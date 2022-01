Hadi Sadoun traduce al árabe ‘Isla sombrero’, de Juan Carlos de Sancho

Abdul Hadi Sadoun (Bagdad, Irak, 1968) lleva más de 25 años en España. Llegó huyendo de la dictadura sadamista y encontró en los libros su refugio. «La literatura me protegió contra la soledad del exilio», afirma categórico. Profesor de Lengua y Literatura árabes en la Universidad Complutense de Madrid, ha traducido al árabe más de 30 obras de los principales autores en lengua castellana y es autor de una larga lista de títulos, entre los que destacan diversos ensayos y antologías que ponen de relevancia el papel fundamental de la mujer en la cultura iraquí.

El interés por la difusión de la cultura árabe le puso en contacto con el escritor e ilustrador canario Juan Carlos de Sancho. Así, cuando la editorial Al-Rafidain, una de las más influyentes de la literatura escrita en árabe, le confió su propuesta de iniciar una serie de traducciones de autores en lengua castellana, el libro de relatos Isla Sombrero. Cuentos y descuentos se convirtió en el primero de esta colección en ser editado y difundido por varios países del mundo árabe. La traducción, que cuenta con una tirada inicial de 2.000 ejemplares, se presenta el 26 de enero en la Casa-Museo Pérez Galdós de la capital grancanaria.

«La obra Isla sombrero es muy interesante para que el lector del mundo árabe pueda entender la nueva literatura que se hace en España, en concreto, en las Islas Canarias», explica Hadi Sadoun, quien recorre el territorio español buscando «aquellas voces literarias que se encuentren fuera del canon convencional. En este sentido, las similitudes entre la literatura árabe y española son más que evidentes. Ambos bebemos de la fuente de Las Mil y una noches, por lo que nuestra manera de reflejar la ironía o el humor a la hora de escribir son muy parecidas».

Puente entre culturas

Profundo conocedor de la literatura española y lector nato, cree que para él es un «deber moral servir de puente cultural entre España y el mundo árabe». «La cultura es el núcleo principal de cada persona. Yo me exilié hace 25 años de Irak y no he vuelto, pero la llevo en mi corazón y trato de difundir los valores de su herencia cultural», apunta. De hecho, Hadi Sadoun es un habitual conferenciante en foros que tratan la situación del mundo árabe en Europa.

Las traducciones de diversas antologías de poesía árabe al español también suponen para el escritor una manera de contribuir a la difusión de una cultura que enlaza con Occidente directamente desde Al-Andalus. «Mi interés es que el lector español conozca mi país, más allá de la guerra», declara emocionado «porque somos una cultura milenaria que también es capaz de tener un desarrollo cultural y literario moderno».

Como hispanista, Hadi Sadoun cree que hay muchas lagunas en el nivel de conocimiento de la sociedad occidental sobre el mundo cultural árabe. «No hay muchas traducciones, ni siquiera publicaciones que hablen sobre la literatura y cultura árabe en el mundo occidental. Sin embargo, ultimamente están apareciendo más publicaciones, pero sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta que todavía hay mucho por conocer», explica.

Abdul Hadi es un firme defensor de España como enlace cultural entre el mundo árabe y el occidental. En este sentido, se posiciona a favor de la recuperación de un nuevo Al-Andalus cultural. «A pesar de que no hay fuertes relaciones políticas entre nuestros mundos en la actualidad, sí que las hay culturales y sería magnífico aprovechar esta conexión para acercar posturas entre el mundo árabe y el occidental», concluye.

La editorial Al-Rafidain, que distribuirá Isla sombrero por distintos países del mundo árabe, puede ser, en opinión del traductor, el detonante de la fusión cultural entre dos mundos. «Su dueño es un iraquí afincado en Líbano», explica Abdul Hadi, «es una de las mejores en promover la difusión de autores en español». 2022 se ha fijado como el año de la literatura española para la editorial, que publicará más de 20 libros traducidos del español al árabe. La difusión será amplia, ya que la editorial cuenta con sedes en Marruecos, Kuwait, Omán o Emiratos Árabes, entre otros países.

La obra literaria más reciente de Abdul Hadi presta una mirada muy especial a la mujer árabe. «No son versos lo que escribo: Breve antología del canto popular de la mujer iraquí (2018), El canto y la herida: aproximación a la poesía popular de la mujer iraquí (2020) o Compañeras de Enheduana: Poetas Árabes clásicas (2021) son algunos ejemplos de la ardua labor de investigación llevada a cabo por el escritor para difundir y ensalzar el controvertido papel de la mujer en el mundo árabe.

«La situación en Irak es complicada en general, y es cierto que la mujer sigue estando en segunda o tercera línea. La mujer ha sido siempre una pieza fundamental en la cultura árabe, por eso es la verdadera transmisora de la cultura». Para el escritor, la creación medieval del personaje femenino de Scheherezade como hilo narrador de Las mil y una noches es un claro ejemplo del papel que el mundo árabe le ha dado a la mujer en el mundo cultural y de transmisión del conocimiento. La poesía oral también es patrimonio de las mujeres, opina. «Estos son valores desconocidos en Occidente», continúa Abdul Hadi, quien reivindica «la fuerza enorme que tiene la mujer en Irak a pesar de que su situación es muy complicada».