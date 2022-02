El tercer álbum suele ser el de la consolidación. El momento en el que muchas bandas o artistas alcanzan el máximo de creatividad y prestigio. Said Muti lo sabe y quizás por eso haya escogido el escenario del teatro Guiniguada para presentar los nuevos temas de su próximo y tercer largo que se publicará en el último trimestre de este 2022. Un concierto que tendrá lugar este sábado, 26 de febrero, a las 20.00 horas, durante el cual el músico nacido en Jordania, sorprenderá a sus seguidores con títulos como Criminales del sueño que probablemente dará nombre al disco; La incógnita o Los abrazos furtivos, que titula a la gira. Canciones, en definitiva, concebidas en una época de pandemia en la que «tenías que abrasarte furtivamente con tus seres queridos», aclara el músico, cuya experiencia naturalmente inunda esas letras.

Acompañado sobre el escenario únicamente por el pianista Javier Auserón, Muti aclara que dicho trabajo se ha retrasado por los motivos ya conocidos «y me he arriesgado a hacerlo en acústico», ya que «le hemos dado una vuelta a este tipo de conciertos para que sea más dinámico de lo normal».

El cantante y guitarrista describe su carrera como una evolución coherente. Así, el EP Corazón y ceniceros, fue una carta de presentación, «una prueba, un experimentar el sonido que me gustaba ya que tiene tinte muy amateur». El primer disco largo, de 2016, titulado De tripas rock and roll, lo define como «el greatest hits, donde acumulas todo lo que llevas trabajando desde hace tiempo y hay un sonido eléctrico, rabioso, que corresponde a una época vital». Para el segundo Habitación 828, «cambiamos de productor, y quizás se deba a un sonido más orgánico, más natural, más reposado, con unas canciones más contundentes en el sentido del peso y el sentido de la canción y la lírica».

Y ahora, el tercero, será «caminar hacia otro sonido pero respetando los patrones en los que me he movido, tratando de innovar e intentar que las canciones vayan a otro lado». Son cambios que a priori pueden parecer pequeños, «pero en el contexto del disco son importantes. Es trabajar con más certezas porque ahora certezas no hay muchas», aclara, «pero cada disco cierra una etapa y abre otra».

Para Muti «lo importante en esta profesión es tener un sonido reconocible, que cuando alguien escuche algo sepa de quién es y eso es algo muy complejo que los artistas nos esforzamos en buscar fuera en sonoridades muy diferentes y a veces hasta contraproducentes. A mí me gusta que la identidad esté en la voz, pero también en la sonoridad y en la lírica de las canciones», asegura.

Sus ídolos fueron Neil Young, Beatles, Stones, Dylan, Faces o The Black Crowes, «en esa actitud rompedora». Pero a nivel de entender la canción «para mí fue importantísimo Silvio Rodríguez, y creo que el rock ha sido bastante maleducado con el bolero y el tango, géneros que nos toca de cerca, pero tienen un nivel muy potente». El concierto de Elton John fue un momento de inflexión en su carrera. «Fue entender la generosidad de un tipo consagradísimo, con más de 50 años de carrera, que no deja de tener la vista atenta a lo que sucede alrededor y da posibilidades a artistas emergentes para que entren a su show y conozcan a su público». Ahora quedan pendientes sus giras por la Península y México que fueron canceladas por el Covid. «Hay que tener paciencia porque ha sido volver a la casilla de salida», aclara.