«Explico por qué ejercer la medicina humanista por encima de la cientificista»

¿Qué ofrece en su libro a los lectores?

A mis lectores médicos les diría que en mi libro está argumentado en profundidad el porqué debemos ejercer una medicina humanista, por encima de una medicina cientificista que es la que actualmente predomina en la medicina oficial. Al público en general le diría que todos somos pacientes en potencia y en mi libro pueden encontrar las claves para comprender mejor la asistencia sanitaria que reciben cuando van al médico y la relación que establecen con él. Encontrarán también infinidad de anécdotas noveladas, pero reales que creo que lo hacen muy ameno y hasta divertido. También encontrarán multitud de citas comentadas de autores de todos los tiempos, e incluso algunas ilustraciones realizadas por mí mismo. Todo ello en un lenguaje claro y sencillo, asequible a cualquier lector medio interesado en este asunto.

Precisamente, como ha dicho, muchas de las ilustraciones de esta obra han sido realizadas por usted mismo. Me llama la atención en especial la portada.

Efectivamente, soy un gran aficionado al dibujo y las ilustraciones originales incluidas en el libro tratan de enfatizar algunas ideas que pueden entenderse mejor visualmente. La portada no es mía sino de un diseñador local, @Cowson y creo que representa perfectamente la dualidad de la relación médico-paciente que se establece en el consultorio.

¿Qué le impulso a escribir este libro?

El libro resume mi pensamiento en este tema, adquirido a lo largo de más de treinta laboriosos años de ejercicio y meditación. Hace poco noté que empezaba a olvidárseme parte de lo que había pensado a lo largo de todo ese tiempo y decidí ponerlo por escrito. Y así surgió esta creación que escribí de un tirón.

¿Qué son para usted las enfermedades psicosomáticas de la piel?

Cuando vienen al consultorio, los pacientes (y también los médicos) presentan rasgos patológicos pertenecientes a las dos esferas de las que estamos compuestos los seres humanos: unos signos pertenecientes a la esfera material, y unos síntomas pertenecientes a la esfera espiritual. Ambos mundos están imbricados entre sí y son indisociables, influyendo decisivamente el uno en el otro: una alteración en la esfera material del paciente provocará cambios en la esfera espiritual y viceversa. El paciente con una enfermedad psicosomática de la piel o de cualquier otro órgano es aquel en el que predomina más el componente espiritual sobre el material, a veces en exclusiva. Ejercer la medicina sin tener en cuenta este hecho conduce con frecuencia a una asistencia médica imperfecta e insatisfactoria, tanto para el paciente como para el médico.

¿Por qué la medicina supone un arte?

En mi libro me refiero exclusivamente a la medicina que se ejerce en el consultorio, con el paciente delante y con confidencialidad. En este escenario, es necesario tener en cuenta el cuerpo y el alma del paciente, como digo. La enfermedad física debe ser afrontada con ciencia pero la enfermedad espiritual y sus síntomas deben ser tratados mediante lo que yo denomino chamanismo, que en esencia es una actividad artística. Dado que todos los pacientes presentan estos aspectos espirituales que influyen en la esfera material y que a veces son exclusivos, considero que el ejercicio de la medicina es predominantemente artístico, aunque los médicos debemos utilizar la ciencia como herramienta principal para alcanzar nuestro cometido ya que de no hacerlo estaríamos cayendo en el más puro charlatanismo.

¿Qué le ha enseñado la escritura de este libro?

Me ha enseñado que es laborioso escribir una obra de estas características, pero que es muy satisfactorio y recomendable ya que resume el punto de vista de una persona con experiencia que ha trabajado en alguna actividad durante muchos años y puede resultar interesante para mucha gente. También he aprendido que publicar y distribuir un libro es difícil, aunque en mi caso he contado con la inestimable ayuda de la editorial Europa Ediciones a la que agradezco su apoyo. En este sentido, yo animaría a todas las personas que tengan algo que decir a que escriban y lo publiquen, no importa en qué editorial ni en qué forma: una vez publicado el libro es una criatura con vida propia y que llevará su propio camino. El tiempo terminará por colocarlo en el justo lugar que le corresponda.