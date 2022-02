Preservativos, religión y mierda

Tres artistas canarios con muchas ganas de atraer al público y encantados y agradecidos con los responsables del Centro de Arte La Regenta de poder exponer su obra, José Luis Luzardo, Raquel Ponce y Gregorio Viera abren dos exposiciones diferentes con el eje común de que los visitantes saquen sus propias conclusiones de toda una trayectoria y que se sorprendan y participen de su trabajo artístico.

Luzardo: «Tengo la sensación que vivimos un auténtico círculo, donde todos los temas se repiten»

Mierda de artistas, el título de la exposición de Ponce y Viera ya es un buen reclamo para entrar en una sala donde se colocan en las paredes y “se oyen cosas” cuando se admira los desechos de otros artistas y se abre el debate de qué hacer con esos elementos.

Raquel Ponce y Gregorio Viera tomaron el nombre de la célebre y polémica obra de Piero Manzoni, Mierda de artista para bautizar este proyecto que expone los trabajos desechados, que realizaron otros artistas y entre los que encontramos pinturas, dibujos, esculturas, apuntes y desechos digitales como vídeos o archivos sonoros. Los autores explican que este trabajo se compone de tres elementos: el proceso de selección de las obras desechadas, en el que acudían a los estudios de los artistas y les preguntaban por la obra no seleccionada, la intervención sobre las piezas y su disposición en sala.

En el caso de José Luis Luzardo, a través de una exposición multidisciplinar, el artista ahonda en temáticas sobre la tierra, el cosmos, la religión y sus tabúes, la sexualidad y el erotismo, la enfermedad, la muerte y una suerte de nueva especie humanoide, que con mucho sarcasmo denomina Homo digitalis, producto de nuestras sociedades contemporánea de vidas tecnologizadas y comunicación digitalizada.

«Me gusta siempre quedarme con lo último», explica Luzardo, «porque las obras, que algunas de las que están aquí tienen 30 años, se van actualizando porque volvemos a tener pandemia, primero era el VIH y ahora el Covid; tengo la sensación que vivimos un auténtico círculo, donde todos los temas se repiten y la vida es bastante previsible».

Significativas son sus obras con preservativos como en La Última partida 1968, un juego de ajedrez en el que todas las figuras están modeladas a partir de un pene, rindiendo homenaje a Marcel Duchamp. La obra pide a gritos ser activada. «Pero si hay una figura que Luzardo reivindica como paternal, es la de Juan Hidalgo», explica el comisario de esta exposición, Mano Azul, La mano de Juan que es una interacción sobre esa otra obra de Juan Hidalgo, La mano lituana.

En otro de los muros de La Regenta, este artista ha colgado la serie de Calaveras, integrada por 15 lienzos, donde José Luis Luzardo presenta la máscara mortuoria/retrato de otros 14 artistas, en el primero se incluye a sí mismo. Como un singular Museo de la Fama, vuelve a representar a Juan Hidalgo, para quien reserva un halo con el color favorito del fundador de ZAJ.

Desechos

La acción programada por los artistas Raquel Ponce y Gregorio Viera ha sido pensada para que el espectador de la exposición «se haga preguntas del tipo de dónde terminan los restos de las obras de arte de los artistas que no son usadas, vale la pena conservarlas, porque nosotros nos hemos topado con autores que, a pesar de reconocer que no van a usar para nada determinados elementos, no los quieren donar. Cada uno tiene un pensamiento que nosotros queremos exponer aquí y abrir un diálogo con los espectadores», explica Raquel Ponce.

Su compañero en esta iniciativa, Gregorio Viera, es un artista visual y performer que se ha formado y trabaja en arte y diseño; sus trabajos artísticos, esencialmente se desarrollan dentro de los terrenos del vídeo y el arte performativa y de acción, realizando ocasionalmente trabajos dentro de otras facetas como o el dibujo y artes digitales. A la exposición de José Luis Luzardo se le suma el catálogo, con la participación de los comisarios Álvaro Rodríguez Fominaya y Margarita Aizpuru y la artista visual, Macarena Nieves, quienes analizan el trabajo de este artista.

Raquel Ponce: «Cada uno tiene un pensamiento que nosotros queremos exponer aquí»

Fueron las primeras exposiciones de más de una treintena, en este largo período de tiempo, entre individuales y junto a otros artistas, que le han catalogado como uno de los creadores isleños más activos. Los tres artistas se mostraron encantados de poder estrenar unas instalaciones recién renovadas y preparadas.