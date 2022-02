Al filo del abismo

Vuelven a sonar tambores de guerra en el corazón de la vieja Europa, tras un breve e inestable paréntesis marcado por una paz precaria y por la reactivación de viejos y enquistados conflictos territoriales que se arrastran, en su mayoría, desde la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Naturalmente, ignoramos cuál será esta vez el desenlace de este inquietante escenario prebélico que nos ha tocado afrontar en la tercera década del siglo XXI pero, pase lo que pase, hay un hecho absolutamente irrecusable: que el mundo de hoy, como el de ayer, sigue constituyendo un siniestro e imprevisible campo de pruebas donde vuelven a ponerse en juego, tanto la capacidad real de los Gobiernos para poder neutralizar las situaciones más tensas y aventuradas como, por otra parte, -y ésta, desde luego, es la más indeseable a los ojos de cualquier defensor de la paz- la de desencadenar la barbarie.

Sea como fuere, lo cierto es que cualquiera de las dos posibilidades podrían darse, pues bastaría con asomarnos al espejo de la historia más reciente del viejo continente -el infierno devastador que se desató en la antigua Yugoslavia, es el caso más ilustrativo- para darnos perfecta cuenta de lo que verdaderamente nos jugamos si en vez procurar que prevalezca por encima de todo la cordura, la solidaridad y el instinto de supervivencia nos parapetásemos en nuestras respectivas trincheras con un único y fatídico objetivo: la aniquilación total de nuestro enemigo.

Por lo tanto, no sé si cuando aparezca este artículo -lo escribo la noche del miércoles- en la edición de este domingo en el papel las tropas rusas ya habrán invadido Ucrania o si el Mando Aéreo Estratégico habrá recibido la orden de arrojar sus misiles sobre los tanques de Putin o sobre la infantería de Lukashenko. Esperamos, naturalmente, que no se reproduzca semejante escenario y que, una vez más, un pacto diplomático in extremis entre las grandes potencias nucleares y pos demás países implicados acabe con la incertidumbre en la que estamos instalados desde que la amenaza de un inminente conflicto bélico en el mundo cobró visos de realidad tras los continuos movimientos en las fronteras de Ucrania de tropas y de carros blindados, así como del envío de diversas señales inequívocas de que nos encontramos ante el riesgo real de una confrontación internacional de incalculables consecuencias si antes, insisto, no se detiene la peligrosa escalada que va alcanzando, día tras día, esta inquietante situación.

En cualquier caso, el delicado momento histórico que hoy afronta el mundo ante un cúmulo de circunstancias políticas y geoestratégicas tan ominosas y oscuras no es nueva. La historia de este siglo y, sobre todo, la del siglo XX, ofrece un extenso muestrario de los diversos grados de destrucción y de violencia al que han llegado las naciones en los diversos enfrentamientos armados que en nombre del poder hegemónico, del sectarismo tribal o del expansionismo territorial se han venido desarrollando en distintas áreas del planeta. De ahí que el tema, dotado de grandes dosis de intriga, misterio y zozobra, haya excitado, desde los tiempos de la Guerra Fría, la curiosidad y la atención de la gran industria cinematográfica y que, al paso del tiempo, se haya transformado en un auténtico subgénero regido por sus propias reglas y, como no podría ser de otra manera, con patente anglosajona.

Producida en plena efervescencia de los grandes bloques que dividían al mundo, ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963), de Stanley Kubrick, una aparatosa comedia negra sobre el riesgo de un conflicto bélico entre EE UU y la URSS, conjura todos los demonios del holocausto nuclear, aunque en clave paródica, con intérpretes de perfiles estilísticos tan dispares como Sterling Hayden, un destacado blacklisted contra el que el senador MacCarthy se ensañó especialmente durante las sesiones de su famoso Comité de Actividades Antiamericanas; el también estadounidense George C. Scott personificando a un alto mando del Ejército ferviente partidario de la declaración de hostilidades contra los rusos, y el formidable intérprete británico Peter Sellers en un doble rol de científico filonazi y de presidente de los Estados unidos, imágenes que han quedado fijadas a fuego en el imaginario popular como el reflejo de una de las grandes incertidumbres que ensombrecían en aquellos momentos tan decisivos el equilibrio internacional entre ambos países y sus respectivos satélites.

