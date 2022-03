Dos realidades silenciadas sobre África. La primera relacionada con la historia desconocida de Guinea Ecuatorial y la segunda con la vida de los inmigrantes senegaleses en España. En eso consiste la exposición Cuentos de ida y vuelta, del fotoperiodista Juan Valbuena, que podrá visitarse hasta el 27 de mayo en Casa África, de lunes a viernes, de 8.00 a 18.30 horas. La muestra está compuesta por dos partes.

La primera, titulada Ojos que no ven, corazón que no siente trata de rescatar las imágenes perdidas de la relación entre España y Guinea Ecuatorial, la única colonia española en África subsahariana en una narración cronológica que abarca dos siglos y medio de historia reconstituida a través de un entramado de archivos oficiales y personales, de testimonios, de vivencias y de objetos encontrados, además de trazar un recorrido por la fotografía durante ese periodo. Un relato cruzado que Valbuena convierte en actualidad política y social con su publicación en cinco periódicos.

El visitante podrá descubrir, en la sala principal, todas las páginas de esos diarios que el autor ha elaborado minuciosamente para representar esta historia silenciada sobre la excolonia española dando voz a guineanos que vivieron en el país durante la época de la colonia, en la época actual, o a los guineanos que viven actualmente en España. Dicha muestra está dividida en cinco etapas históricas que se completan con un montaje audiovisual a modo de la cadena CNN con una infografía incluida que muestra informativamente cómo es la historial entre los dos países.

La segunda, Salitre, aborda el fenómenos de los llamados pisos pateras y la exposición toma el nombre de la calle del barrio de Lavapiés en donde viven hacinados los inmigrantes. Por eso doce senegaleses cuenten su vida y su historia en un libro. Al establecer esta colaboración, el autor invita a la lectura de historias subjetivas en las que se han desactivado las jerarquías y donde todos ocupan un mismo lugar. Cada uno cuenta sus propia historia que, en la sala, cuelga de cada una de las fotos y se incluyen fotos de los protagonistas relacionados con sus vidas. La muestra se completa con un montaje de fotografías y páginas que han sido sacadas de los libros, además de un vídeo relacionado con la situación de los inmigrantes en España.

Durante la presentación, el director de Casa África, José Segura Clavell, señaló que esta doble muestra es un «proyecto realista» que incluye la historia contada por sus protagonistas y que nace a partir del recuerdo del autor de sus compañeros de Guinea Ecuatorial cuando era estudiante, un país que es «un gran desconocido para los jóvenes españoles».

Seguidamente, la comisaria de la exposición, Sandra Maunac, recordó que ya sea como periodista investigador, editor o catalizador, Valbuena «da voz a los que no la tienen y nos permite, en estos cuentos de ida y vuelta, conocer nuestro pasado y sus pasados para poder construir un mejor presente».

Para ello, en ningún momento los espectadores visitan lugares exóticos o nos adentramos en las aventuras de una isla muy lejana, «sino que cada uno de estos relatos establece una conexión directa y cercana con España y con nuestros vecinos, con nuestros otros, tanto interiores como exteriores».

Finalmente, Juan Valbuena explicó que «ambos proyectos son colectivos aunque los firme yo que en realidad hago de catalizador para que tome forma». Y subrayó que «me preocupo de que la recepción sea nítida y abierta, ya que la visita puede durar 15 minutos o 15 horas». La primera muestra, sobre Guinea, duró diez años, y muestra una información que no se conoce siendo su objetivo fue actuar de manera contraria a lo que ocurre. «Que no se puede hacer prensa en el país, pues nosotros incluimos cinco periódicos, que no se puede hablar, pues aparecen muchas voces». En Salitres, por otro lado, que duró cinco años y que también es colectiva, la estrategia era generar un espacio «que yo decidí que fueran esas 16 páginas en blanco a modo de libro para esas doce personas, darles un espacio que no tenían». Es un proyecto que sigue vigente «porque sigue habiendo gente en esa situación y nos hace reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el otro». Y el propósito superior es el tratamiento individual de cada uno, por lo que cada uno «tiene un cuaderno, un libro, para hablar de su caso y circunstancias».