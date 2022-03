Gregorio Viera y Raquel Ponce: «El apego por nuestros trazos se acentúa al desprenderse»

En uno de los fragmentos de La Gaya Ciencia, Nietzsche dice que «los artistas se pasan la vida glorificando, como que no hacen otra cosa». No parece que la sentencia sea aplicable a los artistas Raquel Ponce y Gregorio Viera, al menos, a juzgar por la exposición Mierda de artistas, de la que son responsables y que puede verse estos días en el Centro de Arte La Regenta, en la capital grancanaria, con desechos de los también artistas Rafael Arocha, Leandro Betancor, Capi Cabrera, Enrique Cárdenes, Sonsoles Company, José A. Fajardo, Carmelo Fernández, Alicia Pardilla y Daniel Rietti.

¿De qué ejercen en esta exposición, de comisarios o de artistas?

De artistas. No somos ni hemos querido ejercer en ninguna ocasión de comisarios. Pero debido a la peculiaridad de este proyecto, trabajamos desde obras (desechadas) generadas por otros artistas. Y para la selección de dichas obras, llevamos a cabo lo que nosotros llamamos un espigado (que no un comisariado), desde el sentido dado por la cineasta francesa Agnès Varda en su película Los espigadores y la espigadora. Hemos visitado los estudios de artistas de diferentes disciplinas para buscar y recolectar de entre su basura, no sólo desechos matéricos, sino también intangibles, para nosotros los más interesantes (desechos conceptuales, ideas descartadas, pensamientos arrojados a la papelera…). A raíz de ahí, intervenimos sobre el conjunto recopilado. Mierda de artistas es el resultado de la experiencia performativa que llevamos a cabo con todos los desechos reunidos el día de la apertura de puertas en La Regenta.

Si lo que muestran es mierda de artistas, ¿es esta una mierda de exposición?

El orden importa. Es una exposición de mierda, que no es lo mismo. De mierda de artistas. Nos explicamos… No hemos querido hablar de arte reciclado o trash art. No es arte de/con/sobre la basura al uso, ni transformación artística de la misma. Tampoco se trata de despojos ni de restos procesuales, sino de aquello que en algún momento pudo haberse convertido en obra artística. Protopiezas que terminaron siendo desestimadas. El contexto del espacio expositivo se convierte aquí en una especie de contenedor o punto limpio de obra artística rechazada. Repetimos, es una exposición de mierda. Para nada una mierda de exposición.

¿Es mejor una mierda de artista que una mierda con pretensiones artísticas hecha por alguien que no es artista?

Ambos nos sentimos muy atraídos por las creaciones que provienen del art brut y sus derivas. La definición acuñada por Dubuffett para el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial, hecho por personas que no se preocupan por exponer o vender sino por el acto creativo en sí. Creo que preferimos hablar de poner en valor si una pieza se ha construido de manera comprometida o no, aunque esta, por las razones que sean, acabe siendo descartada y arrojada a la basura.

Imagino que todos los artistas a los que les hicieron la propuesta no reaccionaron del mismo modo y que algunos, incluso, rehusaron participar. ¿Pueden hablarnos sobre este asunto?

Sí. Lo más rico de las visitas a los estudios y las conversaciones con los artistas fue ir descubriendo la disparidad y diversidad de maneras de entender y abrirse a nuestra invitación. Desde la generosidad más apabullante a creadores que consideraron imposible deshacerse de nada. Algunos artistas padecen (padecemos) un cierto grado de síndrome de Diógenes y el apego por nuestros trazos se acentúa cuando toca enfrentarse al fatídico desenlace de desprenderse de alguna pieza. Hasta los propios motivos del rechazo: pifias, decepciones, fracasos, caducidades, deterioros, errores, accidentes… llegan a generar auténtica devoción por lo creado. A algunos artistas les cuesta incluso vender su obra, por no desprenderse de ella.

¿Qué criterios siguieron para escoger las mierdas de artistas en sus estudios? ¿Actuaron de común acuerdo con ellos o decidieron ustedes solos?

Procurábamos no desvelar nuestras intenciones desde un principio, para no generar una prealerta en el artista que le incitara a tener material ya preparado. Nuestro objetivo era acceder a los estudios, tras citarnos con ellos, y generar la conversación in situ, desde cero. Explicarles sólo allí, en su espacio de creación, nuestra intención de «rebuscar» en su papelera, tanto física como digital o conceptual. Esto se dio mejor en unos casos que otros.

¿Tienen intención de prolongar este proyecto?

Es difícil pero sí, sin un plazo definido. El planteamiento inicial abarca un número de artistas cedentes mayor, que genere una experiencia, tanto de espigado-recolección como intervención performativa posterior, de duración y espacio más extensos. Nos gustaría ampliar también hacia otros contextos territoriales.