Persuadido de que los comunistas están contaminando la Nación Americana, un general de tintes ultraconservadores (S. Hayden) ordena, en un acceso de locura, un ataque aéreo sobre la Unión Soviética con el consiguiente revuelo internacional que tal decisión provoca en el mapa internacional. En medio del desconcierto general, se suceden continuas llamadas entre los grandes mandatarios por intentar atajar la peligrosa operación que un militar lunático ha puesto en marcha sin la autorización del mando supremo.

Años después, la guerra de Vietnam se convierte también en el principal foco de atención de Kubrick en La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987), su particular visión sobre aquel largo y cruento conflicto, entre cuyas desgarradoras secuencias se desliza un severo y descarnado alegato contra la intervención militar norteamericana en tiempos políticamente sombríos, ambiguos y volátiles. Su visión de aquel acontecimiento, enfocado por Hollywood desde posiciones ideológicas muy dispares, le sirvió al director para poner los puntos sobre las íes en uno de los episodios más influyentes y controvertidos de la historia contemporánea de EE UU, mostrándonos el proceso de deshumanización que convierte a los soldados en auténticos asesinos hábilmente adiestrados en el «arte» de la guerra.

Al año siguiente del apoteósico estreno de ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, nominada a cuatro Oscars, incluido el de Mejor película, la Columbia pone en pie otro proyecto de perfil muy similar al del famoso filme de Kubrick, inspirado esta vez en una desasosegante novela de Eugene Burdick y Harvey Hagman sobre un hipotético estallido nuclear a causa de un fallo táctico del Ejército estadounidense. Punto Límite (Fail Safe, 1964), cuya dirección corrió a cargo del gran Sidney Lumet, con un reparto presidido por Henry Fonda, Walter Matthau, Larry Hagman y Frank Overton, narra, con pulso firme, las vicisitudes del Gobierno estadounidense ante una situación extrema provocada por un error informático en los sistemas de control del Pentágono. Un escuadrón de bombarderos del SAC se dirige a destruir Moscú mientras los mandatarios de ambas potencias intentan por todos los medios evitar la inmensa catástrofe que se avecina a través de un intenso y extenuante cruce de llamadas telefónicas entre Moscú y Washington que buscan la paralización inmediata de tan peligrosa operación.

Aunque con cierta ambigüedad, Lumet, a quien debemos maravillas del calado de Sérpico (Serpico, 1973), Doce hombres sin piedad (12 Angry Men, 1957) o El prestamista (The Pawnbroker, 1964), nos introduce en un sofocante thriller cargado de tensión e intriga donde el estallido de una guerra inminente cobra cada minuto que pasa mayor credibilidad y desasosiego ante la mirada del espectador. Una lección, en resumidas cuentas, de gran cine que ha quedado para la historia como un título imprescindible para conocer la dinámica del poder cuando este se enfrenta a un gran desafío exterior.

Trece días (Thirteen Days, 2000), del cineasta australiano Roger Donaldson, es otro thriller de política-ficción que parte de un cúmulo de supuestos y especulaciones en torno a los entresijos internos de la Casa Blanca durante la «crisis de los misiles» de Cuba, en octubre de 1962. En este caso no se puede hablar de reconstrucción histórica, sino de una recreación ficticia sobre los trece días que mantuvieron en vilo al mundo con la amenaza de la III Guerra Mundial. Al saber de antemano el desenlace, el principal mérito de la cinta reside en crear una tensión y unos personajes que sustentan, durante dos horas y media, las ideas y posturas de aquel dramático momento de la Guerra Fría. El sólido conjunto de actores -especial mención a Bruce Greenwood y Steven Culp como los hermanos Kennedy- se mete de lleno en sus papeles y, sin duda, constituye una de las principales bazas de este exitoso filme.

