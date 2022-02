John Donne, el poeta de la persuasión

John Donne es, sin lugar a dudas, el principal exponente de la poesía metafísica inglesa en las épocas de la reina Isabel I, el rey Jacobo I y su hijo Carlos I. Nacido el 22 de enero de 1572 en el seno de una familia de honda tradición católica, el poeta de Londres se refugia desde muy temprana edad en sus versos. Viajero, expedicionario de guerra, celebrado hispanófilo…, se ordena sacerdote de la Iglesia anglicana en 1615, renunciando a su fe para ganarse los favores del rey, el beneplácito de la Cámara de los Lores y esquivar sus penurias económicas. Diez años antes de fallecer el 31 de marzo de 1631, es elevado finalmente a decano de la Catedral de San Pablo momento a partir del cual escribe Devociones sobre ocasiones emergentes, siendo uno de sus últimos sermones Duelo de la muerte.

La poesía de John Donne, distinguido maestro de la metáfora, destila, como inicialmente se dijera de ella en vida del autor, esa forma natural y destemplada de representar el amor, unas veces, meramente carnal y, otras, puramente espiritual. En “Alquimia del amor”, por ejemplo, los enamorados actúan como seres sin formación. Flechados por una atracción que no entiende de consejos, advertencias ni lecciones previas, los prometidos tratan de descubrir cuáles son los elementos constitutivos de la pasión, las causas que provocan la transmutación de sus sedientas emociones y el elixir que atormenta con su indiferencia la capacidad erótica de su desenfreno amatorio. “He amado, he poseído, he contado”, confiesa el amante platónico, “pero aunque amase, poseyese y contase hasta envejecer, / aquel oculto misterio no hubiese encontrado”. A su vez, la lírica religiosa y moral del referido poeta está poseída por el efecto terminal e irreversible de la muerte: el fallecimiento, unas veces, deseado, al unir, por fin, el Ser a la Eternidad, y el deceso, en otras ocasiones, desechado, al no distinguir en él más que la Nada. “Muerte, no seas orgullosa”, comienza diciendo en “Death Be Not Proud”, “aunque te hayan llamado / poderosa y terrible, no lo eres…/ Después de un breve sueño”, anhela, “despertaremos eternamente / y la Muerte ya no existirá. ¡Muerte, tú morirás!”.

El autor de Meditaciones en tiempos de crisis vive en una época de cambios en el modo de percibir la naturaleza, continuidad de las revoluciones científicas y transformaciones sociales importantes. En total concordancia con los principios explicativos de su tiempo, la lírica de John Donne otorga más importancia al fondo que a la forma. Con composiciones de construcción conceptista, el bardo de Londres elabora lo que, en la crítica del momento, se conoce como “poesía de contenidos”: versos de asociación ingeniosa de palabras e ideas, de búsqueda de lo nuevo y lo extraordinario, de observación experimental y admiración, de generación de conocimientos en forma de predicciones concretas y modificación de hipótesis a través del arte de la contemplación. Dado el contexto, la obra en verso de John Donne invita, por una parte, a la duda, cualidad que proviene de la filosofía renacentista en el ámbito del humanismo y, por otra, a la solución, es decir, a dar respuesta a algunas de aquellas preguntas que, en imitación de algunos rasgos que sobreviven de la Edad Media, la ciencia no puede explicar. “Mira esta pulga”, sugiere el hablante con cierta persuasión en “The Flea”, “y mira cuán pequeño / es el favor que tú, cruel, me rehúsas. / ¿Puede declararse que hay en tal hecho pecado, vergüenza, o pérdida de la virginidad? / ¡No la mates!”, exclama finalmente con desesperación y ánimo de influir, “Salva nuestras tres vidas perdonando / adentro de este insecto nuestra unión. / No añadas suicidio a ese crimen, ni sacrilegio, tres faltas en una”, suspira.

A pesar de los cuatro siglos transcurridos después de su fallecimiento en 1631, la obra religiosa de John Donne así como las sátiras que aprovechó para criticar abiertamente los vicios y costumbres de su época, los sonetos, los textos eróticos y las meditaciones sobre el amor, la muerte y la política, estas últimas, realizadas en los últimos compases de su vida, continúan despertando un elevado interés en torno a la biografía de un escritor de vida valerosa, lenguaje seductor y versos que, al ir contra la uniformidad convencional de la estrofa isabelina, son considerados, al menos desde la publicación de Vidas de los poetas ingleses más eminentes de Samuel Johnson en 1781, como una adaptación anglosajona de las técnicas barrocas y de los ideales de belleza clasicistas más bien propios de las últimas décadas del Renacimiento. En los años de mayor producción de John Donne, la crítica literaria del momento no acierta a definir con claridad el significado de lo que, un siglo después, el influyente poeta John Dryden y el citado Samuel Johnson coincidirán en reconocer como poesía metafísica. De ser considerada, inicialmente, una moda en la que lo conceptual y el ingenio modulan de manera conjunta la elaboración del poema, la obra poética de John Donne unida a la de otros autores como George Herbert y Andrew Marvell en Inglaterra, se postula, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, como un claro ejemplo de lírica intelectual: una serie de composiciones en las que, con más aciertos que vacilación, el poeta busca disuadir al lector en asuntos igualmente trascendentales a lo largo del período jacobino como la existencia de Dios, la percepción de los objetos, las limitaciones del cerebro…, otorgando más importancia a la exploración y la filosofía que a las ciencias matemáticas.

