Néstor Doreste Padilla: «La mujer está cada vez más presente en mis historias»

Las Palmas de Gran Canaria no guarda casi ningún secreto para él. Después de muchos años como jefe de sección de Servicio de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital grancanaria, Néstor Doreste Padilla, está inmerso en la escritura de su décimo segundo libro, «todavía estoy en los inicios», pero no tiene ningún problema en adelantar el argumento. «Leyendo un periódico», explica, «vi un reportaje de un lugar en Europa, en una ubicación muy escondida, donde sus habitantes tenían sus propias normas».

Esta historia despertó el interés de nuestro autor, «y ahora escribo sobre un grupo de inmigrantes de un continente inventado, que no son ni negros ni blancos, y que van a un caserío simulando que son de ultraderecha» y hasta ahí está dispuesto a contar Néstor Doreste.

El autor de la Biografía de Tiziano, otra de sus obras, que presentó en noviembre del año pasado, recuerda que, en este caso, «la inspiración estuvo en una lectura de una biografía de este pintor italiano, cuando tenía doce años. Empecé a buscar láminas de sus pinturas y me quedé prendado».

Años después, el autor había leído muchas biografías distintas de este pintor y «decidí hacer una con el añadido de todos aquellos detalles que se habían quedado fuera de estas publicaciones, incluyendo una tertulia ficticia con los personajes de la época que rodearon a Tiziano».

Apoyado por toda su familia e impulsado por uno de sus nietos, Néstor Doreste inició esta andadura de escritor plasmando sus vivencias de la niñez en la Playa de La Laja, que «en aquellos años era una playa conocida pero bastante en las afueras de la ciudad y ahí nos encontrábamos varias familias y pasábamos los veranos todos los niños juntos».

Este funcionario, jubilado desde el 2005, asegura que «cuando empiezo a escribir, hay otro Néstor que se expresa dentro de mí» y reconoce que «hay una influencia femenina muy marcada, será que tuve una madre con mucho carácter y que impactó mucho mi vida. En La Laja», continúa, «los hombres se iban a trabajar y los niños nos quedábamos todo el día con nuestras madres y con el resto de las mujeres de la familia, de forma que su influencia era muy significativa».

Dos pilares

Doreste se confiesa admirador de la figura de la mujer, «ella es muy superior al hombre», y asegura que el otro pilar que ha marcado se siempre su vida es «el mar, no puedo vivir sin él, lo echo de menos como el aire».

En la presentación de su último libro, Doreste explicó que «he querido lleva a la práctica un deseo guardado durante muchos años. Siendo un niño, el escritor francés Alejandro Duma despertó en mí el interés por la vida del extraordinario pintor del Renacimiento veneciano, Tiziano Vecellio, cuando leí su libro Tres maestros, de la colección Austral. La intensa narrativa de Dumas y su magia especial para contar anécdotas», expuso Doreste, «hizo que sintiera como crecía en mí un sentimiento de admiración hacia el pintor, como se incrementaba mi entusiasmo a medida que iba leyendo el magnífico texto del autor de Los tres mosqueteros y como sentía que convivía con el maestro en el intranquilo ambiente veneciano de la época».

Después de haber leído varias biografías de otros autores, Doreste afirma que «me percaté de que no todos coincidían en los datos sobre su vida personal, no sobre su obra, y eso me hizo pensar que había llegado el momento de cumplir aquel secreto deseo», intentado aclarar esas diferencias y, como consecuencia de todo ello y casi sesenta años salió a la luz, en forma de libro, «aquel deseo tanto tiempo retenido».

Con una energía difícil de imaginar en una persona de más de ochenta años, Néstor Doreste no parece haber acabado con las ganas de seguir en la brecha y darle otra alegría a sus lectores y a su familia con una nueva novela.

«En la que estoy inmerso ahora», explica, «he incluído hasta un asesinato», adelanta. No se cansa de repetir lo mucho que le entusiasma dedicarse, en su jubilicación, «a sacar de nuevo esa otra faceta de mi forma de ser».

«Ya empiezo a notar ciertos elementos que se van repitiendo en mi escritura, como el protagonismo de las mujeres, que al principio era más residual pero que ahora está muy presente en todas mis historias, no puedo dejarlas atrás nunca».