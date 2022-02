El descubrimiento de la muerte

El canon de la elegía viene enmarcado en nuestra literatura por Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, una obra alejada del sensacionalismo cristiano de la Edad Media, donde se integran algunas novedades renacentistas, como la muerte igualadora. En ella Manrique reflexiona bajo un tono existencialista sobre la figura de su padre, ataviada bajo el pronombre «él», convirtiéndola en una muerte representativa y resignada, la del ser cercano, compartida con el lector.

En el caso de la literatura rumana, cuya lírica tarda más tiempo en fraguar, el origen se debe conectar con las leyendas Maese Manole, o Mioriţa, dos historias donde la muerte supone la transformación del cuerpo en edificio o en animal, funcionando así como sacrificio y permanencia. Lo que a la vez logra continuidad y presencia en el pueblo.

No obstante, el género evoluciona en el Romanticismo a través de Mihai Eminescu, y su célebre elegía Oh Mamă, y ya en el siglo XX, con Lucian Blaga, quien también modernizó el género con su Elegie. Ambos textos se sobreponen a la mecánica de aquel ausente «él», transformándolo en un «tú» presencial y latente. Se difumina la muerte, para reconstruir sobre ella un acompañamiento del «más allá».

En Variaciones sobre un tema dado (2021), el último poemario publicado en España por Ana Blandiana, cuya influencia por Eminescu y por Blaga es reconocida, la poeta rumana participa de forma elocuente en la reformulación de este tipo de elegía, en la utilización de «un tema dado». Por ello, acude al género de la despedida para homenajear y conversar desde la distancia con Romulus Rusan, su pareja durante varias décadas, fallecido en 2016.

Al escribir estos poemas en los meses posteriores a la muerte de mi marido, descubrí que todo lo que había conocido sobre ella hasta ese momento eran prejuicios que no se cumplían. Descubrí que no estaba escribiendo sobre una separación, sino sobre la imposibilidad de la separación. El amor y la muerte no se unen, sino que el amor pulveriza los significados de la muerte como desaparición, iluminando otro camino.

Partiendo del concepto inicial de «variaciones», la poeta presenta estructuras breves, en forma de pequeños cantos, anotaciones y pensamientos, sobre una voz poética dual, que por un lado refleja el monólogo de quien habla a solas sobre la pérdida, y también visibiliza el diálogo ininterrumpido con el fallecido:

Siempre

He soñado con estar sola

Porque siempre

Había mucha gente a mi alrededor.

Solo tú eras yo.

Solo tú renunciabas al plural,

Al múltiplo de dos,

Solo tú sabías construir una soledad

En la que cabíamos los dos.

La diversidad de recursos se incrementa con una temática que linda lo meditativo, interrogando el sentido de la vida después de perder una parte de ti. Pero en la cual la partición, o sea la partida del otro, uno de los ejes fundamentales de la composición, se traduce en fractura y en despedida. Es decir, en el cuestionamiento sobre la misma.

En este caso, la dificultad de esta partición viene dada por la concepción unitiva entre la voz poética y el ser perdido. Una conexión que diluye el plural, que ya está presente desde el poemario Octubre, noviembre, diciembre (2017, publicado en Rumanía en 1972) en uno de los textos más hermosos, donde la poeta reivindica su integración con el otro. Veamos un extracto del texto Pareja (Cuplu) de dicho poemario:

Algunos te ven solo a ti,

Otros me ven solo a mí,

Nos superponemos tan perfectamente

Que nadie puede vernos al mismo tiempo

Y nadie se atreve a vivir en el filo

Desde donde se nos ve a ambos

Para entender Variaciones sobre un tema dado, es indispensable partir de esa unión total, que al ser arrancada, o desbancada, impone su desasosiego, su hundimiento. Lo cual desemboca en la vitalidad ineludible de un ser que ya no es estar, pero conserva su presencia. O sea, en la no aceptación del olvido.

Ahora bien, en el caso de Blandiana la novedad reside también en otra reflexión aparentemente diluida en el texto, la de vincular la pérdida con una teorización sobre la comunicación, e incluso la actividad poética, ya sea desde el lenguaje o desde la comprensión. La poeta nos hace testigos de una teoría de la poesía afincada en la elegía, una reflexión sobre el uso del lenguaje, que parte de la incomprensión y reclama su existencia, su necesidad y su trascendencia.

Se escuchan voces amortiguadas por las hojas.

Es maravilloso no entender lo que dicen.

Sólo sé que existen

Y tal vez se comuniquen entre sí,

Mientras mi voz ininteligible

Alegra a los que la escuchan,

Aunque no la entiendan;

Mientras tú mismo, tal vez, hables

Sin que nosotros nos demos cuenta,

Sin esperar que alguien te escuche

En este reino de sonidos paralelos

Y de alegrías que no se necesitan unas a otras

De esta manera, la obra iluminada por un efecto metapoético relacionado con un mensaje entregado a la incertidumbre. Una forma de comprensión de lo inefable que nos sumerge de forma meditativa en un decir de alguien de quien desconocemos si puede comprender lo que dice, pero sintiendo su presencia, su textura. Es decir, un diálogo de silencios que no cesan de comunicarse, donde la poesía es plasmación de ese silencio.

Entre el cuerpo y el espíritu,

Entre el sentido y la palabra que lo esconde,

Existe una gran confusión,

Como si se tratara de un único milagro,

Inseparable,

Cuando el milagro es la separación misma,

El momento en que la carne de la palabra se desprende

De los huesos blancos y secos

Del sentido,

Y descubrimos

Que el alma nos ha unido siempre

Más que la sangre.

Para comprender esto último, al cambiar el concepto de «alma» por el de «lenguaje», en este fragmento, podemos visualizar su propuesta metapoética: en la que el decir se desprende del utillaje físico, para convertirse en una voz que permanece aunque no esté, en un decir trasparente que se ilumina sin brillar.

La muerte se convierte entonces en una eternización del lenguaje, desvinculado y flotante, cuya existencia invisible nos atraviesa, alude a quienes hemos sido y quienes seremos, pero también a quienes no son y siguen siendo.

Visto así, Variaciones sobre un tema dado incentiva la exploración de nuevas órbitas en la elegía, homenajeando todo lo que nos ha permitido crecer a su lado. Ana Blandiana logra trascender «un tema dado», asumiendo un decir sin final que nos recorre y nos estremece, que nos permite coexistir a la persona perdida y redescubrir el sentido de nosotros mismos en nuestro diálogo permanente con quienes ya no están.