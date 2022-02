Isabel Torres ya es un icono inmortal

El peor de los presagios se cumplió. Este viernes la mágica luz de Isabel Torres, actriz grancanaria de 52 años y conocida internacionalmente por su papel de la icónica Cristina Ortiz, en la serie Veneno de Los Javis, se apagaba definitivamente llenando de oscuridad y desconsuelo a quienes tuvieron el placer de cruzarse por su camino. Su cuerpo está siendo velado en el Tanatorio de Las Torres donde será incinerado en la tarde de este sábado.

Un trágico desenlace que no por estar previsto ha sido menos doloroso e impactante. La noticia de su fallecimiento fue seguida por un aluvión de mensajes de cariño, apoyo y solidaridad con sus allegados, continuando el tsunami de afecto demostrado desde que la intérprete comunicó públicamente que le quedaban dos meses de vida debido al cáncer de pulmón que padecía.

Fue durante el rodaje de la serie Veneno cuando le diagnosticaron la enfermedad y que no le impidió volcarse por completo en la ya por derecho icónica serie mundial.

A finales del pasado mes de noviembre apareció por última vez en la televisión para contar de primera mano, con la voz quebrada y los ojos empañados por las lágrimas su situación.

Hacía unas semanas que no quería recibir visitas y que tardaba en responder a los mensajes instantáneos. Pero fue desde el pasado lunes cuando su estado de salud había empeorado considerablemente y sus más allegados ya temían este fatal desenlace.

«Las últimas semanas y días fueron muy duros y no se podía hacer nada. Al menos ya descansa», explicó emocionado Roberto Herrera, conocido presentador y amigo de Torres desde la adolescencia.

A él, la noticia de su fallecimiento le llegó durante su matutino paseo por Las Canteras, justo cuando pasaba cerca de la casa de uno de los familiares de la artista. «Nos conocíamos desde los 16 años, toda una vida. Era un auténtico torbellino, vivió a su manera y con eso me quiero quedar. Es triste que todo lo que quiso y por lo que luchó le llegará al final de su vida. Dar vida a La Veneno fue para ella un auténtico regalo y consiguió alcanzar lo que siempre había soñado», explica Herrera.

Anécdotas y recuerdos

Con la confirmación del peor desenlace, sus más allegados rememoran los momentos más divertidos, dulces y auténticos que pasaron con la actriz. Su amigo Andony Artiles, también maquillador de Torres, no puede contener las lágrimas al recordarla.

«Venía a menudo a mi casa, conmigo y con mi chico, a disfrutar del fin de semana. Solía venir con una bolsa enorme de ropa para que la maquillase y peinase y hacerse una sesión de fotos. Era algo mágico porque durante ese rato se olvidaba de los dolores y de lo que estaba pasando. Le encantaba subir las fotos a Instagram por sus seguidores. Su mente iba más allá y conseguía desconectar», explica el joven.

La última noche que se vieron ambos disfrutaron del último capítulo de Veneno, la serie que llevó a Isabel al estrellato absoluto. «Fue el regalo que me dio la vida, poder conocerla y disfrutar de su compañía. Tenía muchas ganas de vivir, estaba aferrada a la vida. Teníamos un proyecto para una revista, pero sabíamos que no iba a llegar a tiempo», añade.

Antes de despedirse Isabel le dio uno de los mejores consejos que le han dado a este joven y le hizo un regalo que no olvidará.

«A mi me encanta los zapatos de tacón. Isabel me dijo una vez que ella no prestaba sus zapatos de tacón porque son los pasos de su vida y si alguien se los ponía le cortaba el camino. Ella tenía unos Manolo Blahnik que llevó cuando fue nombrada Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria y la última vez que nos vimos me dijo me daría sus manolos para que siguiera su camino», relata emocionado. Una anécdota que da cuenta de los generosa que podía llegar a ser Isabel con la gente a la que quería y apreciaba.

«Era una persona que ayudó a mucha gente. Cuando les escribían madres de menores trans pidiéndole consejo no dudaba en ir a sus casas a ayudarles en lo que podía a través de su testimonio y sus vivencias», relata.

Carla Antonelli, actriz, política y reconocida activista, vio por última vez a Isabel nueve días antes de que explotase el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. «Disfrutamos de un día de playa en Los Cancajos. Ella no se bañó, el agua le pareció muy fría. Pasamos un día divertido junto a Ángela Ponce. Nunca perdió la simpatía, la alegría ni esa vis cómica. Aguantó como Zerolo. Desde hacía un mes ya no me contestaba el teléfono», recuerda Antonelli.

