La gira del 75º aniversario de Víctor Manuel recala en Canarias

El Festival Mar Abierto 2022 incorpora a la programación de su décimo sexta edición la gira del 75º aniversario de Víctor Manuel en los escenarios en la programación de 2022. El cantante y compositor asturiano celebra su cumpleaños al abrigo de una extensa gira por toda España y Latinoamérica, que incluye una parada en Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 30 de octubre, en el Auditorio Alfredo Kraus.

Tras varios años sin poder salir de gira y numerosas cancelaciones de la última gira El gusto es mío, el célebre cantautor se suma a un cartel encabezado por las cantantes Dulce Pontes y Ainhoa Arteta, cuyas entradas se encuentran a la venta en la web del propio auditorio, www.auditorioalfradokraus.es , y en la del festival: www.festivalmarabierto.com.

Víctor Manuel celebrará su 75 cumpleaños como mejor sabe: encima del escenario «que lo cura todo», y reviviendo en cada ciudad que visite una Vida entre canciones. «No hay nada mejor que escribir una canción y que alguien quiera escucharla, así que ahí nos vamos a encontrar, en la carretera», manifiesta. Como adelanta uno de los cantantes españoles más reconocidos en el mundo, sonaran sus grandes canciones por toda España y Latinoamérica, con himnos como El Abuelo Víctor, Quiero abrazarte tanto, Soy un corazón tendido al sol o Asturias.

En palabras del propio artista, asegura que hace «un alto en el camino pero sigo». «Me han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero gracias por recordármelo y traer a mi memoria aquel adolescente que escuchaba Discomanía en la radio y perseguía los primeros programas musicales en la primera televisión española, para ponerle cara y ojos a lo que había escuchado y ya me gustaban». En este sentido, destaca a su tío Quico, que «me regaló unas navidades mi primera guitarra y sus primeras notas me sugerían melodías que no estaban escritas en ningún lugar, en cualquier caso, torpes melodías, que trataban de imitar algo que había escuchado previamente». «Y seguí escribiendo porque al tiempo que aprendía, sentía que cada canción era un paso adelante con respecto a la anterior hasta encontrarme un día con la primera canción escrita por mi, que me gustaba, El cobarde, estoy asomándome a 1967. Aquella canción desatascó todo y me enseñó un camino», señala Víctor Manuel.

Tres años habían pasado desde que llegó a Madrid para estudiar piano y canto, aparte de actuar en cuantos programas de radio le hacían sitio y debutar como telonero -no existía esa palabra entonces-, en el viejo Circo Price para celebrar las cien representaciones del espectáculo que ofrecían Marifé de Triana y Antonio Molina.

En ese momento, Víctor Manuel recuerda que «padecía -creo que no se me ha quitado- melancolía asturiana. Una sensación de estar de paso en la gran ciudad y el deseo poderoso de triscar por valles y montañas y volver a jugar al balón en un prado». «Esa melancolía, sin pretenderlo, se transformó en música y, como de un cesto lleno de cerezas del que sacas una y enganchadas van saliendo todas las demás, aparecieron: La romería, El tren de madera, El mendigo, Paxarinos, El portalín de piedra, Planta 14… De aquel primer trabajo aún siguen en mi repertorio las más significativas», puntualiza.

Entonces llegó el éxito con algunas de aquellas canciones que debería poner límites a la melancolía y el siguiente bloque de canciones, alguna todavía anclada en Asturias, como Carmina o María Coraje, tomaban otro vuelo y Quiero abrazarte tanto le abrió caminos anchos por Latinoamérica que no ha dejado de recorrer.

La vida en canciones (El escenario lo cura todo), nombre de la Gira, pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera. De Soy un corazón tendido al sol a La sirena, y del Solo pienso en ti a La madre, Luna, Ay amor, Canción pequeña. Del Cuélebre a Nada sabe tan dulce como su boca, Cruzar los brazos, Allá arriba al Norte o Digo España, y de Danza de San Juan a No seré nunca juguete roto, Quién puso más, Bailarina o Déjame en paz.

El escenario lo cura todo, subtítulo del concierto, «es un verso de No seré nunca juguete roto, que Ana y yo cantamos en Para la ternura siempre hay tiempo (1986)», asevera el propio artista. Efectivamente, «el escenario cura todo menos lo incurable». «Dicho esto y habiendo llegado hasta aquí uno agradecería que suavemente, antes de que hagan más ruido las bisagras, el amado público fuera advirtiéndonos de cuándo debemos irnos a casa, aunque siempre ejerza de juez implacable, cuando pones una entrada a la venta y no la compran… Esa debería ser para cualquiera la señal definitiva», concluye Víctor Manuel.