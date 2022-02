Sanremo paraliza Italia y manda a Mahmood y Blanco a Eurovisión

La canción 'Brividi' (Escalofríos) de Mahmood y Blanco, una balada más grande que la vida y con tramos rapeados que celebra el amor en todas sus combinaciones y expresiones, ha ganado en la madrugada de este domingo el festival de la canción de Sanremo. De esta manera el artista italiano de padre egipcio Mahmood, que ya en 2019 quedó segundo en Eurovisión con 'Soldi', volverá a representar a Italia en el concurso musical europeo. Un logro al que los dos jóvenes cantantes llegan después de haber despuntado en una edición particularmente exitosa de Sanremo, la número 72, que este año batió récord de audiencia, con 11,3 millones de espectadores -muchos de ellos, jóvenes- en la gala final, y una cuota de pantalla del 60,5%, la más alta desde 1995.

Mahmood, de 29 años, y Blanco, de 18, cuya canción ya toda la semana había arrasado como primera en las listas de las más populares y que finalmente consiguió el 51,8% de los votos en la última noche, lograron imponerse sobre los veteranos Elisa, que se posicionó segunda (26,3%) con 'O forte sei tu', y Gianni Morandi (21,9%), que quedó tercero con 'Apri tutte le porte'. Una victoria, la de los dos jóvenes artistas, que también ha sido interpretada como "un signo de renovación" ante la generación más veterana, como ha opinado Pietro Raffa, experto en nuevas tendencias.

Lo cierto es que, aunque hubo momentos rancios como suele acontecer cada año, el festival de Sanremo de 2022 no ha sido el habitual certamen musical de música popular italiana, sino la edición de la generación Z, la posterior a la de los millenials. En directo televisivo y a través de las redes sociales -entre ellas, Tik Tok-, estos jóvenes han asistido masivamente a monólogos contra la homofobia, canciones sobre las injusticias que sufren los migrantes, metáforas sobre los amores tóxicos y melodías con reivindicaciones feministas y LGBTI, sin que faltara la mención a las transformaciones que trajo la pandemia. De ahí que el festival acabara siendo asunto jugoso también para las tertulias televisivas.

Decepción española

Los géneros musicales también han estado en línea con los tiempos salvajes y globalizados que vivimos. Han predominado el hip hop, las músicas urbanas y el indie, aunque la generación de cantantes más mayor, no ha renunciado a las composiciones musicales más tradicionales.

Por su parte, la española Ana Mena, también participante, decepcionó. En su primera aparición, el martes, la cantante de Estepona quedó última con su canción con toques latinos 'Duecentomila ore', y la mala racha continuó. El jueves, día de su segunda actuación, ya acompañada por acusaciones de plagio -por supuestas similitudes con una canción de una conocida cantautora italiana-, tampoco logró despuntar, y con ello se esfumó el sueño de competir en Eurovisión. Por el contrario, ese día, la atención estuvo centrada en la aparición de Drusilla Foer, una travesti que co-presentó el festival en la tercera noche.

Emocionado

Asunto aparte ha sido, en cambio, la aparición de los Maneskin, el cuarteto cuyo salto a los circuitos internacionales -la victoria de Eurovisión, antes del desembarco en Estados Unidos- empezó precisamente con su triunfo en el festival de Sanremo de 2021. Damiano, el cantante, que apareció con un 'plug' anal colgado del cinturón, se largó a llorar, conmovido por el regreso al escenario que primero lo celebró.

El certamen también sirvió para ceder el testigo a Eurovisión, que este año se celebrará en Turín hasta el 14 de mayo y que, como se anunció en Sanremo, tendrá como presentadores al italiano Alessandro Cattelan y a los más conocidos Laura Pausini y Mika, ambos muy populares en Europa. Allí estarán también Mahmood y Blanco.

Siete países

Con Italia, son siete los países que ya han elegido a su representante en Eurovisión: Albania ('Sekret', de Ronela Hajati), Bulgaria ('Intention', de Intelligent Music Project), España ('SloMo', de Chanel), Moldavia ('Trenuletul', de Zdob și Zdub & Frații Advahov), Montenegro ('Breathe (Unforgivable', de Vladana Vučinić) y República Checa ('Lights off', de We Are Domi)