Israel Reyes, director, autor y productor teatral, artífice de la compañía Clapso, recuerda a la perfección la primera vez que vio a Isabel.

«Tendría yo unos 20 años, su familia tenía una tienda de productos de peluquería en la calle Muro, en la capital grancanaria, cuando vi a un bellezón entrando y saliendo del local. Aún recuerdo esa imagen», explica el también director artístico del carnaval de la capital grancanaria.

Años después, le prepararía un monólogo para que debutará en el café teatro que hacían.

Proyectos

Reyes tenía ahora una propuesta vibrante para ella, algo que sabía que le llenaría de felicidad pero que finalmente no pudo hacerse realidad. «Quería que presentará la gala drag queen del carnaval de la capital grancanaria. Se lo propuse el 23 de junio de 2021cuando fue nombrada Hija Predilecta, pero al final el tiempo corrió en nuestra contra», añade.

Este no es el único proyecto que Torres no podrá vivir ni disfrutar. La viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tenían proyectado un mural de Isabel Torres en uno de los muros del antiguo Estadio Insular, en el tramo que da al Paseo de Chil.

«Se lo planteé y se mostró muy agradecida por la iniciativa. Solo pidió que fuese en un lugar que se viera bien y que se hiciera algo bonito. Queríamos destacar su papel como locutora, como comunicadora. Le mandamos el boceto y el texto que irá en la placa y dio su visto bueno. Nos queda la pena de que no lo vea hecho una realidad», afirma Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.

Será un homenaje no solo a la figura de Isabel como actriz sino a su faceta como locutora, presentadora, incansable activista y, sobre todo, mujer orgullosa y visible. «Era de esa gente que va tan de frente y tan segura que es imparable. Siempre con una sonrisa y segura del camino que quiere. Fue la mujer que le dio la real gana de ser», añade Jaén.

A este reconocimiento se suma este año el Can de Gran Canaria de las Artes concedido por el Cabildo de Gran Canaria. Un premio que sin duda lleno de orgullo a la actriz que llevaba por bandera su canariedad.

Éxito internacional

Una oleada de reconocimientos y premios que tuvo su culmen con el Premio Ondas 2020 a la mejor intérprete femenina en ficción nacional por la serie Veneno, sin duda el mayor éxito en la carrera de la actriz y que la convirtió en todo un icono mundial, junto al resto del elenco formado por Jedet, Daniela Santiago y la también canaria Lola Rodríguez.

«Isabel era muy feliz, la serie Veneno fue todo para ella. Luchó muchos años para ser reconocida como actriz y lo logró. La admiraban desde todos los rincones del mundo y referentes del colectivo LGTBI como Rupaul o el elenco de la serie Pose. Ese personaje lo fue todo para ella», explica Artiles.

Este viernes los directores de la serie y sus compañeras de reparto se sumaron a las muestras de dolor por su pérdida. «Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré de menos. Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido», escribió Javier Calvo.

«Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo. En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza y poder. Para siempre te llevo dentro», escribió en Instagram Javier Ambrossi.

«Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero», anotó Jedet.

Pionera

La serie le dio el reconocimiento internacional en su profesión como actriz que siempre buscó y por el que luchó sin descanso, pero Isabel fue mucho más. Locutora, presentadora y activista, deja una huella imborrable en la memoria colectiva de las islas siendo una auténtica pionera que no se amedrentó a la hora de luchar por vivir y ser ella misma.

En 2005 Torres se convertía, no sin una intensa lucha previa, en la primera mujer transexual en presentarse a candidata a reina del carnaval de la capital grancanaria, en representación de Sex Shop Jomatog con la fantasía El secreto de Dulcinea de María del Carmen Hernández. Para dicha ocasión Carla Antonelli ejerció de su madrina. «La conocí en ese momento y la conexión fue inmediata», recuerda la exdiputada socialista.

La que debía ser una noche para el recuerdo terminó entre lágrimas de la protagonista. «Se rompió una de las partes del traje justo antes de salir al escenario. No paraba de llorar, pero finalmente salió. Fue un gran paso que rompió barreras y abrió el paso a otras mujeres trans», recuerda Herrera.

En 1996 fue la primera mujer transexual canaria en poder adecuar su DNI a su identidad de género. Este es, quizás, el papel más importante que jugó Isabel durante su vida y que sin pensarlo ha marcado a generaciones enteras de isleños. Su valentía y el coraje de vivir de verdad, visible, sin filtros y disfrutando de cada una de las metas que fue consiguiendo tras derribar muros y barreras que hasta ese momento parecían infranqueables.