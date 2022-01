El rock sureño toma el espacio Miller con Red Beard y el Rainbow Gospel Choir

Los sonidos del rock sureño, el country y el blues rock afinan la noche de este viernes 14 de enero con el regreso de Red Beard, el proyecto musical de Jaime Jiménez Fleitas, a su isla natal, con un concierto único e irrepetible. El músico grancanario vuelve con su banda a las tablas del espacio Miller después del rotundo éxito del tour europeo de It Ain’t Been Easy, donde, además, compartirá escenario con el Rainbow Gospel Choir y dos invitados especiales: los músicos Santi Campillo, de M Clan, y Jaime Moreno, de The Electric Alley.

Esta flamante alineación trazará «una ruta musical al sur más profundo de Estados Unidos, que atravesará desde Luisiana a Misisipi, con parada en Nashville», tal como apunta la organización de Salan Producciones.

La banda Red Beard, que entrevera la herencia de Johnny Cash, Lynyrd Skynyrd y The Allman Brothers en un sonido propio y actual, se ha consagrado en las coordenadas del rock & roll internacional después de girar por numerosas ciudades estadounidenses y de destilar estos mismos sonidos en distintos países de Europa.

Desde el lanzamiento de su primer EP, Nobody’s gonna bring me down, en 2014, Red Beard ha robustecido el sonido de la banda en sus trabajos sucesivos. Después de Nobody’s Gonna Bring me Down Vol. I, Vol.II y All or Nothin, firmó con la multinacional Peermusic, fundada por Ralph S. Peer en 1928, para su cuarto álbum, Dakota. Su quinto ábum, It Ain’t Been Easy, confirma su lugar en las latitudes estilísticas del rock sureño.

Después de presentar este trabajo en Telde el pasado 2021, Red Beard regresa al edificio Miller, donde actuó por última vez en el marco de la Noche Americana junto a Nauci Gold en verano de 2020. El precio de las entradas es de 8 euros. Y quedan pocas.