“Son hombres de letras”, esgrime Samuel Johnson en el libro indicado, “y mostrar al mundo lo que han aprendido siendo hombres de letras forma parte de su esfuerzo” concluye. En 1920, T. S. Eliot recuerda que la sola reflexión poética sobre asuntos filosóficos no resulta suficiente para que este tipo de composiciones pueda llamarse metafísica. “El poeta metafísico”, avanza en uno de sus primeros ensayos sobre poesía inglesa, “ha de poseer un conjunto de sensibilidades, además, que les invite a reflexionar sobre el cómo y el por qué de la experiencia”. Este hecho ocurre, por ejemplo, en el poema titulado “Usura de amor” donde el concepto en sí del afecto, la lógica del tiempo y el uso del intelecto en lo que debe ser el aprovechamiento de la juventud y la prevalencia del cariño se entrelazan con el fin de desahogar un sentimiento de irresolución. “Por cada hora que ahora me concedas”, comienza diciendo, “te entregaré, / Dios usurero del Amor, a ti, veinte, / cuando a mis cabellos negros los grises sean iguales. / Hasta entonces, Amor”, advierte en la primera estrofa, “deja que mi cuerpo reine, y deja / que viaje, me quede, aproveche, intrigue, posea, olvide; / la del año anterior retorne, y piense que aún no nos conocíamos”.

“Es una novedad no siempre visible, movediza, y que no puedo definir”, escribe Dámaso Alonso aplaudiendo las ideas de T. S. Eliot aunque, en este caso, fuera en relación con los textos españoles del siglo XVII. “Es una nueva posición”, continúa, “una amplitud de los temas, una nueva mirada al ambiente, una entrada de nuevas voces… Es el tema, el enfoque y la relación afectiva del artista con su obra… Curiosamente, en literatura, he tenido esa sensación leyendo poetas extranjeros del siglo XVII: metafísicos ingleses, ante todo Donne”.

La poesía del Siglo de Oro español y la de los poetas barrocos del siglo XVII en Inglaterra comparten, como arguye el escritor madrileño en Poesía española, emociones, sentimientos, pensamientos y toda clase de disyuntivas, dilemas, vacilaciones e incertidumbres que tienen que ver con el amor, la muerte, la moral, la religión y la propia existencia. En “Soneto amoroso”, Francisco de Quevedo no solo coincide en valorar el punto de vista espiritual y/o emocional que provoca el enamoramiento, sino en escribir para convencer sobre lo bueno y lo malo del amor utilizando, para ello, el entendimiento. “Es hielo abrasador”, puntualiza en la primera estrofa, “es fuego helado”, matiza seguidamente, “es herida que duele y no se siente”, lamenta, “es un soñado bien, un mal presente”, pronuncia con extrañeza, “es un breve descanso muy cansado”, determina finalmente.

Esta especie de coexistencia entre pensamiento y pasión que, en algunos casos, desemboca incluso en un dimorfismo emocional capaz de cuestionar lo incuestionable, ocasiona que la poesía metafísica, por muy diferenciados y contradictorios que parezcan los elementos que la integran, logre conectar lo abstracto con lo concreto, lo remoto con lo cercano, lo difícil con lo trivial... La utilidad que Platón entiende como provecho moral se concibe en las citadas composiciones de John Donne como un conjunto de materias cuya experimentación ayuda a crear una percepción más o menos realista de ellas en el hombre. La estética del arte, en este caso, la narración poética, tal y como la concibe Sócrates en Diálogos de Platón, debe participar en la creación de un estado perfecto, justo y veraz en el ámbito de la aprehensión de las cosas alrededor. Dicha apreciación, proviene, unas veces, del mundo de las ideas y, otras, de su propia representación. “Es cierto, es ya de día”, advierte de manera rutinaria el amante insatisfecho que protagoniza el discurso del poema titulado “A romper el día”, ”¿y a nosotros / qué nos importa? ¿Piensas levantarte / de nuestra cama? ¿Por qué?, ¿porque hay luz? / ¿Nos acostamos porque anochecía?”, cuestiona de facto. “El amor que aquí nos trajo a pesar de la noche, / debiera mantenernos juntos pese al día”.

A pesar de pertenecer a un período ya muy lejano, la literatura de John Donne invita, cuatrocientos cincuenta años después de su nacimiento, a reflexionar no solo sobre las contradicciones del amor, sino, tal y como suspira en Devociones y duelo por la muerte, en el ocaso de la vida, en el final de toda costumbre, en la expiración del aliento… como si todo fuera a ocurrir, o no, al mismo tiempo: “por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”.