía anunciando, Steven Spielberg se lanza a estrenar (2021) una nueva versión del musical, que como ha dicho el mismo no es exactamente un remake del film del 61, tal y como han querido ver algunos. El cineasta se ha rodeado de guionistas, y productores que en consonancia con su idea realicen un producto nuevo, que recogiendo buena parte del material “original” lo desarrolle y complemente. Ha respetado la ambientación histórica, pero ha impuesto algunos elementos que la hacen diferente, más cercana a la diversidad y con una visión de nuestro tiempo. Con los medios a su disposición ha realizado un monumento, que será más valorado según pase el tiempo y se vea con mejor perspectiva que el éxito inmediato.

El casting de cantantes / bailarines es excelente, dan la talla en todos los órdenes y alguna como la “secundaria” Anita que borda la puertorriqueña Adriana De Bosé, sucesora de Rita Moreno en el rol, apunta maneras de premio gordo. La pareja protagonista es magnífica, destacando la sorpresa colombiana que representa la Julieta /María que encarna la jovencísima e inédita Rachel Zegler, que apunta maneras y comienza a ser deseada en los mejores castings, y el sobrio y un tanto relamido, pero eficiente Romeo /Toni del galán Ansel Elgort; rodeados ambos por un cast magnífico que actúa, baila y canta con vehemencia, calidad y garra en todos los números colectivos e individuales. Esplendidas las coreografías de Justin Peck, filmadas y montadas magistralmente por el maestro norteamericano, y la vibrante dirección musical de Gustavo Dudamel que saca enorme partido de una música que conoce perfectamente. America y el baile en el gimnasio con su Mambo y Cha cha, mezclado con los aires americanos del Blues y el Jump, resultan claramente uno de los momentos colectivos más brillantes del film y resueltos musicalmente de forma magistral.

Ha trascendido que algunos de los números fueron grabados vocalmente en directo, como la escena en el balcón de los protagonistas, el Somewhere asignado esta vez al personaje de Rita Moreno y A boy like that/I have a love, a cargo de la fenomenal pareja femenina protagonista Anita/María ya mencionadas. Un desgraciado lunar a mi entender, el que ni siquiera esta vez se haya conseguido que el celebérrimo María, sea pronunciado en español y continue siendo Marría, para los restos. Como anécdota diremos que en la versión filmada del 61, en la escena del balcón su padre la llama Maruca, lo que provoca la sorpresa de Toni. En una reciente entrevista declara Dudamel que es su número favorito de la obra - él la nombra María - junto a las danzas del gimnasio, y el prólogo y epílogo instrumental.

¡ Que decir de la producción musical !. Desde el primer momento se puso al frente de la misma nada menos que John Williams, más que colaborador de Spielberg y alter ego en algunas de sus obras maestras. El famoso compositor, que conoce perfectamente la partitura por haber sido el pianista de la versión filmada del 61, recomendó sin ambages al venezolano Gustavo Dudamel, como el director musical adecuado para llevar esa pulsión latina que pretendía el cineasta, y estaba ya en el ADN del de Barquisimeto. Spielberg acepta el consejo y se rodea para la ocasión de experimentados y premiados primeros espadas para lograr la partitura que ansía para su película; amén de a Dudamel ficha al reconocido David Newman para los arreglos orquestales y la no menos laureada compositora Jeanine Tesori para todas las partes vocales, la supervisión musical la asumirá el muy valorado Matt Sullivan.

La Orquesta Filarmónica de N. Y. va a ocupar los atriles para grabar y volver a llevar la emoción y la alegría de esos pentagramas al mundo entero. La pandemia de Covid obligó a la producción a trasladarse a Los Ángeles en marzo de 2020 y fuero los filarmónicos de ésta ciudad - de los que el venezolano es director titular- los que terminaron el trabajo. Aproximadamente un 80/20% del resultado alternativamente según el productor.

En la versión musical de 2021 llama la atención un número incorporado en esta ocasión y que no pertenece a Bernstein. La Borinqueña, himno del estado asociado de Puerto Rico (con otra letra), y originariamente un himno por la independencia de la isla de España, cantados en esta ocasión a capella por los Sharks, y cuyos autores originales Félix Astol i Artés (música) y Lola Rodríguez de Tió (letra), son nombrados en los créditos.

Stephen Sondheim, uno de los supervivientes del elenco creativo original del film de 1961 y autor de los textos de los temas, tuvo tiempo antes de su reciente fallecimiento de participar en el nuevo proyecto que incluía cambios en algunos de los números, que supervisó personalmente asistiendo a ensayos, coreografías y canciones con entusiasmo, y alabando el nuevo proyecto en toda línea.

Somewhere, que en las versiones de Broadway asumía una de las Sharks, y que en el filme de Wise cantan Toni y María, es en esta ocasión interpretado por Rita Moreno, en un nuevo personaje añadido como viuda del Doc de la versión del 61. También algún momento instrumental proveniente de las versiones teatrales han sido añadidos por deseo de Spielberg, y le han servido para componer algún elemento cinematográfico del que se ha mostrado satisfecho. La grabación de la partitura resultante ha tenido lugar en el Manhattan Center de N Y, hasta que la pandemia puso sus reglas y la producción tuvo que trasladarse.

Dudamel se ha mostrado encantado y honrado con el encargo que le ha permitido no solo colaborar con algunos de los más grandes del cine, sino mostrar la raíz española de los portorriqueños y otros hispanoamericanos de N. Y. en una producción en la que le han pedido especialmente ponerla en evidencia. Los números latinos reflejan en su rítmica y dinámica y en la percusión tradicional que incorpora el venezolano su visión de la partitura, en el resto de la música muestra su sesgo más cosmopolita que tantos éxitos le han dado por todo el mundo. En una emotiva entrevista, ha puesto en valor la presencia del director en los ensayos y en el proceso creativo musical, la cercanía y el soul del cineasta por esta música que tanto ama y que le ha llevado a una aventura singular y exquisita.

Quienes hemos tenido la oportunidad de estar bajo su batuta y tratarlo personalmente, sabemos bien de su energía y capacidad de seducción de todos los elementos que configuran una versión de recuerdo para músicos y público. Es pues una confluencia envidiable y afortunada para todos, que el gran Spielberg quisiera contar para la ocasión con este otro grande de la música.