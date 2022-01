El comediante y actor estadounidense Louie Anderson falleció a los 68 años este viernes por la mañana debido al cáncer que padecía, informó su representante.

El tres veces nominado a un premio Emmy y estrella de la serie de televisión 'Baskets' (2016) se encontraba ingresado en un hospital de Las Vegas para recibir tratamiento de un linfoma desde principios de semana, según confirmó su agente, Glenn Schwartz, a CNN y a la revista 'Variety'.

Desde 1980, su presencia en la pequeña pantalla estadounidense ha sido una constante, y obtuvo un Emmy en 2016 como mejor actor de reparto por la serie de televisión 'Baskets', que protagonizó Zach Galifianakis. Sus actuaciones en esta producción le llevaron a recibir tres nominaciones consecutivas al premio Emmy.

Otro de los programas más reconocidos de Anderson fueron 'Life with Louie' (1995-1998), una serie de dibujos animados sobre sí mismo cuando era niño.

También serán recordados sus papeles especiales en series como 'Touched by an angel' (1994), 'Scrubs' (2001), y en la gran pantalla con 'Coming to America' (1988).

Como presentador de televisión, se encargó de conducir una versión más reciente del conocido concurso norteamericano 'Family Feud', entre 1999 y 2002.

En su faceta de cómico, Anderson realizó giras regulares por todo el país haciendo reír a centenares de personas que le seguían desde hacía más de cuatro décadas.