En cualquier caso, Trece días presenta una victoria personal de los Kennedy, pero sobre todo, moral y además compartida con los rusos, lo cual es, sin duda, todo un hallazgo para el cine made in Hollywood, asentado tradicionalmente en un concepto extremadamente maniqueo de los conflictos políticos internacionales.

Asimismo, se muestran las bajezas de algunos altos mandos militares, embutidos en ideas prehistóricas y catastrofistas a los que no les tiembla el pulso en recomendar incesantemente el ataque inmediato contra los misiles soviéticos instalados en la Cuba de Castro por entender que no hay otra salida que abrir fuego contra los «enemigos de la libertad». La presencia del siempre solvente Kevin Costner interpretando al asesor del presidente le proporciona a la película otro importante plus de credibilidad a un relato a fin de cuentas inspirado en hechos absolutamente reales.

Cuando el viento sopla (When the Wind Blows, 1986), de Jimmy T. Murakami, uno de los máximos representantes de la nueva animación estadounidense en la década de los ochenta, es una de las pocas películas del género que plantea con enorme eficacia el tema de la humanidad tras un desastre nuclear. La originalidad del filme consiste en que «el día siguiente» está entrevisto desde el ámbito de la vida cotidiana, desde la escalada tranquila de un terror agobiante. La película, dotada de un fuerte poderío visual, obtuvo el premio al mejor guion en el extinto Imagfic de Madrid y su capacidad de seducción es de tal magnitud que ya se ha convertido en una de las grandes cult movies entre las legiones de followers de este formidable cineasta, fallecido en 2014.

En Juegos de guerra (War Games, 1983) el popular director estadounidense John Badham, autor de algún que otro filme destacable, como Drácula (Dracula, 1979), narra las andanzas de un joven provisto de una inteligencia privilegiada que, inconscientemente, interviene con su computadora personal el programa táctico del Ejército norteamericano, la WOPR (War Operation Plan Response). Este hecho da lugar a la irreversible puesta en marcha de las tácticas bélicas de una guerra termonuclear mundial, catástrofe que el avispado adolescente y sus amigos intentarán parar «ganándole» por la mano a la WOPR, ahora declarada en rebeldía frente a sus creadores.

¡Otra excelente película hollywoodiense que nos sumerge a fondo en el pánico y en los miedos generados por la Guerra Fría fue La hora final (On the Beach, 1959), un relato desolador sobre un mundo devastado tras un estallido nuclear en el que John Paxton como guionista y Stanley Kramer como director invierten su acreditado talento articulando una sólida reflexión acerca de la predecible catástrofe moral y psicológica que arrasaría a la humanidad tras una nueva contienda internacional. Un modélico reparto encabezado por Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire y Anthony Perkins y un formidable texto de partida inspirado en el best seller homónimo de Nevil Shute convierten a este filme en un clásico por antonomasia que habría que revisar para indagar, aunque desde la ficción, sobre el futuro de nuestro precario mundo si se dieran todas las circunstancias que nos podrían conducir a la desoladora imagen que nos ofrece esta inolvidable obra maestra.

En 1965, el británico Peter Watkins, uno de los cineastas experimentales más personales y polémicos de la muy controvertida década de los años 60, dirige El juego de la guerra (The War Game), un falso documental basado en una investigación exhaustiva y profunda que muestra los horrores de un ataque termonuclear sobre Gran Bretaña. Debatida en el parlamento y discutida en el seno del gobierno tras varias proyecciones secretas en el despacho del primer ministro (Harold Wilson), la prohibición de esta película por parte de la BBC provoca una enorme controversia que acaba transformándose en un verdadero asunto de Estado. Finalmente, la BBC veta la emisión del filme en televisión en todos los países del mundo durante dos décadas.

Cuando Watkins descubre la connivencia entre el Gobierno británico y la televisión estatal para censurar su película, renuncia automáticamente a su puesto en la cadena. Y a pesar de la prohibición oficial de la BBC, la Campaña por el Desarme Nuclear organiza incesantes proyecciones del filme a través de toda Inglaterra y su presencia en los certámenes internacionales más influyentes contribuiría a engrandecer aún más el interés intrínseco de la cinta.