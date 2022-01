Urbanas con voz propia

Mel Ömana es el proyecto musical de Melodía Pérez. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, vive a caballo entre su isla natal y Tenerife. «En realidad vivo montada en un Binter», bromea. «Me considero una artista polifacética, ecléctica, experimentadora y fresca», explica. Fruta, Madura o Semilla son algunos de los temas que le han dado a conocer. La artista se muestra ilusionada por el proyecto que está fraguando, una miniserie de tres videoclips de un EP que va a salir en breve. «Voy a entrar dentro de otra parte de lo urbano que no es lo que capitanea la industria, que es el trap y el sonido canallita. Lo urbano es mucho más extenso, como el trip-hop, por ejemplo, o en el R&B. No me quiero subir únicamente a la tendencia sino experimentar un poco».

Como no podía ser de otra manera, el talento femenino no se queda al margen del momento dulce que vive el género urbano en Canarias. El Archipiélago ha sido históricamente un territorio donde la voz de sus mujeres ha brillado con luz propia. La lista de féminas isleñas jóvenes que triunfan en redes y listas de reproducciones es larga. Mel Ömana y la jovencísima Daniela Garsal son dos buenos ejemplos de mujeres cantantes, artistas y urbanas. Marcan sus propios ritmos en la vorágine de cifras, reproducciones y listas que capitanean esta nueva forma de concebir la industria musical. Están decididas a lanzar su propio mensaje y defender un estilo propio. «Canarias, sin lugar a dudas, se está convirtiendo en un foco de nuevos músicos. Hay un boom absoluto con la música urbana», reconoce Mel Ömana, una joven grancanaria que ha hecho de la sabrosura y su EatPapaya una filosofía musical y vital. «Cuando explico que quiero ponerle mi propio toque a la música urbana es porque ese género tiene también unos clichés a la hora de expresarse y yo no me identifico con ellos pero sí con los sonidos», indica.

Las redes sociales, continúa, son una herramienta esencial para proyectar su música. «Los sellos discográficos pasaron a un segundo plano en el momento en el que las redes generan la autogestión de tu propia carrera. Si quieres estar bien situado, es tu herramienta. Además es maravillosa porque te permite deslocalizarte. Los artistas canarios tenemos el hándicap de estar una región ultraperiférica y teníamos que irnos fuera. Ahora las redes nos permiten proyectarnos desde cualquier lugar», añade. En idénticos términos se expresa Daniela Garsal que, con apenas 23 años, comparte canciones con compañeros de la escena como Juan Marqués, Dani Doská, Vanger, Innercut o Efen Delerma. «Básicamente siempre he hecho música, desde chiquitita. Fue empezar a hacer música y surgió todo naturalmente cuando abrí mi propio canal de Youtube. Ahí es donde muestro lo que hago».

No obstante, en esta nueva esfera musical mandan demasiado las cifras. «Somos muy esclavos de los números», lamenta Ömana. «Obviamente las cifras importan y cuanta más gente escuche tu música, mejor. Depende de lo que quieras en tu carrera pero es una pena que solo se lleven por eso, con lo guay que es hacer música por amor», añade Garsal.

Estas jóvenes cantantes quieren lanzar un mensaje de empoderamiento femenino. «Sí soy mujer y compongo, ¿por qué no hablar desde quien soy?», afirma Ömana. «Sin embargo, me encanta cuando un hombre se identifica con mi mensaje. No hablo de cosas que le pasan a la mujer específicamente, hablo de lo que nos pasa siendo mujeres. Es maravilloso que los hombres se empoderen desde ese lugar, aceptando que hay situaciones que incluso para ellos son muy complejas de vivir porque la misma sociedad también les capa. Pero sí, el mío es un mensaje de empoderamiento femenino porque es lo que yo viví porque soy mujer».

Garsal también cuida el contenido de sus letras. Está a punto de lanzar un remix de su éxito Josicúa, del que solo puede adelantar que estará acompañada por tres artistas: uno canario y dos de la Península. «Se ve el empoderamiento que tenemos las mujeres y que cada una está defendiendo su propio estilo y diferenciándose de todos los hombres. Creo es que eso lo que nos caracteriza las mujeres del género ahora mismo».

Cuando se le pide que defina su forma de hacer música, Ömana –el proyecto artístico de una niña a la que le pusieron por nombre Melodía y a la que marcaron así buena parte de su vida– habla de frescura, experimentación y variedad. «Estudio mucho la tendencia y me gusta estar en contacto con el sonido actual pero nunca he soltado, ni pretendería hacerlo, la raíz, la música antigua y tradicional. Creo que de ahí nace todo», insiste.

Garsal, que nació en Las Palmas de Gran Canaria justo el año antes de que empezara el siglo XXI, reconoce por su parte que haberse mudado a Dublín con apenas tres años ha marcado mucho su estilo. Ha vivido entre dos islas y se siente cómoda en varios registros. «Vivir fuera ha marcado bastante mi forma de hacer música, tengo distintos estilos e influencias. Creo que hacer música no fue una decisión que tomara, simplemente fue lo que siempre hice».

Ömana y Garsal forman parte de un grupo de talentos urbanos en el que hay que incluir a muchas otras como la incombustible Ptazeta –que en algo más de un año se ha hecho un hueco en la escena nacional y ya está haciéndose su propio nombre en Latinoamerica– o Eva Ruiz. Lo urbano también late en femenino.

