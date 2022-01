Álex Clavero: «Hago un humor que llegue a todo el mundo, para lo que me dejo la piel»

¿Cómo ha evolucionado la pandemia desde 2020?

Se trata de un espectáculo prácticamente preparado. Le faltaba darle coherencia con los tiempos que corren y, según la pandemia, pensé que esto había que sacarlo adelante poniendo la pincelada de la parte graciosa, extraer la risa y todo el chiste, para que la gente no piense en ella de manera coñazo, que es lo que está pasando, que estamos aburridísimos, que ya no nos hace gracia nada. Se trata de darle la vuelta a todo esto que ha ocurrido para analizar la vida, que es lo que suelo hacer en mis monólogos, lograr un punto de vista un poco diferente de nuestro día a día y de esta época.

Dice usted que su humor es simpático, gracioso, crítico, absurdo y blanco…

Lo primero que persigo es hacer humor, hacer reír. Lo intento con las cosas que nos pasan en nuestro día a día, es decir, con lo cotidiano, lo que le ocurre a todo el mundo. Persigo que se ría un joven de 16 años, pero a la vez, una señora de 70. La pandemia nos ha pillado a todos y quiero emplearla para sacarle la risa a muchos temas. Sí es verdad que hago un humor simpático que pueda llegar a todo el mundo. Para ello me dejo la piel. Este espectáculo tiene mucho trabajo, le he dado muchísimas vueltas y estoy muy contento con él.

¿Cuáles serán los puntos fuertes?

No lo sabría decir. Lo que sí intento es que cada 30 segundos o un minuto haya una risa. Puede sonar como algo muy difícil, pero lo procuro. Se me da muy mal estar en el escenario si noto que la gente no se lo está pasando bien, por lo que busco hacer reír lo máximo posible, que es mi único objetivo.

¿Cómo consigue hacer reír de tal manera?

Intentando meterme en tu vida. En este caso sois isleños, estáis un poco más alejados y será curioso poder pensar lo mismo que yo, que os pasen las cosas igual que a mí. Me gusta que toda la gente de abajo se sienta como si se situara sobre el escenario, que se convierta en auténtica protagonista de las historias que cuento. Cuando consigo eso es cuando veo la clave y mis puntos fuertes. El show dura algo más de hora y media.

¿Una anécdota del espectáculo?

Algo que ha dejado la pandemia y que no hay que olvidar es que estuvimos tres meses metidos en casa. Espero que esto dentro de tres años parezca ciencia ficción, pero tienen que llegar peleles como yo a recordarlo. Nos hemos puesto, durante el confinamiento, a hacer pan en el hogar. Nos hemos dedicado a boicotear el único negocio que no cerraron, el de la repostería y encima pensamos que, después de esto vamos a convertirnos en mejores personas. Pues será que somos bobos porque le hemos hecho competencia a lo único que funcionaba, al rico negocio que podía salir adelante.

¿Ha venido más veces por Gran Canaria con otros shows?

Sí, vine hace bastantes años con Noches de Paramount Comedy. En el Alfredo Kraus he actuado alguna vez. La primera parada oficial de este espectáculo La nueva normalidad ha sido en Gran Canaria aunque antes pasé por Valladolid donde hice un estreno durante tres días que salió bien, de modo que me puse en marcha con la gira.

Se trata de un monólogo, ¿no?

Sí. Cuando hago los shows intento que tengan algo más que no solo monólogo, pero la base sí lo es, un monólogo cómico de la vida, de la normalidad. Hablo de la antigua y la nueva, pero no quiero que sea la charla de la pandemia porque ya estamos muy hartos. Va a haber diferentes sorpresas. Lo que sí anticipo es que no vendrán a actuar los Rolling. Con mi anterior espectáculo no conseguí por agenda acudir a Canarias. Mis shows incluyen comicidad con base en el humor, pero intento meter pinceladas de algo más para que no se trate de únicamente de mí mismo hablando por el micro.

Tiene usted otros shows, tales como #mimadreestrendingtopic, el Francotirarock en el programa El pirata y su banda de Rock FM, etc…

Sí, soy colaborador en Rock FM donde tengo un monólogo todas las mañanas y fui colaborador de El Hormiguero de Antena 3 y de Paramount Comedy. Básicamente lo que hago es contar historias a mi manera.

¿En qué otros proyectos está inmerso?

Estoy con dos giras a la vez. Además, trabajo en Radio FM por las mañanas y en 13 TV realizo unas piezas de monólogos también por las noches. Me encuentro inmerso en la gira de La nueva normalidad y en una titulada Nunca llueve a gusto de todos junto a JJ Vaquero.