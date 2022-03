Pasión en estado puro. Esta es la esencia que desprende la cantante lírica Magdalena Padilla que presentará su proyecto más intimista el próximo 18 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. ‘Ellas’ es el nuevo trabajo “repleto de ilusión y mucho esfuerzo” en el que la soprano cambia de registro de forma sorpresiva y ofrece un repertorio trufado de temas icónicos de artistas como Edith Piaf, Luz Casal, Buika, Ana Belén, entre otras. “Estoy cumpliendo un sueño del que no voy a despertar y en el que tengo muy presentes a mis padres, que ya no están con nosotros, y a mis hermanos y amigos que son mi vida. Por supuesto, todo esto no sería posible sin el apoyo de mi productor de Art Bembé, Juanfra Suárez, que supo ver en mí lo que tanto deseaba que los demás vieran.

El repertorio, cuidadosamente seleccionado, forma parte de la memoria musical colectiva y son mujeres que habitan en la vida, personal y profesional, de esta artista que no quiere dejar indiferente al público. “Este proyecto me proporciona la oportunidad de sentirme completamente libre ya que, en el caso de la música clásica, todo está mucho más reglado y no deja tanto espacio a la improvisación”. La propuesta musical en la que junto a esta artista estarán la pianista Andrea Báez y la bajista Gema Barragán, un trío de gran versatilidad, con contrastes y giros adaptados a su estilo y personalidad. “Es el escenario y el repertorio soñado, y creo que llega en mi mejor momento”, reconoce la soprano, que ya tiene en mente futuros proyectos. Este concierto inédito tendrá letras en español, inglés, francés y portugués y en los que la cantante contará su propia historia y la de las intérpretes y creadoras originales. La sonoridad femenina se hará muy presente y mostrará una Magdalena Padilla más renovada y moderna.