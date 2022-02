Yayo Cáceres: «El nacionalismo es mostrar lo que uno trae como información cultural»

¿En qué momento llegó el chamamé a su vida?

Es parte de mi infancia. De hecho, cuando era niño hacía los deberes de la escuela escuchando chamamé. Incluso, casi me llevan al médico porque pensaban que estaba enfermo. Era rarísimo en alguien de mi edad. Forma parte de mi vida, es con lo que me he criado, es la cultura de nuestra región. En el lugar donde nací somos casi más paraguayos que argentinos, culturalmente hablando, y el chamamé es una música con raíces claramente guaraníes.

Parte de sus obras indagan en sus raíces ancestrales, ¿qué ha descubierto?

El chamamé forma parte de la vida cotidiana de la gente de aquí. Hace un año fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. De alguna manera, sirvió para darle la razón a aquellos que tenían hasta que esconderse para escuchar este género porque, frente a las otras músicas foráneas, siempre era el patito feo. Sin embargo, es una música que representa a todo un pueblo, es más, en España los ha grabado Raphael o Julio Igleas.

¿Qué podrá ver el público del Auditorio?

Vamos a hacer un recorrido por toda la memoria del género. Es decir, parte de ella, el total sería muy pretencioso por mi parte. Mostraremos su idiosincrasia, ya que no deja de ser una forma de juglaría herededada, evidentemente, de la cultura española. El chamamé se utilizaba para contar noticias que, originalmente, eran compuestos.

Casi una apuesta pedagógica.

Lo suyo es acompañar al público en el viaje. Lo invitamos a subir al barco, cruzar el puente, y conectar en medio de la extrañeza que siempre produce una música extranjera por estos lares.

El folclore canario comparte ese rasgo juglaresco del que hablaba, como los romances que eran un reflejo de la tradición oral. Al fin y al cabo, la cultura sudamericana y canaria siempre han estado en contacto, ¿cree que será entonces esta audiencia más receptiva?

Yo creo que sí. Es más, yo no viviría en España si no fuera por Canarias. En concreto, si no fuera por el festival de Agüimes, del cual era habitual, ¡hemos amanecido cantando chamamé allí muchas veces! Suelo ir a este pueblo por nostalgia y romanticismo y recorrer este lugar en el que he sido tan feliz del que fuera mi querido Antonio Lozano. Ya hace veinte años de todo esto. De hecho, el chamamé tiene una gran influencia afro, deriva en otros géneros que salen en la misma época como la charanda, el candombé o el rasguido doble, que están en otras rítmicas de cuatro por cuatro mientras que el chamamé es seis por ocho, siempre están tocándose.

Hablaba antes de cantarlo hasta el amanecer, y es que el chamamé pide ser bailado. Es una pena que, debido a las restricciones, los asistentes deban permanecer sentados.

Efectivamente. Es una danza recho, de hecho. La palabra chamamé quiere decir yo y mi alma bajo la lluvia en guaraní debido a que cuando llovía, ellos salían a escuchar la palabra del agua que era como supuestamente los dioses se comunicaban con ellos.

¿Cómo es la mejor forma de conservar este patrimonio? ¿Es mejor la fusión o lo purista?

Una de las maravillas de la globalización es poder acentuar la diferencia. No la diferencia para desencontrarse, si no, como decía Miguel de Unamuno, el mejor espejo es el que es diferente a ti. En ese sentido, lo suyo es recuperar las esencias para saber que hay alguien que viene a mostrarte algo diferente a lo que tienes. Ser modernos es ir hacia atrás, digo desde hace tiempo.

¿Cómo vive a caballo entre los dos continentes?

Lo llevo bien, en tanto en cuanto sé que la cultura, las raíces, que se tiene son más grandes que uno. Para mí, los nacionalismos hacen un flaco favor a todo, inclusive a la conservación de estas raíces. Cuando uno piensa que el nacionalismo pasa por plantar una bandera me parece que nos equivocamos. El nacionalismo es mostrar lo que uno trae como información cultural. De hecho, una de las grandes maneras que tiene la cultura es la forma de hablar. Yo me doy cuenta de que ustedes son canarios, de los peninsulares, incluso la pronunciación entre los porteños y nosotros. Rescatar esto es una forma que la cultura salga a flote. En el fondo, el arte es una cuestión de formas, no de fondo.

Juan Diego Botto firmó el prólogo de uno de sus libros. ¿Ha podido ver la obra Una noche sin luna?

Todavía no. Es una deuda que tengo con Juan, pero es un actor estupendo y no tengo duda de que es un gran espectáculo. Comprometido, además. Será una maravilla lo que está haciendo.

Dentro de poco se habla de aprobar, por fin, el Estatuto del Artista en España. ¿Qué opina al respecto?

Mi opinión es que la cultura es una cuestión de estado. Sería alucinante caminar por la peatonal de Las Palmas de Gran Canaria y entrar en cualquier tienda y escuchar música canaria, no que parezca que puedes estar en Los Ángeles. El conocimiento es la gran materia prima de los pueblos y, en este sentido, la ocupación de los gobiernos tiene que ser un rescate de la cultura feroz.