Llega la cita de marzo con Guiniguada en Danza, la línea de programación del Teatro Guiniguada que dedica una sesión mensual a esta disciplina. Será este jueves día 10, a las 20.00 horas, con una nueva entrega del ciclo Retama en la que se pondrán en escena cuatro coreografías contemporáneas de otros tantos creadores o compañías. Las entradas están disponibles a un precio de 8 euros.

En este orden, se presentará Orilla, de la coreógrafa e intérprete Bárbara Brehcist. La artista de la Compañía de Danza Natalia Medina estrena una pieza con música de Nicolas Jaar y Stavroz.

Sofia do Mar y Abián Hernández crean e interpretan Keep an eye on your belongings, un trabajo cuyo proceso de creación «se apropió de ese espacio de reflexión alegórica al aeropuerto, como metáfora de nuestra identidad», explican con música de Murcof y Kurup.

Sobre Everything is OK, su creadora e intérprete Cora Panizza afirma que hoy le baila «a la tristeza, porque reconozco que suelo perderme por los caminos enrevesados de la mente. Pero es en la tristeza donde siempre vuelvo a encontrarme», con música de Julieta Venegas. Por último, la madrileña Nowhere Theater Compañía de Danza Iker Gómez, trae El pequeño lago de los cisnes, creada por Gómez e interpretada por Xana Llaneza y Rubén Cobas, con Tchaikovsky.

Te puede interesar: Cultura Amistades, familiares y artistas recuerdan la vigencia de Dolores Campos-Herrero, protagonista del Día de las Letras Canarias

Así será la tercera sesión de Retama, un ciclo impulsado por el Teatro que gestiona el Gobierno autonómico y cuya directora artística es Natalia Medina. Una oportunidad de ver propuestas nacionales de primer orden y, al mismo tiempo, de conocer el gran trabajo y la calidad de la danza contemporánea creada en Canarias.