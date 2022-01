Zora Neale Hurston, los colores de la libertad

En los Estados Unidos de 1900, el barrio neoyorquino de Harlem es una zona pujante del Alto Manhattan que delimita espacios y superficies destinadas a la construcción de viviendas para los residentes blancos de clase alta. Un excedente de edificaciones favorecido por los excesos del boom inmobiliario de la ciudad más poblada de los Estados Unidos hace que la mayoría de estos alojamientos queden vacíos. Con la llegada del nuevo siglo, la mayor parte de los solicitantes de asilo de raza negra que huyen de la reimplantación de los Códigos Negros y las leyes segregacionistas del sur decide por sí misma ubicarse en este sector de la isla animada por un pequeño número de familias afroamericanas que, venidas desde la otra punta de la ciudad, alienta a los negros de los estados meridionales a escapar del racismo y planificar una nueva vida en las ciudades más industriales de los estados del norte.

En los años de la Gran Migración Afroamericana (1915-1930), los negros de Luoisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Carolina del sur, descubren que no son verdaderamente libres de controlar su destino de la misma manera que lo hacen los norteamericanos de raza blanca. Excluidos por un conjunto de normas estatales que empeoran las relaciones raciales y facilitan la violencia, la población de color continúa siendo objeto de linchamientos, agresiones y torturas que hacen que la vida en estos y otros estados meridionales, sea cada vez más difícil.

Tras nacer en Eatonville, un pueblo del condado de Orange ubicado en el estado de Florida, los primeros años de la vida de Zora Neale Hurston (1891-1960) transcurren como los de cualquier otra joven afrodescendiente que sufre la discriminación racial desde muy niña. Reconocida en la actualidad como una de las escritoras sureñas de raza negra que mejor han querido reflejar a través de la ficción la emancipación de los negros, la obra literaria de esta importante figura del Renacimiento de Harlem es la de una joven decidida a profundizar en el área del folclore afroamericano, luchar por el reconocimiento de la mujer y escribir con humildad, es decir, con una postura existencial, una forma de plantear sus ideas y una clase literaria completamente distinta a los parámetros estéticos de la época.

En los años treinta, especialmente bajo la presidencia de Calvin Coolidge, los afroamericanos libres que constituyen los movimientos migratorios que se dirigen hacia los destinos con mayor demanda laboral del norte y medio oeste de los Estados Unidos continúan luchando por la participación cívica, la igualdad política y la autodeterminación económica y cultural de los negros. A través de la música, la literatura, la danza, el teatro, la moda y la política afroamericana de Harlem, la comunidad negra pelea igualmente por la propia naturaleza de la libertad: un alivio del racismo que les ayudara no solo a iniciar una nueva vida en ciudades como Baltimore, Filadelfia, Chicago, Ohio o Cleveland, sino a florecer con cierto orgullo racial a través del arte para exigir la integración.

Como consecuencia de ello, Harlem se transforma. Lo que antes era un simple refugio de neoyorquinos es ahora un centro de propagación de las costumbres, tradiciones, erudición y prácticas atávicas de la comunidad negra con formas de exploración y profundización en la experiencia histórica de los afroamericanos jamás vistas hasta entonces. Revistas literarias, mecenas de raza blanca, músicos, escultores, directores de teatro, en fin, toda clase de artistas e intelectuales entre los que no es difícil encontrar a alguna estrella afrocaribeña procedente de las Antillas británicas y francófonos de las colonias africanas y caribeñas que viven en París, ayudan a promover junto a Langston Hughes, Claude McKay y Anne Bethel Spencer, entre muchos otros, un discurso innovador cuyo objetivo no es otro más que celebrar la negritud, sobre todo, en los años que discurren entre las revueltas del Verano Rojo de 1919 y la Gran Depresión de 1929.

A pesar de los prolongados disturbios raciales que marcaron la juventud de nuestra escritora, en la obra de Zora Neale Hurston no existe tanto el terror como el plan de fortalecer la identidad negra al margen de la historia y del lugar donde esta se construye. Al ser dicha conciencia fluctuante y dinámica, sus personajes femeninos aprenden rápidamente a no despreciarse o avergonzarse de la negación de su humanidad plena, de su dignidad, de su libertad, de sus oportunidades y de sus derechos mínimos. Desde la publicación de La calabaza de Jonah en 1934 hasta sus últimos ensayos, relatos y novelas, el problema de la identidad se elabora incluso como un concepto en construcción cuya posesión permite a una buena parte de sus protagonistas preguntarse “quién soy”, “cómo soy” o “cómo me ven”, dando a entender con ello que cada personaje se define cuando está frente al otro siendo únicamente visible el resultado de lo que son cuando están frente a los demás.

