El alcalde de Elche (Alicante), Carlos González, ha anunciado este viernes que el Gobierno no cederá la Dama de Elche debido a su "mal estado de conservación".

Así lo ha detallado el primer edil en una rueda de prensa en la que ha comentado que el Ayuntamiento ha recibido una comunicación "telefónica y escrita" del Ministerio de Cultura en la que se pone en conocimiento en relación con la petición de cesión de la Dama que en el estado actual de la pieza "desaconseja cualquier movimiento".

González ha detallado que "en dicha comunicación se hace saber que cualquier traslado, vibración o cambio en las condiciones medioambientales puede desencadenar procesos de degradación irreversibles" del busto ibérico. "Esta postura está basada en criterios técnicos y se trata de una comunicación, de una circular dirigida y firmada por el Director General de Bellas Artes, Isaac Sastre", ha indicado.

Del mismo modo, ha mostrado la "preocupación" del equipo de Gobierno "por el estado de conservación de la Dama" y ha destacado que es "prioritario" para ellos conocer el informe técnico y saber con certeza y con exactitud cuál es, en este momento, su estado de conservación y si existe algún tipo de deterioro o si padece algún tipo de patología.

Asimismo, ha afirmado que "no se tirará la toalla en este asunto", y aunque haya cesión o no, la celebración de la efeméride del 125 aniversario del hallazgo de la Dama y la modernización del MAHE sigue adelante. También ha señalado que se trasladará el asunto a los portavoces de los grupos municipales con representación en la corporación municipal y que "dicha circunstancia no altera nuestros propósitos de modernización del MAHE".

"Vamos a concretar de inmediato una entrevista con la Dirección General de Bellas Artes para conocer la situación y vamos a trasladar, en primer lugar, al presidente de la Generalitat, al conseller de Cultura, a la presidenta de la Real Orden de la Dama y desde luego a la Directora General de Cultura que formó parte de la comisión que pusimos en marcha para favorecer el traslado y la cesión temporal de la Dana", ha indicado el primer edil.

"Vamos a continuar con el proyecto de transformación, mejora y modernización de nuestro museo, dado que lo consideramos necesario con o sin cesión para actualizar dicho museo y para potenciar la actividad museística pudiendo albergar exposiciones temporales de primer nivel como consecuencia del proceso de modernización y mejora que impulsamos", ha afirmado.

Tanto el alcalde como el president de la Generalitat, Ximo Puig, se habían mostrado partidarios de la cesión "temporal" del busto. De hecho, el pasado jueves 20 de enero, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se refirió a un posible cambio de ubicación de la Dama recordando que en su departamento está "abierto" a cesiones temporales pero no es "partidario de desmembrar las colecciones estatales".