Dolores Corbella, primera canaria en la Real Academia Española

A la tercera fue la vencida. Aunque ella nunca lo vio como una competición, la filóloga Dolores Corbella Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 1959) ocupará la silla d de la Real Academia Española. Hace casi tres años su candidatura fue propuesta para el sillón M de la RAE, en la que finalmente se grabó el nombre del dramaturgo Juan Mayorga, y en 2021 optó a sentarse en la i, que había quedado vacante tras la muerte de Margarita Salas (1938-2019). Entonces la votación se inclinó en favor de Paloma Díaz-Mas (Madrid, 1954). Hace tan solo siete semanas volvieron a dar su nombre, esta vez sin adversario, y la Premio Canarias de Investigación 2021 se lo pensó. «Está claro que existía un interés por concederme este privilegio, pero soy una mujer que prefiere estar en un plano algo más discreto», comentó tras conocer la noticia de que será la primera canaria con asiento propio en Madrid. «Estoy emocionada por esta conquista, por los años de trabajo, por todos los compañeros que han estado a mi lado en el campo de la investigación», enumera una experta en lexicografía diferencial que ayer tomó el testigo del lanzaroteño Blas Cabrera y Felipe (1878-1945), el último canario al que la Real Academia Española concedió este honor (1936).

Otros canarios con asiento

Antes que el físico conejero, en la RAE tuvieron silla los hermanos portuenses Juan de Iriarte (1702-1771) y Bernardo de Iriarte (1735-1814) y Benito Pérez Galdós (1843-1920). Catedrática de Filología Románica de la Universidad de ULL, Dolores Corbella se convierte en el primer canario no residente en la capital de España que tiene letra y silla en la RAE. «Viajo con frecuencia a Madrid y participo en reuniones de trabajo en la RAE, pero esto me va a obligar a pasar algo más de tiempo allí... El nombramiento llega en un momento en el que tengo varios frentes abiertos, aunque es un reto importante que he querido añadir a mi trayectoria profesional», declaró casi al mismo tiempo que Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, le expresaba su felicitación a través de un tuit: «Enhorabuena a Dolores Corbella. Es Premio Canarias de Investigación 2021 y referente en el estudio de la variedad lingüistica canaria», escribió el socialista en la primera parte de un mensaje que acompañó con «y hoy me alegra especialmente su elección como académica de la RAE».

Un aplauso precede el comentario que la Universidad de La Laguna publicó en Twitter para explicar la alegría por esta designación: «la filóloga de la #ULL Dolores Corbella, elegida para ocupar la silla d de la RAE». Y es que la filóloga tinerfeña, madre de dos hijas, trabaja en la Universidad de La Laguna desde los 22 años y en ella ha desarrollado una laboriosa misión junto a Cristóbal Corrales, catedrático emérito de Lengua Española, en el desarrollo de la lexicografía diferencial. «En este reconocimiento están todos los años de investigación que he compartido con él y otros compañeros de departamento», agradeció a media tarde de ayer con una voz que destilaba emoción. «Todas las personas tenemos ese momento en la vida en el que parece que va a suceder algo extraordinario... En mi caso han insistido en tres ocasiones y solo me queda responder con trabajo a la confianza que han depositado en mí. Insisto, esto puede parecer una conquista personal pero es algo por lo que han luchado muchas personas».

El jurista Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), fue el encargado de anunciar la mayoría obtenida por Dolores Corbella Díaz, que le permitirá ocupar la silla i que dejó vacante el también filólogo Francisco Rodríguez Adrados (1922-2020). La candidatura de la canaria, que fue respaldada por Emilio Lledó, José Antonio Pascual y Carmen Riera, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de enero. En el caso de Lledó, catedrático de Filosofía de la Universidad de La Laguna entre 1964 y 1967, ya dio su apoyo a la santacrucera cuando esta aspiró a la silla i en 2021. Los otros dos «aliados» de Corbella Díaz fueron José Manuel Blecua Perdices y Pedro Álvarez de Miranda. El último, curiosamente, sí que formaba parte de la terna que impulsó su candidatura en 2019: la asturiana Margarita Salas, también con un exitoso pasado ligado a la historia de la ULL, apostó por dar a la investigadora canaria un rol más relevante en la RAE. «Hace tiempo que trabajamos en silencio analizando las palabras», ha explicado Corbella Díaz en relación a un «léxico canario diferencial que analiza la historia de una palabra desde su origen hasta la actualidad».

La mayor de cinco hermanos [cuatro chicas y un chico] es coordinadora del grupo de investigación LexHis [Lexicografía e Historia], está dentro de los consejos editoriales y científicos de varias revistas y publicaciones especializadas y, entre otros reconocimientos, tiene el premio de investigación Canarias América de la Casa de Colón (2011). Miembro de honor del Instituto de Estudios Canarios, la RAE distinguió sus conocimientos hace algo más de una década con la concesión del Premio de Investigación Filológica. «Esta es una responsabilidad que añado a mi vida con mucha ilusión y orgullo», subrayó la académica.