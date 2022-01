Sexo y amor van de la mano en el rodaje de ‘Vienes o voy?’ en la Isla

En el mes de marzo tiene previsto iniciarse en Las Palmas de Gran Canaria el rodaje del largometraje Vienes o voy?, una comedia escrita y protagonizada por la grancanaria Davi Vega que inició su grabación en 2021 en República Dominicana, uno de los lugares de residencia de la periodista y sexóloga grancanaria que lleva desde 2010 viviendo a caballo entre Santo Domingo y Miami (EE UU). El elenco de la película lo componen, además de Vega, que también es productora ejecutiva del film, Kira Miró, Jesús Olmedo, Melani Olivares, Jorge Perugorría, Pastora Vega o Jorge Sanz.

Ambientada en la España actual, Vienes o vas? es una comedia romántica que retrata las vivencias sentimentales y sexuales de cuatro amigos; tres mujeres y un hombre (Diana, María, Loles y Ramón) y la estrecha amistad que les une.

El personaje central, Diana Vega, es una sexóloga que trata problemas sexuales y de pareja. Todos los personajes pasan por su consulta. Ella refleja el modelo de mujer actual, independiente, trabajadora y con una vida sexual activa.

Diana tiene varios amantes fijos, a los que quiere, y cada uno le complementa alguna de sus necesidades emocionales. Esteban es la estabilidad (loco por la lencería), Simón la pasión (le excita el exhibicionismo) y Juan la diversión de la juventud (amante de los tacones). Pero ella comienza a querer cambios en su vida cuando cumple los cuarenta y la llamada de la maternidad se le agudiza quedando embarazada por sorpresa. Ahora el enredo será saber cuál de ellos es el futuro papá. Embrollo, donde sus amigos y Giorgio (su asistente personal) tendrán que ayudar a esclarecer.

Con esos mimbres cuenta el director de Vienes o voy?, Jaime Botella, para levantar esta historia. «Cuando nos enfrentamos a un proyecto lo primero que vemos son sus posibilidades para que este avance y consiga conectar con el público. Vienes o voy? es una película que reúne esos requisitos: erotismo, valores familiares, amistad incondicional, la maternidad actual, el permitirte reiniciar a cualquier edad cuando no sabes qué carajo es lo que quieres, la búsqueda del amor incluso, del amor a nosotros mismos… Pero sobre todo hay uno que a mí particularmente me parece el mas atractivo: la comedia», explica.

Desde esa premisa o punto de partida es más fácil o difícil, pero seguramente mas atractivo, relatar una historia. «La comedia nos permite ver desde una óptica una realidad que puede ser dura o incluso aburrida, pero nos facilita una ligereza para conocer y empatizar con sus protagonistas. Y creo que este es el caso sobre el universo del sexo, de las relaciones… Algo por otro lado de una tremenda actualidad, viendo como hoy en día el universo de nuestra manera de relacionarnos ha cambiado», dice Botella, reconocido por su trabajo detrás de la cámara en series como Tierra de Lobos, Doctor Mateo, Seis hermanas... y Dangerous Moms.

«Comenzar a escribir una historia no suele ser fácil», cuenta por su parte Davi Vega. «Pero en el caso de Vienes o voy? en vez de faltarme palabras, me han faltado páginas; ya que, a medida que desarrollaba más y más los personajes, me era imposible no enamorarme de cada uno de ellos. La comedia», dice, «es un género dramático justo opuesto a la tragedia y por lo tanto relacionado casi siempre con historias con final feliz. Escribir una comedia coral donde todos los personajes son importantes en la trama, desencadena a muchos finales que pueden ser felices para ellos aunque no sean de cuento de hadas», asegura esta profesional que además de periodista es «sexóloga y pianista», explican desde la producción.

Este proyecto de DVega Films Production y Lune Films Productions, según destaca el dossier de prensa, opta por grabar en Gran Canaria, entre otras razones, «por sus atardeceres infinitos, noches estrelladas» y el origen volcánico de «una isla con mucho encanto», descripción que va acompañada de imágenes de la catedral de Santa Ana, el Gabinete Literario y una vista de un atardecer en La Cícer, en la playa de Las Canteras, todos escenarios naturales en Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre República Dominicana, el otro escenario de Vienes o voy?, destacan que se trata de «un continente en miniatura» de hermosa arquitectura colonial, además de por sus majestuosos paisajes «muy diversos».

Vienes o voy? es una película que implica valores como la solidaridad o el respeto por las diferencias y, explican desde el equipo del proyecto, va dirigida a un público capaz de crear opinión teniendo como nexo de unión el tratar las diferentes situaciones sexuales que se pueden sufrir, vivir o disfrutar a cualquier edad.