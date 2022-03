¡Porque Dios es grande!

Esta oración causal se pronuncia a modo de exclamación ante una eventualidad o una situación de dificultad cuyos resultados, a la postre, resultan menos perjudiciales de lo que podrían haber sido, o cuando parecía imposible evitar las fatales consecuencias de una acción temeraria o de un hecho fortuito, se sale indemne de la situación. La frase proverbial bebe directamente de la fuente de inspiración de las grandes religiones «monoteístas». Y prueba de ello son las continuas alusiones a la «grandeza de Dios» en los dos textos principales de estas tres tradiciones (cristianismo, judaísmo e islam).

Así resulta en numerosas loas y versos de varios de los libros del Antiguo Testamento y hasta del propio Corán. [«Porque grande es el poder del Señor» (Sirácida 3,20), «Grande es el Señor que lo ha creado» (Sirácida 43,5), «Porque la gloria del Señor es grande» (Salmo 138), o esta recurrente manifestación de fe entre los fieles musulmanes: Al·lahu-àkbar («Dios es [el] más grande»)]. Si bien los textos del A.T., en origen, no hablan propiamente de monoteísmo, sino de una pluralidad de Elohim (término traducido tradicionalmente por la teología como «Dios», en singular). Esta traslación con valor de «Dios único» es parte del constructo elaborado por la teología sobre un supuesto «monoteísmo» bíblico que, en realidad, nunca existió.

En cualquier caso, esta construcción teológica, que ha calado hasta formar parte del imaginario colectivo, predica del «Dios único» la omnipotencia, entre otras virtudes. Se trata de un atributo definitorio que se puede manifestar trascendiendo a las leyes de la física y a toda lógica humana, alterándolas en cuanto «Ser Supremo» que es «fuente y origen de poder». Se establece así una implícita relación de causalidad entre la «omnipotencia divina» («Dios todopoderoso y eterno») y todo acontecer humano o natural, ya sea trascendente y excepcional, ya trivial y ordinario, que implique consecuencias sobre una situación dada.

Estas cualidades que se reconocen del Todopoderoso justificarían la capacidad de decidir sobre los acontecimientos naturales presentes y futuros y sobre la propia suerte que puedan correr todas sus criaturas, incluidos los hombres. Y ello explicaría tanto el resultado de una desgracia como también un suceso afortunado. De ahí que cuando ocurre una fatalidad o esta es inevitable, se suela recurrir a la sentencia: «Porque Dios lo quiso». Con lo que parece imputarse toda responsabilidad a una pretendida justicia divina con la que nos mostramos condescendientes hasta sentirnos impotentes ante sus dictámenes.

Lo que sirve de justificación frente a lo irremediable o la única explicación ante lo aparentemente inexplicable; o bien cuando se han agotado las rogativas y nuestra suerte queda en manos del Altísimo con un inapelable «si Dios (lo) quiere», que denota resignación ante lo que nos depara el destino; o esta otra locución por la que uno parece abandonarse a la voluntad divina, dejando en manos de la Providencia cualquier «decisión» que nos concierna: «que sea lo que Dios quiera».

Todo este sustrato ideológico permea en nuestras raíces culturales hasta el punto de que sus sedimentos se hacen notar en el refranero popular. Y así se explica el amplio elenco de paremias referidas al «Dios único»: «Dios está en el cielo y ve las trampas», «Dios castiga sin piedra ni palo», «Dios le da sombrero a quien o tiene cabeza» o frases hechas como: «¡Dios nos coja confesados!» o «¡Dios nos libre y guarde!», entre otras muchas.

Pero la expresión «porque Dios es grande» se suele emplear en Canarias a modo de conclusión que trata de explicar cuando se evita in extremis alguna desdicha o cuando, habiendo sucedido un evento negativo, no tiene las nocivas consecuencias que serían esperables. Como cuando alguien evita un accidente milagrosamente o, como se suele decir, «se escapa de milagro» o «se salva de manganilla», y quien presencia los hechos, echándose manos a la cabeza, exclama: «¡Ños, no ocurrió una desgracia porque Dios es grande!».