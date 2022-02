La autora de Nada, Carmen Laforet, será este año nombrada Hija Adoptiva de Gran Canaria. Ocasión especial a la que se le añade que hoy, 17 de febrero, el escritor e hijo de Laforet, Agustín Cerezales, ofrecerá en la Casa-Museo Pérez Galdós, una conferencia en la que abordará la intensa relación de admiración que su madre profesaba por el novelista grancanario.

Agustín Cerezales Laforet publicó en 2021 El libro de Carmen Laforet. Vista por sí misma, una intensa labor de investigación en el archivo personal de su madre. Si Laforet fue autora del libro que en 1945 modificaría el panorama de las letras españolas de posguerra, Galdós, con su rico universo literario transformaría igualmente los cimientos de la pacata sociedad española de finales del siglo XIX. El hijo de la escritora considera que «Galdós para ella era una especie de abuelo espiritual que le acompañó durante toda su vida. Incluso en su vejez, al final Galdós era lo único que leía», señala.

La infancia y adolescencia de Laforet en la Isla fueron claves para su desarrollo como autora

La familia Cerezales Laforet sigue hoy en día muy vinculada a Canarias. Más allá del hecho de que su primo, Juan José Laforet, sea cronista oficial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Cerezales reconoce sentir muy enraizados los lazos con su familia de la capital grancanaria. Sin embargo, sí revela que, cuando Carmen Laforet abandona las islas, a los 18 años, para ir a Barcelona, en 1939, regresó una sola vez más, con una visita en 1950. «Ella decía que tenía el recuerdo prístino de los paraísos de su niñez y que no quería mezclarlo con cosas nuevas», añade. «Hay un detalle que me conmueve mucho, que es cuando habla que sus muñecas favoritas eran las piedras de la playa, que las envolvía en una gamuza que le robaba a su madre. Años después en La insolación, vuelve a aparecer una niña en la playa, y luego en su novela póstuma, Al volver la esquina. El personaje de la niña aparece poco, pero tiene mucha importancia», prosigue.

Carmen Laforet siempre guardó una estrecha relación con su hermano y con María Dolores de la Fe, que fue su amiga desde la adolescencia hasta la vejez.

De esa playa de La Laja, cuya arena negra fue testigo de la infancia, escribió Laforet «que pegaba la nariz a la superficie del agua para vislumbrar la vida misteriosa de las plantas acuáticas. A veces me he preguntado si mi vida no hubiera sido distinta de no haber sentido este peso de las piedras de la marea entre mis brazos cuando niña», escribió en un artículo publicado en el periódico ABC en 1972. En la Caldera de Bandama, en donde su padre, el arquitecto Eduardo Laforet Altolaguirre, construyó varias viviendas residenciales, se sitúa la acción de su novela La Isla y Los Demonios, escrita en 1952. En ella daba un paso atrás en el tiempo: «El sol, camino del Oeste, enrojece el Atlántico detrás de la Cumbre, y se va a hundir más allá de las montañas de la isla de Tenerife, convertidas en humo por la distancia», escribe.

Ganar el premio Nadal a los 23 años siendo mujer en la España de 1945 y revolucionar la literatura nacional es definitivamente romper techos de cristal y roles sociales. Pero, ¿se puede definir a Carmen Laforet como una activista del feminismo? «Ella decía que no era su intención, pero una persona que se plantea el problema de la libertad, observa a la sociedad y analiza cómo funciona, es evidente que es feminista, no hace falta serlo teóricamente, pero también es verdad que si el sexo discriminado hubiera sido el varón, habría sido masculinista”.

«El fin de su obra era transmitir aquello que veía, por dentro y por fuera. Reflejaba lo que percibía con fidelidad»

Carmen Laforet luchaba por la la libertad y la dignidad de todos, «pero no se planteaba su obra como un alegato», afirma. «Quería que el fin de su obra fuera transmitir aquello que veía, por dentro y por fuera. Su oficio de novelista no consistía en demostrar ninguna tesis, sino simplemente reflejar con veracidad y fidelidad lo que percibía. Visto de esta manera, su obra es claramente feminista, no podría ser de otra forma, aunque su propósito no fuera justiciero».

Agustín Cerezales, el último de los cinco hijos de la autora, contempla en la imagen superior material del archivo perteneciente a la autora de Nada, una labor que le ha llevado a publicar varias revisiones de la vida y obra de su madre. |