“Cuando me siento con una persona blanca”, escribe para World Tomorrow en 1928, “en el relajado sótano del New World Cabaret”, continúa en su artículo titulado “Cómo me siento al ser negra”, “mi color aparece”, concluye, al extrañarse, por un momento, de cómo puede alguien negarse a sí mismo el placer de su compañía. Con la música de jazz flotando en el ambiente, Zora Neale Hurston siente que su cuerpo se pinta de colores que vibran como un tambor de guerra. “Entonces, bailo salvaje dentro de mí misma. Mi cara se pinta de rojo y amarillo y mi cuerpo se tiñe de azul”, finaliza la joven escritora del sur como si, en un viaje al pasado, se hubiera transformado en una criatura indómita que se adentra en la selva poseída por un desequilibrio hipnotizador.

“En cada oportunidad, Mama alentaba a sus hijos a saltar hacia el sol”, argumenta en Huellas de polvo en un camino, su única autobiografía. “Tal vez nunca conseguiríamos elevarnos hasta tan arriba”, profundiza, “pero al menos despegaríamos los pies de la tierra”, intuye finalmente como si en su vida, también en su obra, no hubiera nada doctrinario, nada que no tuviera relación con su forma de representar la nobleza predecible de los negros a los que ella misma consideraba tan ridículos o dignos de elogio como cualquier otra persona. Estos son los casos de superación, sexualidad y autonomía que reúne Janie Crawford en Sus ojos miraban a Dios, la protagonista afroamericana de dicha historia que, en la obra de tan hermoso título, relata la tensión, los actos de ensañamiento y coerción que marcaron la juventud de su abuela y de su madre en los años anteriores a su alumbramiento. “Ahora, las mujeres olvidan todas las cosas que no quieren recordar”, concluye Crawford valientemente cuando siente la necesidad de explicar al mundo las formas de su lucha cotidiana. “Se acuerdan de todo lo que no quieren olvidar”, prosigue. “Sus sueños son la verdad. Entonces actúan y hacen cosas en consecuencia”.

En los cuentos y relatos de Neale Hurston, el negro norteamericano está condenado a vivir permanentemente en una atmósfera de peligro. Cada personaje de color sabe que hay una sentencia de muerte suspendida sobre sus cabezas. En su obra literaria se impone siempre un prejuicio racial, una forma de dañar la dignidad y, en el caso de la mujer, una doble hegemonía: la del hombre blanco que humilla el origen étnico y cultural de la mujer de color y la del hombre negro que la maltrata, la viola, la engaña, infringe dolor y desprecia su trabajo. Este es el caso de Delia Jones en “Sudor”, la protagonista femenina de la historia en la que recae todo el peso de la familia y el trabajo, sobre todo, si la comparamos con su marido e incluso con el resto de los hombres del pueblo dedicados enteramente al ocio y al chismorreo. “La mula”, la llama Sykes, su esposo, con engreimiento, al verla cada día lavar la ropa sucia que deja limpia gracias a su faena, su fuerza de voluntad y su empeño. “Sudor, sudor, sudor. Trabajo y sudor”, exclama repetidamente Delia Jones cuando despierta y es plenamente consciente de la dominación y/o explotación de la que es objeto al no parar de recoger, limpiar, enjuagar, planchar y doblar cada vez, cada día, cada mes, cada año…, la casa y la colada después de su casamiento. “Llanto y sudor, oración y sudor”.

La obra literaria de Zora Neale Hurston incluye cuatro novelas, cincuenta relatos, una obra de teatro, dos volúmenes magníficamente editados sobre el folklore africano con información recogida a través de la tradición oral de su lugar de nacimiento y una decena de ensayos y artículos periodísticos que, varias años después de su muerte el 28 de enero de 1960, fueron rescatados por Alice Walker, la autora de El color púrpura, con el claro propósito de recuperar su legado artístico, devolver a Harlem una parte trascendental de su historia y mostrar al mundo las cualidades de su antropología interpretativa. Setentaiún años después de su fallecimiento en Fort Pierce, Florida, el interés etnográfico de su obra así como la objetividad y la distancia del punto de vista con la que siempre quiso tratar el problema de la etnicidad, mantienen fuertes contrastes con la obra de otras escritoras que construyen, en la actualidad, la literatura negra de los Estados Unidos.