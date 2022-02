El amor y la palabra

«…Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo tanto las palabras… Todo está en la palabra…Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, Son antiquísimas y recientísimas… Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos…»

En su obra «Confieso que he vivido» Pablo Neruda recoge un hermoso canto a la palabra, que no me resisto a mencionar en la evocación de dos amigos lingüistas, recientemente desaparecidos. Con la muerte de Clara Eugenia Hernández Cabrera esta misma semana, se cierra una biografía muy singular en el ámbito académico de nuestras islas. Su marido, José Antonio Samper Padilla, falleció hace poco más de un año. Dos caras de una misma moneda, tal y como nos explicaron para comprender la relación indisoluble entre expresión y contenido de las palabras.

Samper fue nuestro compañero en la etapa del bachillerato en el instituto Pérez Galdós, en la década de 1960, y ambos, nuestros amigos desde los comienzos de los estudios universitarios en La Laguna. Con Clara Eugenia compartimos los cinco cursos de la carrera en un aula con alegres y estudiosos compañeros, que nos formamos en el sabio cobijo de los profesores Hernández Perera, Álvarez Delgado, Rafael Muñoz; y en el novedoso estructuralismo y la crítica literaria con Gregorio Salvador, Ramón Trujillo, Pilar Palomo, Sebastián de la Nuez, Luis Alemany, Ventura Doreste…

La palabra era nuestra pasión. Sin embargo, en el caso de Clara y Samper la hondura del alma de las lexías se convirtió en disciplina y en constante búsqueda de caminos indagatorios. Tras la etapa lagunera, y ya asentados de vuelta aquí en nuestra ciudad, creamos el «Seminario de profesores de Lengua», más allá del horario laboral en los institutos. Primero, nos reuníamos en el Colegio de Licenciados y luego en la sede de la Casa Museo Pérez Galdós. Francisco Tarajano ideó la elaboración de un «Cuaderno de Sintaxis» para mejor afrontar el temario impuesto para el curso preuniversitario. Todo muy ortodoxo, sin resquicio a la innovación. No obstante, al finalizar un Congreso de Lengua española celebrado en la Casa de Colón, donde recalaban las primeras figuras de la investigación filológica del hispanismo, emergió ante nosotros la figura de Humberto López Morales, quien había explorado el campo de la Sociolingüística. Todos nos quedamos extasiados ante tamaño profesor y la temática práctica, a pie de hablante que desarrollaba. El matrimonio de filólogos no dudó en seguir sus pasos e investigar en una nueva línea inédita en nuestro ámbito. Clara y Samper ambicionaban ser profesores en la recién creada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y trabajaron con tesón las respectivas tesis doctorales. La palabra en toda su esencia siempre estaba sobre su mesa de trabajo, bien en la vertiente fonética o bien en los campos de la morfosintaxis y la dialectología.

Luego, llegaron los progresivos escalones que propiciaban los congresos interuniversitarios, tanto en universidades españolas como suramericanas. Y más recientemente, arrimando el hombro para la creación de la Academia Canaria de la Lengua de cuyo patronato Samper fue secretario, llegando a ocupar la presidencia.

Toda investigación rigurosa es ardua y tiene que estar impregnada de una vocación sin límites. En el caso de Clara Eugenia, su primer mentor fue su propio padre, Francisco Hernández Monzón, inspector de Enseñanza Primaria, enamorado de su profesión y protector de sus maestros, dispersos por los campos de la Isla, y que siempre tenía un libro en sus manos. Samper y Clara estaban infundados de un sólido humanismo cristiano, sin dejar de lado los valores que se aprenden en el seno de la familia. Todo se traduce luego en una bonhomía y en una cordialidad en el trato interpersonal que alcanza el rango de señorío. Los alumnos de la Facultad de filología española de la ULPGC no dejan de reconocer esta cualidad que en los tiempos actuales pesa como un déficit en los entornos de las relaciones humanas.

El inesperado desenlace de nuestra amiga Clara Eugenia deja a sus amigos de aquí, en Las Palmas, y de allá, en La Laguna, sumidos en los interrogantes que sólo tienen explicación en el soneto de Francisco de Quevedo «Amor constante, más allá de la muerte», que culmina con uno de los versos cumbre de nuestra literatura: «su cuerpo dejará…serán ceniza, mas tendrá sentido; polvo serán, mas polvo enamorado».